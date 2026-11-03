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चक्रीवादळ 'मुरासू'चा सहा जिल्ह्यांवर परिणाम; अमित शाहांनी आंध्र प्रदेशला केंद्राकडून मदतीचं दिलं आश्वासन

चक्रीवादळामुळं आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झालेला परिणाम आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत, अमित शाह यांनी केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

Amit Shah Assures Andhra Pradesh Of Centre's Help As Cyclone Murasu Affects Six Districts
चक्रीवादळ 'मुरासू'चा आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर परिणाम (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2026 at 8:41 PM IST

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नवी दिल्ली : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले हे 'मुरासू' चक्रीवादळ आज पहाटे आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकले. याचा परिणाम आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झाला आहे. दरम्यान, चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी चर्चा केली. तसंच चक्रीवादळामुळं आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झालेला परिणाम आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत, त्यांनी केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन : अमित शाह यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) ची पथकं आधीच तैनात करण्यात आली आहेत. अमित शाह यांनी सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली की, "आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी 'मुरासू' चक्रीवादळाच्या परिणामांबाबत चर्चा केली. त्यांना केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथकं आधीच घटनास्थळी उपस्थित असून बाधित लोकांना मदत करत आहेत. भारत सरकार पूर्ण दृढनिश्चयानं जनतेच्या पाठीशी उभे आहे."

चक्रीवादळामुळं 1.75 लाखांहून अधिक लोक बाधित : एनडीआरएफचे उपमहानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चक्रीवादळाचा फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या पाच राज्यांमध्ये एनडीआरएफची 38 पथकं तैनात करण्यात आली होती. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील 14 पथकांचा समावेश आहे. तसंच चक्रीवादळामुळं 1.75 लाखांहून अधिक लोक बाधित झाले आहेत. प्रशासनानं जवळपास 171 मदत केंद्रे उभारली असून, तिथं 10 हजारहून अधिक लोक आश्रय घेत आहेत, असं शाहिदी यांनी सांगितलं.

मदत व बचाव कार्य सुरू : आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही, असं शाहिदी यांनी सांगितलं. तसंच एनडीआरएफची पथकं आणि राज्य प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि बाधित भागांत मदत व बचाव कार्य सुरू आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "चक्रीवादळामुळं निर्माण होणारा प्रभावाचा परिसर सहसा खूप मोठा असतो, कारण त्यात जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाचा समावेश असतो." याचबरोबर, अनेक राज्यांत बचाव पथकं तैनात करण्यामागचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले. आंध्र प्रदेशाव्यतिरिक्त, ओडिसा, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि उत्तर तामिळनाडूचे काही भाग चक्रीवादळाच्या प्रभावाच्या दृष्टीने संभाव्य असुरक्षित क्षेत्रे म्हणून ओळखले गेले आहेत. त्यामुळं परिस्थितीनुसार बचाव, स्थलांतर आणि मदत कार्ये पार पाडण्यासाठी या राज्यांमध्ये एनडीआरएफची पथकं तैनात करण्यात आली आहेत, असं शाहिदी यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

AMIT SHAH
CYCLONE MURASU IMPACT
MURASU AMIT SHAH CHANDRABABU NAIDU
मुरासूचा सहा जिल्ह्यांवर परिणाम
आंध्र प्रदेश

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