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बोटीवर भरते शाळा; पूरस्थितीत मुलांच्या अभ्यासासाठी एका शिक्षकाचा अनोखा उपक्रम

कटिहारमधील अमदाबाद ब्लॉक अंतर्गत असलेल्या रघुनाथपूर भागातील एका शिक्षकानं एका बोटीचं रूपांतर वर्गात केलं आहे.

Amid Flood Situation, Bihar's Katihar Teacher Starts 'Boat-School' To Help Kids Study
बोटीवर भरते शाळा; पूरस्थितीत मुलांच्या अभ्यासासाठी एका शिक्षकाचा अनोखा उपक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 6:21 PM IST

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कटिहार : बिहारमधील कटिहारमध्ये पुराचे पाणी शिरलं आहे. अनेक घरं, सरकारी शाळा पाण्याखाली गेल्या आहेत. तसंच पुरामुळं कोचिंग सेंटर्स देखील बंद झाली आहेत. मात्र, या परिस्थितीतही मुलांनी हार मानलेली नाही. मुलं पाण्यानं वेढलेल्या बोटीत बसून अभ्यास करत आहेत. कटिहारमधील अमदाबाद ब्लॉक अंतर्गत असलेल्या रघुनाथपूर भागातील एका शिक्षकानं एका बोटीचं रूपांतर वर्गात केलं आहे. पुराचं पाणी सरकारी शाळा आणि कोचिंग सेंटरमध्ये घुसल्यामुळं शिक्षक मोहम्मद साहब यांनी ही नाविन्यपूर्ण पद्धत सुरू केली आहे.

बोटीत बसून मुलं अभ्यास करतात : या अनोख्या वर्गात घंटा नाही, भिंती नाहीत, मोठी खोलीही नाही. इथं फक्त एक बोट, पुस्तकं आणि वह्या, आणि शिकण्याची तीव्र इच्छा आहे. मुलं पाण्यानं वेढलेल्या बोटीत बसून अभ्यास करतात. शिक्षक मोहम्मद साहब यांनी पालकांशी बोलल्यानंतर, काही विद्यार्थ्यांना पूरग्रस्त भागातून तुलनेनं कमी पाणी असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी नेण्यास सुरुवात केली. ते स्वतः मुलांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवतात आणि शाळा सुटल्यावर त्यांना घरी सोडतात. ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात.

"घरी पाणी आहे, शाळेत पाणी आहे आणि कोचिंग क्लासेस बंद आहेत. अशा परिस्थितीत आपण मुलांचं शिक्षण कसं थांबू देऊ शकतो? हा विचार मनात ठेवून आम्ही बोटीवर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मुलांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याची आणि त्यांचं शिक्षण झाल्यावर त्यांना घरी परत आणण्याची जबाबदारीही मी घेतो." - मोहम्मद साहब, शिक्षक

बोटीवर अभ्यास करायला भीती वाटत नाही : पाचवी इयत्तेत शिकणारा सत्यम कुमार सांगतो की, "मला बोटीवर अभ्यास करायला भीती वाटत नाही. ज्याठिकाणी शाळेची बोट थांबते, ती जागेत कमी पाणी आणि सुरक्षित असते. आमच्या घरात, शाळांमध्ये आणि कोचिंग सेंटर्समध्ये पाणी शिरलं आहे त्यामुळं आम्ही बोटीवर अभ्यास करायला येतो." तर सहावीत शिकणारी अन्नू कुमारीसुद्धा बोटीवरच अभ्यास करत आहे. तिचं घर, शाळा आणि कोचिंग सेंटर या सर्वांमध्ये पाणी शिरलं आहे, पण तिचा अभ्यास थांबलेला नाही. अन्नूला भविष्यात होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायची आहे. तिनं सांगितलं की, "माझ्या घरात पाणी आहे, शाळा आणि कोचिंगही आहे, पण मी बोटीवर अभ्यास करत राहते. मला भविष्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायची आहे."

कौतुकास्पद पाऊल : स्थानिक समाजसेवक शेख मसौवर यांनी या उपक्रमाचं कौतुक केलं आहे. ते म्हणाले की, "आतापर्यंत बोटींचा वापर केवळ वाहतुकीसाठी केला जात होता, परंतु या तरुण शिक्षकानं बोटीलाच शाळेत रूपांतरित केलं आहे. पुराच्या कठीण काळात मुलांचं शिक्षण सुरू ठेवणं हे एक कौतुकास्पद पाऊल आहे." दरम्यान, सध्याच्या पूर परिस्थितीमुळं सर्व विद्यार्थ्यांना बोटीनं आणणं शक्य नाही. त्यामुळं, ही बोट शाळा सध्या मर्यादित विद्यार्थ्यांसह कार्यरत आहे. घरे, शाळा आणि कोचिंग सेंटर्समध्ये पाणी शिरलं असलं तरी, शिक्षण सुरू राहावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

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Conclusion:

TAGGED:

FLOOD SITUATION
BOAT SCHOOL
STUDY
कटिहार
BIHAR

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