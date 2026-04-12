अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून सुरू होणार; नोंदणी कशी करणार? संपूर्ण प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखा जाणून घ्या
अमरनाथ गुहा जम्मू आणि काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात, समुद्रसपाटीपासून 12,756 फूट उंचीवर स्थित आहे.
Published : April 12, 2026 at 4:15 PM IST
श्रीनगर : अमरनाथ यात्रेच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षीची ही वार्षिक तीर्थयात्रा 3 जुलै 2026 रोजी सुरू होईल. रक्षाबंधनाच्या शुभ मुहूर्तावर, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी या यात्रेची सांगता होईल. या वेळी ही तीर्थयात्रा एकूण 57 दिवसांपर्यंत चालेल आणि यामध्ये लाखो भाविक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
पहिली पूजा आणि आध्यात्मिक प्रारंभ : तीर्थयात्रेच्या औपचारिक सुरुवातीपूर्वी, भगवान शंकराचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी 'प्रथम पूजा' (पहिली उपासना) आयोजित केली जाईल. हा विशेष विधी 'ज्येष्ठ पौर्णिमे'च्या दिवशी विशेषतः 29 जून 2026 रोजी पार पाडला जाईल. याच दिवसापासून तीर्थयात्रेसाठीचे आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात होते.
On Amarnath Yatra 2026, Lieutenant Governor Manoj Sinha says, " the pilgrimage will begin on july 3rd and conclude on rakshabandhan on august 28th. overall, this year's pilgrimage will be slightly longer. it will span 57 days. the pratham puja…
नोंदणी प्रक्रिया- नोंदणी कधी आणि कशी करावी? : भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी आगाऊ नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. या वर्षी, नोंदणी प्रक्रिया 15 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. भाविक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून नोंदणी करू शकतात.
- ऑनलाइन नोंदणी : एलजी सिन्हा यांनी सांगितले की, देशभरातील सुमारे 556 निश्चित बँक शाखांमधून यात्रेसाठी नोंदणी करता येईल, तर श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन नोंदणी देखील करता येईल.
- ऑफलाइन नोंदणी : नोंदणीसाठी देशभरात जम्मू आणि काश्मीर बँक, PNB, SBI आणि Yes Bank यांच्या ५५४ शाखांपैकी कोणत्याही शाखेला प्रत्यक्ष भेट देऊन नोंदणी पूर्ण करता येईल.
आरोग्य प्रमाणपत्र अनिवार्य : अमरनाथ यात्रेमध्ये अत्यंत उंचावरील प्रदेश आणि आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीचा समावेश असतो. त्यामुळे, नोंदणीसाठी अधिकृत डॉक्टरांनी दिलेलं 'अनिवार्य आरोग्य प्रमाणपत्र' (CHC) असणे सक्तीचं आहे. आरोग्य तपासणी आणि वैध परवान्याशिवाय कोणत्याही यात्रेकरूला पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
प्रवासाचे मार्ग आणि पूर्वतयारी : ही तीर्थयात्रा पारंपारिक पहलगाम मार्ग आणि बालटाल मार्ग या दोन्ही मार्गांनी आयोजित केली जाईल. प्रशासनानं भाविकांची सुरक्षा, वैद्यकीय शिबिरं आणि निवासाची व्यवस्था अंतिम करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. भाविकांना सोबत उबदार कपडे आणि आवश्यक औषधं बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.