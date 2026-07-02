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'बम बम भोले'च्या जयघोषात अमरनाथ यात्रेला सुरुवात; उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी भाविकांच्या पहिल्या तुकडीला दाखवला हिरवा झेंडा

भाजपाचे खासदार जुगल किशोर शर्मांनी सांगितलं की, श्रीअमरनाथ यात्रा भारतातील महत्त्वपूर्ण तीर्थयात्रांपैकी एक असून, ही यात्रा सुरळीत पार पडेल, अशी आशा व्यक्त केली.

Amarnath Yatra begins
'बम बम भोले'च्या जयघोषात अमरनाथ यात्रेला सुरुवात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 12:41 PM IST

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जम्मू-काश्मीर- कडक सुरक्षा व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये आज सकाळी वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2026 सुरू झाली. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी जम्मू येथून श्रीअमरनाथजी यात्रा 2026 साठी भाविकांच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. याप्रसंगी बोलताना भाजपाचे खासदार जुगल किशोर शर्मा यांनी नमूद केले की, श्रीअमरनाथ यात्रा ही भारतातील सर्वात महत्त्वपूर्ण तीर्थयात्रांपैकी एक आहे आणि त्यांनी ही यात्रा सुरळीत आणि यशस्वीरीत्या पार पडेल, अशी आशा व्यक्त केली. त्यांनी भाविकांमधील वाढता उत्साह अधोरेखित केला आणि यात्रेच्या यशासाठी प्रार्थना केली.

श्राइन बोर्डाने केलेल्या व्यवस्थांमुळे प्रवास सुखकर होणार- जम्मू-काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपा नेते सुनील शर्मा यांनीही भाविकांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीर श्राइन बोर्डाने केलेल्या व्यवस्थांमुळे प्रवास सुखकर होईल. यावर्षी यात्रेकरूंची संख्या अधिक असू शकते आणि कदाचित ती जुने विक्रम मोडीत काढू शकते, असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला. ते म्हणाले, "पहिल्या तुकडीच्या प्रस्थानानिमित्त मी सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि यात्रेच्या यशासाठी प्रार्थना करतो. जम्मू-काश्मीर श्राइन बोर्डाने पुरवलेल्या सुविधांमुळे प्रवास अधिक सुखकर होईल. मागील वर्षांच्या तुलनेत यावेळी गर्दी लक्षणीयरीत्या जास्त असू शकते आणि कदाचित ती विक्रम मोडीत काढू शकते."

'बम बम भोले'चा जयघोष करणारे भाविक मोठ्या संख्येने- काश्मीर खोऱ्यातील बालताल आणि पहलगाम या दोन्ही बेस कॅम्पवर 'बम बम भोले'चा जयघोष करणारे भाविक मोठ्या संख्येने दिसून आले. हिरवा झेंडा दाखवण्याच्या समारंभाच्या काही तास आधी, सीआरपीएफच्या 137 व्या बटालियनच्या जवानांनी आणि त्यांच्या 'के 9' (श्वानांच्या) पथकाने सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आणि यात्रेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उधमपूरमधील जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची तपासणी आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली.

यात्रेच्या मार्गावर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात- यापूर्वी मंगळवारी जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा दलांनी आपली तयारी अधिक तीव्र केली होती; त्यांनी दहशतवादविरोधी 'मॉक ड्रिल' (सराव) केले आणि यात्रेच्या मार्गावर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली. श्रीनगरमध्ये जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी निमलष्करी दलांच्या समन्वयाने पंथा चौक बेस कॅम्प येथील भाविकांच्या निवासासाठी नव्याने बांधण्यात आलेल्या 'श्री प्रेम गर्ग भवन'मध्ये दहशतवादविरोधी मॉक ड्रिल केले. दक्षिण काश्मीरमधील हिमालयात सुमारे 3880 मीटर उंचीवर स्थित पवित्र अमरनाथ गुहा मंदिराची ही वार्षिक यात्रा देशातील सर्वात महत्त्वपूर्ण धार्मिक यात्रांपैकी एक आहे. भगवान शंकराचे प्रतीक असलेल्या आणि नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या बर्फाच्या शिवलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक ही यात्रा करतात. या वर्षी 57 दिवसांची ही यात्रा 3 जुलै रोजी एकाच वेळी सुरू होईल; यासाठी अनंतनाग जिल्ह्यातील पारंपरिक 48 किलोमीटरचा 'नुनवान-पहलगाम' मार्ग आणि गांदरबल जिल्ह्यातील कमी अंतराचा पण अधिक चढण असलेला 14 किलोमीटरचा 'बालताल' मार्ग वापरला जाईल. ही यात्रा 28 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच रक्षाबंधनाच्या सणादिवशी संपन्न होणार आहे.

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AMARNATH YATRA BEGINS
FIRST BATCH PILGRIMS
LG MANOJ SINHA
अमरनाथ यात्रा 2026
AMARNATH YATRA 2026

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