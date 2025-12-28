ETV Bharat / bharat

'राहुल बाबा, पराभवानं थकू नका, 2029 मध्ये पुन्हा मोदी सरकारच येणार'; अमित शाहांचा टोला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली.

AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI
कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Source : @BJP4Gujarat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह सध्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. कार्यक्रमादरम्यान अमित शाह यांनी 2029 मध्ये देशात पुन्हा भाजपाचं सरकार सत्तेत येईल, असं म्हणत काँग्रेसवर टीका केली. या दरम्यान त्यांनी अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या 330 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं. तसंच गणेश मूर्तीचं अनावरण करून नवी वंजार गावातील पुनर्वसित लोकांना प्रमाणपत्र वाटप केलं. या कार्यक्रमांतर्गत अहमदाबाद शहरातील दक्षिण आणि पश्चिम भागांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या वेस्टर्न ट्रंक मेन लाईन प्रकल्पाचं उद्धाटन अमित शाह यांनी केलं.

2029 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणार : 2029 च्या निवडणुकीवरून केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. "लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कामासाठी जबाबदार असतो. मग ते लोक मागत असोत किंवा नसोत. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात आणि देशभरातही उत्कृष्ट कार्यसंस्कृती निर्माण केली आहे. हे समजून घेण्याऐवजी राहुल गांधी स्वतःला आपले सर मानू लागलेत. जे त्यांचं काम नाही. राहुल बाबा हरून अजून थकू नका तुम्ही बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही हरणार आहात, याची खात्री बाळगा. 2029 मध्येही भारतीय जनता पार्टी मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करेल," असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

हा क्षण ऐतिहासिक आणि भावनिक : "हा एक छोटासा पण अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, जो मनाला आनंद देईल. 1973 च्या साबरमती पूर आपत्तीत सर्वस्व गमावलेल्या नागरिकांना आज 50 वर्षांनंतर त्यांच्या भूखंडांचे मालकी हक्क मिळालेत. अहमदाबादसारख्या मोठ्या शहरात 173 लाभार्थींची संख्या कमी वाटू शकते. परंतु, त्यांच्यासाठी हा क्षण खूप ऐतिहासिक आणि भावनिक आहे. पाच दशकांपासून सुरू असलेली समस्या कायमची सोडवण्यात आली आहे, जी संवेदनशील प्रशासनाचं प्रतिबिंब आहे," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

समस्या सोडवण्यासाठी मोदींनी कार्यसंस्कृती निर्माण केली : "पूर्वी पश्चिम आणि नैऋत्य अहमदाबादमधील अंदाजे 15 लाख नागरिकांसाठी योग्य सांडपाणी विल्हेवाट व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. 2000 ते 2005 पर्यंत शेला ते चांदखेडा या भागात जलद शहरीकरण झालं. परंतु, संपूर्ण ड्रेनेज सिस्टिम बांधण्यासाठी मोठं बजेट आणि बराच वेळ लागत होता. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांच्या संवेदनशील पूर्ततेचं मुख्य कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थापित केलेले संवेदनशील विकास राजकारण. नरेंद्र मोदींनी गुजरातपासून संपूर्ण देशापर्यंत नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याची कार्य संस्कृती निर्माण केली आहे," असं म्हणत अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक केलं..

हेही वाचा :

  1. बारामतीत 'एआय' युगाचा ऐतिहासिक प्रारंभ; पवार कुटुंबाचं नेतृत्व, अदानी समूहाची भागीदारी
  2. मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीने रिपब्लिकन पक्षाला किमान 16 जागा सोडाव्यात - रामदास आठवले
  3. शनि देवाच्या साडेतीन शक्तिपीठांचं दर्शन करायचंय? बीडमधील 'या' मंदिरापासून करा सुरुवात

TAGGED:

AMIT SHAH GUJARAT VISIT
अमित शाहांचा राहुल गांधींना टोला
अमित शाह गुजरात दौरा
AMIT SHAH CRITICIZES RAHUL GANDHI
AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.