महाराष्ट्रासह कर्नाटकला एनडीआरएफच्या निधीचा दुसरा हप्ता मिळणार, मुख्यमंत्र्यांनी मोदींसह शाहांचे मानले आभार

अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसह नागरिकांना लवकरच मदत मिळण्याची शक्यता आहे. एनडीआरएफचा दुसरा अग्रिम हप्ता देण्याकरिता केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

disaster relief fund to Maharashtra
संग्रहित-डावीकडून देवेंद्र फडणवीस, उजवीकडे अमित शाह (Source- IASN)
Published : October 20, 2025 at 7:40 AM IST

नवी दिल्ली- मान्सून काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एनडीआरएफचा दुसरा अग्रिम हप्ता म्हणून आणखी १,९५०.८० कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. ही अग्रिम मदत असून अंतिम मदत मिळविण्याकरिता प्रक्रिया अजून सुरू असल्याचं त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये सांगितलं आङे.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आपत्ती निवारणासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी १,९५०.८० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनं २०२५-२६ दरम्यान एसडीआरएफ अंतर्गत २७ राज्यांना १३,६०३.२० कोटी रुपये आणि एनडीआरएफ अंतर्गत १५ राज्यांना २,१८९.२८ कोटी रुपये जारी केल्याचे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२५-२६ वर्षासाठी एसडीआरएफच्या केंद्रीय हिशाचा दुसरा हप्ता म्हणून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला १,९५०.८० कोटी रुपये आगाऊ जारी करण्यास मान्यता दिल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. केंद्र सरकारनं मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी कर्नाटकसाठी ३८४.४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तर महाराष्ट्रासाठी १,५६६.४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

नऊ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये जारी- राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (एसडीएमएफ) २१ राज्यांना ४,५७१.३० कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून (एनडीएमएफ) नऊ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारनं पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे प्रभावित झालेल्या सर्व राज्यांना आवश्यक असलेल्या एनडीआरएफ पथके, सैन्यदलाची पथके आणि हवाई दलाच्या मदतीसह सर्व दळवळणासाठी मदत केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे देशभरात एनडीआरएफची १९९ पथके तैनात- यंदा पावसाळ्यात ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बचाव आणि मदत कार्यासाठी एनडीआरएफची आजपर्यंतची सर्वाधिक १९९ पथके तैनात करण्यात आली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला, गृहमंत्री शाह यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीनं (एचएलसी) २०२४ मध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या आसाम आणि गुजरातला ७०७.९७ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त केंद्रीय मदतीला मंजुरी दिली. अग्निशमन सेवांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी एनडीआरएफ अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीने हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानला ९०३.६७ कोटी रुपये मंजूर केले.

दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचविण्याचं सरकारनं दिलं होतं आश्वासन- आपत्तीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवणार, अशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्वाही दिली होती. तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरडून गेलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून दिवाळीपूर्वी किमान एक लाखांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली. तसंच दिवाळीनंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळाली, हे तपासू असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.

