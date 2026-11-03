चक्रीवादळ 'मुरासू'चा सहा जिल्ह्यांवर परिणाम; अमित शाहांनी आंध्र प्रदेशला केंद्राकडून मदतीचं दिलं आश्वासन
चक्रीवादळामुळं आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झालेला परिणाम आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत, अमित शाह यांनी केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
Published : November 3, 2026 at 8:41 PM IST
नवी दिल्ली : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले हे 'मुरासू' चक्रीवादळ आज पहाटे आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकले. याचा परिणाम आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झाला आहे. दरम्यान, चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी चर्चा केली. तसंच चक्रीवादळामुळं आंध्र प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांवर झालेला परिणाम आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत, त्यांनी केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन : अमित शाह यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) ची पथकं आधीच तैनात करण्यात आली आहेत. अमित शाह यांनी सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली की, "आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी 'मुरासू' चक्रीवादळाच्या परिणामांबाबत चर्चा केली. त्यांना केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथकं आधीच घटनास्थळी उपस्थित असून बाधित लोकांना मदत करत आहेत. भारत सरकार पूर्ण दृढनिश्चयानं जनतेच्या पाठीशी उभे आहे."
Spoke with the CM of Andhra Pradesh Shri @ncbn Ji about the impact of Cyclone Murasu. Assured him of every possible assistance from the Centre. NDRF and SDRF teams are already on the ground, helping those affected. Govt of India stands with people with an unwavering resolve. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఫోన్లో మాట్లాడి, మురసు తుఫాను ప్రభావంపై వివరాలు తెలుసుకున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చాను. ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF), ఎస్డీఆర్ఎఫ్ (SDRF) బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక చర్యలు చేపట్టి, తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నాయి. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనే దృఢ సంకల్పంతో భారత ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుంది.— Amit Shah (@AmitShah) November 3, 2026
चक्रीवादळामुळं 1.75 लाखांहून अधिक लोक बाधित : एनडीआरएफचे उपमहानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चक्रीवादळाचा फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या पाच राज्यांमध्ये एनडीआरएफची 38 पथकं तैनात करण्यात आली होती. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील 14 पथकांचा समावेश आहे. तसंच चक्रीवादळामुळं 1.75 लाखांहून अधिक लोक बाधित झाले आहेत. प्रशासनानं जवळपास 171 मदत केंद्रे उभारली असून, तिथं 10 हजारहून अधिक लोक आश्रय घेत आहेत, असं शाहिदी यांनी सांगितलं.
मदत व बचाव कार्य सुरू : आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही, असं शाहिदी यांनी सांगितलं. तसंच एनडीआरएफची पथकं आणि राज्य प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि बाधित भागांत मदत व बचाव कार्य सुरू आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "चक्रीवादळामुळं निर्माण होणारा प्रभावाचा परिसर सहसा खूप मोठा असतो, कारण त्यात जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाचा समावेश असतो." याचबरोबर, अनेक राज्यांत बचाव पथकं तैनात करण्यामागचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले. आंध्र प्रदेशाव्यतिरिक्त, ओडिसा, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि उत्तर तामिळनाडूचे काही भाग चक्रीवादळाच्या प्रभावाच्या दृष्टीने संभाव्य असुरक्षित क्षेत्रे म्हणून ओळखले गेले आहेत. त्यामुळं परिस्थितीनुसार बचाव, स्थलांतर आणि मदत कार्ये पार पाडण्यासाठी या राज्यांमध्ये एनडीआरएफची पथकं तैनात करण्यात आली आहेत, असं शाहिदी यांनी सांगितलं.
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