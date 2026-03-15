इराणमधील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यार्थ्यांची मायदेशी वापसी; 70 हून अधिक विद्यार्थी सुखरूप भारतात दाखल
विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी जम्मू आणि काश्मीरचे रहिवासी असून, ते इराणमधील विविध वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होते.
Published : March 15, 2026 at 3:47 PM IST
नवी दिल्ली: इराणमध्ये सुरू असलेला तणाव आणि हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. रविवारी सकाळी 70 हून अधिक भारतीय विद्यार्थी दुबईमार्गे भारतात दाखल झालेत. या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी जम्मू आणि काश्मीरचे रहिवासी असून, ते इराणमधील विविध वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होते. तेथील परिस्थिती बिघडल्यानंतर भारतीय दूतावास आणि भारत सरकारने संयुक्तपणे या विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याची प्रक्रिया हाती घेतली.
तेहरानमधील हल्ल्यांमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण : 'ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशन'चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमीन खान यांनी सांगितले की, सध्या इराणमध्ये अंदाजे 1000 ते 1200 भारतीय विद्यार्थी आहेत; यापैकी अनेक विद्यार्थी 'तेहरान युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिकल सायन्सेस'मध्ये शिक्षण घेत आहेत. डॉ. मोमीन खान यांनी नमूद केले की, इराणची राजधानी असलेल्या तेहरानमध्ये सतत होणारे हल्ले आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या घटनांची नोंद झालीय. या परिस्थितीमुळे तिथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला होता. युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
भारतीय दूतावासाने विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले : डॉ. मोमीन खान यांनी स्पष्ट केले की, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने तातडीने पावले उचलली. बाधित भागांतून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुरक्षित हॉटेल्स आणि 'सेफ हाऊसेस'मध्ये (सुरक्षित निवाऱ्यांमध्ये) व्यवस्था केली होती. डॉ. मोमीन खान यांनी असेही नमूद केले की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी भारतीय दूतावास त्यांच्याशी सतत संपर्कात होता.
विद्यार्थ्यांना आर्मेनियामार्गे बाहेर काढण्यात आले : सुरक्षित ठिकाणी हलवल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना आर्मेनिया आणि अझरबैजान या शेजारील देशांमार्गे इराणबाहेर पाठवण्यात आले. डॉ. मोमीन खान यांनी सांगितले की, भारत सरकारने या विद्यार्थ्यांना इराणच्या सीमेपर्यंत सुखरूप पोहोचवले; त्यानंतर त्यांना संबंधित संक्रमण देशांच्या (transit countries) अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले.
आर्मेनियाहून दुबईसाठी विमानाचे उड्डाण : विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारे 'फ्लायदुबई'चे विमान (फ्लाइट क्रमांक FZ8124) शनिवार 14 मार्च रोजी आर्मेनियातील येरेवान येथील 'झ्वार्टनोट्स आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'वरून रवाना झाले. हे विमान स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 1:25 वाजता येरेवानहून दुबईच्या दिशेने झेपावले. विमानामध्ये 70 हून अधिक भारतीय विद्यार्थी आणि त्यांच्यासोबत इतर अनेक भाविक उपस्थित होते.
दुबईहून जोडविमानाद्वारे (Connecting Flight) भारतात आगमन : खरं तर हे विमान दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास पोहोचले. त्यानंतर प्रवाशांना दुबईहून एका जोडविमानाद्वारे (connecting flight) पुढील प्रवासासाठी भारतात पाठवण्यात आलंय. प्रवासाच्या या टप्प्यासाठी 'फ्लायदुबई'चे (FlyDubai) विमान क्रमांक FZ441 निश्चित करण्यात आले होते; या विमानाने विद्यार्थी रविवारी सकाळी 10 वाजता दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचले.
विद्यार्थ्यांना तिकिटांचा खर्च स्वतःच करावा लागला : डॉ. मोमिन खान यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची सीमेपर्यंतची वाहतूक सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी भारत सरकारने पूर्ण सहकार्य केले. त्यांनी नमूद केले की, आर्मेनियाहून भारताकडे येण्याच्या प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांची तिकिटे स्वतःच्या खर्चाने आरक्षित करावी लागली. अनेक विद्यार्थ्यांनी सुमारे 50 हजार रुपयांना तिकिटे खरेदी केली, तर काहींना 70 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागला.
अनेक विद्यार्थी अजूनही मायदेशी परतण्याच्या प्रतीक्षेत : त्यांनी पुढे नमूद केले की, इराण आणि शेजारील देशांमध्ये अजूनही मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी उपस्थित आहेत. काही विद्यार्थी त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि रुग्णालयातील प्रशिक्षणाच्या (hospital training) बांधिलकीमुळे त्वरित निघू शकले नाहीत, तर काही विद्यार्थी सध्या सुरू असलेल्या परीक्षांमुळे तिथेच थांबले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी असेही नमूद केले की, सध्या अझरबैजानमध्ये असलेल्या काही विद्यार्थ्यांना व्हिसा आणि प्रवासाच्या व्यवस्थेशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
त्वरित हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारला आवाहन : 'ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशन'ने (All India Medical Students Association) परराष्ट्र मंत्रालयाला आवाहन केले आहे की, अझरबैजानमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी. डॉ. मोमिन खान यांनी सांगितले की, या संघटनेने परराष्ट्र मंत्री आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे हा मुद्दा औपचारिकपणे उपस्थित केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे आभारही मानले आणि नमूद केले की, त्यांच्या सहकार्यामुळेच विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित मायदेशी परतणे शक्य होत आहे.
विद्यार्थ्यांची मायदेशी वापसी टप्प्याटप्प्याने सुरू राहणार : त्यांनी सांगितले की, येत्या काही दिवसांत विविध विमानांद्वारे आणखी विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाईल. काही विद्यार्थी सोमवारी सकाळी उतरणाऱ्या विमानाने भारतात पोहोचणार आहेत, तर मुंबईला जाणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांसाठीही विमानांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारत सरकार आणि भारतीय दूतावासाच्या प्रयत्नांमुळे, सर्व भारतीय विद्यार्थी लवकरच सुरक्षितपणे आपल्या मायदेशी परततील अशी अपेक्षा आहे.
दिल्ली विमानतळावर जम्मू-काश्मीर सरकारचा उपक्रम : इराणमधील सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर, भारतात परतणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था केली आहे. या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या-त्यांच्या घरी सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रशासनाने विमानतळ संकुलाच्या आतच मोफत बससेवेची व्यवस्था केली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही व्यवस्था अशा विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी करण्यात आली होती, जे इराणातून केलेल्या एका लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासानंतर दिल्लीत दाखल झाले होते आणि ज्यांना त्यानंतर आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये पोहोचताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. 'ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट्स असोसिएशन'चे उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान यांनी नमूद केले की, हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला. त्यांनी सांगितले की, आपल्या कष्टाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासानंतर, घरी कसे पोहोचावे याबद्दल विद्यार्थी चिंतेत होते; मात्र, बससेवेच्या उपलब्धतेमुळे ही समस्या बऱ्याच अंशी सुटली.
हेही वाचाः
रांचीच्या 'डोल जत्रे'त अनियंत्रित कार गर्दीत घुसली; दोघांचा मृत्यू, 6 जखमी
'सिने मॅजिकल ग्लो रन'ने रामोजी फिल्म सिटीत चार चाँद; 2 हजारांहून अधिक धावपटूंचा सहभाग