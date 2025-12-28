रतन टाटा यांची मूल्ये, नेतृत्व आणि वारशाबद्दल लेखक हरीश भट काय म्हणाले?
ईटीव्ही भारतनं 'डूइंग द राईट थिंग-लर्निंग्ज फ्रॉम रतन टाटा' चे लेखक आणि अनेक टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळाचे संचालक हरीश भट यांच्याशी संवाद साधला.
Published : December 28, 2025 at 3:40 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 3:48 PM IST
By : सौरभ शुक्ला
नवी दिल्ली : रतन टाटा यांच्या 88 व्या जन्मदिवसानिमित्त, ईटीव्ही भारतनं 'डूइंग द राईट थिंग-लर्निंग्ज फ्रॉम रतन टाटा'चे लेखक आणि अनेक टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असलेले हरीश भट यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी डूइंग द राईट थिंग-लर्निंग्ज फ्रॉम रतन टाटा हे पुस्तक रतन टाटा यांचं जीवन आणि नेतृत्व घडवणाऱ्या मूल्यांना समजून घेण्याचा आणि विशेषतः सोप्या आणि आकर्षक कथांद्वारे तरुण भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्याचा वैयक्तिक प्रयत्न असल्याचं हरीश भट यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, हरीश भट यांनी रतन टाटा यांची सचोटी, करुणा, प्रतिष्ठा आणि नैतिकरित्या योग्य काम करण्यात असलेला विश्वास याबद्दल भाष्य केलं. तसंच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कमी ज्ञात पैलू देखील शेअर केले. ज्यामध्ये त्यांचा शांत विनोद देखील समाविष्ट आहे. याशिवाय, मुलाखतीत टाटा इंडिकाची निर्मिती, टाटा बिझनेस एक्सलन्स मॉडेलची लाँचिंग, टाटा फायनान्स प्रकरण आणि 26/11 हल्ल्यांसारख्या संकटांदरम्यान रतन टाटा यांचा मानवतावादी प्रतिसाद, यासारख्या महत्त्वाच्या क्षणांसंदर्भात सांगितलं आहे.
या संपूर्ण मुलाखतीत, हरीश भट यांनी रतन टाटा यांचा लोकांबद्दलचा आदर, त्यांचे मत मांडण्याची त्यांची दृढनिश्चय आणि जो खरोखर भारताची सेवा करतो, तो शेवटी व्यवसायाला बळकटी देतो. या वस्तुस्थितीवर ते भर देतात. तसंच, संभाषणाचा शेवट एका साध्या तत्त्वानं होतो, ज्यानं रतन टाटा यांना त्यांच्या आयुष्यभर मार्गदर्शन केलं आहे : नेहमी थांबा आणि विचारा की तुम्ही योग्य काम करत आहात का?.
प्रश्न : 'डूइंग द राईट थिंग - लर्निंग्ज फ्रॉम रतन टाटा?' हे नवीन पुस्तक तुम्ही का लिहिलं?
उत्तर: हे पुस्तक रतन टाटांच्या जीवनातून शिकण्याचा आणि देशभरातील वाचकांसह हे धडे सामायिक करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मला प्रत्येक भारतीयाला, विशेषतः तरुण भारतीयांना, रतन टाटांनी त्यांच्या जीवनात सर्वोच्च मानलेल्या मूल्यांनी आणि तत्त्वांनी प्रेरित करायचं होतं आणि मला असं वाटलं की, हे करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे या मूल्यांचे स्पष्टपणे प्रदर्शन करणाऱ्या सुंदर कथा सांगणं, एका साध्या पुस्तकात जे सर्वांना वाचायला आवडेल.
प्रश्न: रतन टाटा यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील असा कोणता वेगळा आणि कमी ज्ञात पैलू होता, जो कदाचित लोकांना माहिती नसेल?
उत्तर : फार कमी लोकांना माहिती आहे की, रतन टाटा हे एक उत्तम नक्कल करणारे होते आणि त्यांच्याकडे विनोदाची उत्तम जाण होती. त्यांच्यासोबत जवळून काम केलेल्या माझ्या काही वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी मला याबद्दल विशेषतः सांगितलं.
प्रश्न : रतन टाटा यांचं योग्य काम करण्याचं तत्वज्ञान त्यांच्या आयुष्यात आणि निर्णय प्रक्रियेत कसं प्रतिबिंबित झालं? तुम्ही एखादी विशिष्ट घटना सांगू शकाल का?
उत्तर : रतन टाटांसाठी, 'योग्य काम करणं' म्हणजे अनेक गोष्टी होत्या. याचा अर्थ देशाला प्रथम स्थान देणं, टाटांच्या वारशाचे खरे संरक्षक असणं, व्यवसायाचे योग्य आचरण सुनिश्चित करणं, नैतिक सचोटी राखणं, निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देणं, लोकांशी आदरानं, काळजीनं आणि करुणेनं वागणं आणि प्रत्येक वचनबद्धता न चुकता पूर्ण करणं. मी या पुस्तकात या प्रत्येक पैलूचा शोध घेतला आहे. रतन टाटांच्या राष्ट्रप्रथम दृष्टिकोनाचे एक विशिष्ट उदाहरण म्हणजे त्यांनी भारतातील पहिली स्वदेशी प्रवासी कार, टाटा इंडिका कशी आणि का तयार केली याची कहाणी. जेव्हा अनेकांना भारतात प्रत्यक्षात हे शक्य होईल की नाही? याबद्दल शंका होती, तेव्हा त्यांनी हा प्रकल्प राबवण्यात मोठी जोखीम घेतली. मोठ्या दृढनिश्चयानं त्यांनी टाटा मोटर्स टीमचं नेतृत्व करून इंडिका तयार केली. हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण होता. यामुळं आपल्या देशात एक पूर्णपणे नवीन ऑटोमोबाईल इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत झाली.
प्रश्न: तुम्ही रतन टाटा यांना अनेक वेळा भेटला आहात. त्यांच्यासोबत काम करताना तुम्हाला असे कोणते छोटे पण महत्त्वाचे धडे मिळाले, जे आजही तुमच्या जीवनाचे आणि नेतृत्वाचे मार्गदर्शन करतात?
उत्तर: रतन टाटा लोकांशी सन्मानानं आणि आदरानं वागायचे. उदाहरणार्थ, जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटायचो तेव्हा ते खूप विनम्र होते. ते मला बसायला सांगायचे, मला आरामात बसायला सांगायचे आणि नंतर मी जे बोलायचो ते लक्षपूर्वक ऐकायचे. मला आणखी एक आश्चर्य वाटले ते म्हणजे ते नेहमीच त्यांचे वचन न चुकता पाळायचे. मी स्वतः हे अनुभवले आहे आणि या पुस्तकात यातील काही किस्से मी नमूद केले आहेत. रतन टाटांसाठी, "एक वचन हे वचनच होते," आणि त्यांनी दिलेलं कोणतंही वचन पूर्ण केल्याशिवाय ते कधीही विश्रांती घेत नव्हते. लोकांशी आदरानं वागणं आणि प्रत्येक वचन पाळणं हे दोन पैलू - माझ्या आयुष्यासाठी आणि कारकिर्दीसाठी नेहमीच साधे, पण शक्तिशाली धडे म्हणून माझ्या मनात राहिले आहेत.
प्रश्न : रतन टाटा यांनी टाटा समूहात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचं किंवा पुढाकाराचं उदाहरण देऊ शकाल का, ज्याचा परिणाम लोकांना दिसला नसेल, परंतु त्याचा संस्थेला दीर्घकाळ फायदा झाला असेल?
उत्तर : टाटा समूहात 1990 च्या दशकात रतन टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा बिझनेस एक्सिलेन्स मॉडेल सुरू करण्यात आलं. समूहात ते सामान्यतः TBEM म्हणून ओळखलं जातं. हा उपक्रम समूह कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायात उत्कृष्टतेच्या नवीन उंचीवर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला होता. TBEM मध्ये प्रत्येक टाटा कंपनीचे वार्षिक मूल्यांकन एका स्वतंत्र टीमद्वारे केलं जात असे, ज्यामुळं कंपनीला अधिक 1000 पॉईंट्सच्या स्कोरवर रेटिंग दिलं जात होतं. हे ओव्हरऑल स्कोर लीडरशिप, स्ट्रॅटेजी, कस्टमर आणि मार्केट फोकस, इन्फॉर्मेशन आणि एनॉलिसिस, पीपल फोकस, प्रोसेस मॅनेजमेंट आणि बिझनेस रिझल्ट अशा सात कॅटगरीद्वारे काढले जात होते. हे मूल्यांकन सुधारणेसाठी ताकद आणि संधी देखील अधोरेखित करत. व्यवसाय उत्कृष्टता मूल्यांकनाचे पुढील चक्र सुरू होण्यापूर्वी कंपन्या या ओळखल्या जाणाऱ्या सुधारणा संधींवर परिश्रमपूर्वक काम करतील. ही प्रक्रिया सतत सुधारणांचं एक सद्गुण चक्र तयार करते आणि सर्व सहभागी टाटा कंपन्यांना दीर्घकालीन व्यावसायिक फायदे देते. टाटा बाहेरील अनेकांना TBEM बद्दल माहिती नसेल, परंतु समूहातील आपल्या सर्वांसाठी, ते आपल्या जीवनाचा एक सततचा भाग बनलं आहे. TBEM आपल्याला प्रत्येक वर्षासह चांगले काम करण्यास प्रेरित करते.
प्रश्न: रतन टाटांच्या कोणत्या नैतिक किंवा मूल्य-आधारित निर्णयानं तुम्हाला सर्वात जास्त प्रेरणा दिली?
उत्तर : हे उत्तर देणं कठीण आहे, कारण त्यांच्या दीर्घ आणि प्रतिष्ठित कारकिर्दीत त्यांनी केलेल्या अनेक गोष्टींनी मला प्रेरणा दिली आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला टाटा फायनान्स प्रकरणावर त्यांचा प्रतिसाद मला विशेषतः प्रेरणादायी वाटतो. मी माझ्या पुस्तकात ही कहाणी सांगितली आहे आणि ती अनेक बारकाव्यांसह एक लांब कथा आहे, म्हणून मी ती इथं पुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न करणार नाही. टाटा फायनान्समध्ये जे घडलं. त्यामुळं टाटा समूहासाठी संकट निर्माण झाले आणि रतन टाटांनी ठामपणे, जलद आणि पूर्ण पारदर्शकतेनं प्रतिसाद दिला. शिवाय, त्यांनी त्या परिस्थितीत कायदेशीररित्या आवश्यक असलेल्या गोष्टींपेक्षा खूप पुढं जाऊन नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटणारे काम केलं, जरी त्यात महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त वचनबद्धता असली तरीही.
प्रश्न : या पुस्तकासाठी तुम्ही केलेल्या संशोधनात, कोणत्या क्षणाने त्यांची मानवता आणि संवेदनशीलता सर्वात जास्त समोर आली?
उत्तर: मला वाटतं की, मुंबईतील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांना त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादातून त्यांची मानवता, लोकांबद्दलची त्यांची काळजी आणि करुणा दिसून आली. ही मुंबई शहराच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद घटनांपैकी एक होती. ताजमहाल पॅलेस हॉटेल हे दहशतवाद्यांनी हल्ला केलेल्या ठिकाणांपैकी एक होतं आणि त्या दिवसाचे हिरो ताजचे कर्मचारी होते, जे पाहुण्यांसोबत उभे राहिले आणि त्यांचं रक्षण केलं. रतन टाटा जवळजवळ तीन दिवस ताजमहालच्या बाहेर, हॉटेलजवळील फूटपाथवर उभे राहिले आणि आत असलेल्यांना नैतिक आधार दिला. त्यांना असहाय्य वाटलं, परंतु त्यांनी आपली एकता दाखविण्याचा दृढनिश्चय केला. तसंच त्यांनी शहरातील दहशतवादी हल्ल्यांतील सर्व पीडितांना - नागरिक, पोलीस, अग्निशमन दल, सुरक्षा दल आणि ताज आणि इतरत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना - त्वरित मदत देण्यासाठी ताज पब्लिक सर्व्हिस वेलफेअर ट्रस्ट (TPSWT) ची स्थापना केली. त्यांनी ताजमधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना वैयक्तिकरित्या भेटले आणि या कुटुंबांची सर्वतोपरी काळजी घेतली जाईल, याची खात्री दिली. ताज पब्लिक सर्व्हिस वेलफेअर ट्रस्ट सुरू करताना त्यांनी वापरलेले हृदयस्पर्शी शब्द मी आपल्या सांगू इच्छितो, कारण मला वाटतं की हे शब्द रतन टाटांच्या मानवतेचे प्रतिबिंब आहेत. ते म्हणजे, "करुणेनं निराशेवर मात करण्याची आणि मानवतेची ज्योत तेवत ठेवण्याची वेळ आली आहे." त्यांनी अगदी हेच केलं.
प्रश्न: हे पुस्तक लिहिताना, तुम्ही रतन टाटा यांच्यासोबत जवळून काम करणाऱ्या अनेक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. तुम्हाला काही विशेष वाटलं का?
उत्तर : मला वाटतं की, या पुस्तकाच्या संशोधनादरम्यान मी ज्या ज्या लोकांशी बोललो, त्यांनी रतन टाटा यांच्याबद्दल खूप प्रेमानं बोललं आणि विशेषतः ते त्यांच्या सहकाऱ्यांशी आदरानं, काळजीनं आणि दयाळूपणे कसे वागले, याचा उल्लेख केला. त्यांनी ते किती नम्र होते आणि कोणाच्याही प्रतिष्ठेशी कधीही तडजोड करू नये, या त्यांच्या दृढ विश्वासाचे वर्णन केलं. जर ते नाराज असतील तर ते कधीकधी त्यांच्या डोळ्यांनी किंवा देहबोलीनं त्यांची नाराजी व्यक्त करत असत, परंतु त्यांनी कधीही आवाज उठवला नाही किंवा अनियमित किंवा कठोर भाषा वापरली नाही, कदाचित त्यांना भीती होती की, ते ज्या व्यक्तीशी बोलत होते त्याला दुखापत होईल. रतन टाटांसाठी, गोष्टी योग्यरित्या करण्याचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांच्या सर्व संवादात सभ्यता असणे. पुस्तकासाठी माझ्या सर्व मुलाखतींमध्ये हा एक सततचा विषय होता.
प्रश्न : निर्णय घेण्यामध्ये, विशेषतः तरुण उद्योजकांसाठी किंवा भविष्यातील नेत्यांसाठी कोणत्या सवयी किंवा विचार करण्याच्या पद्धती तुम्हाला सर्वात प्रभावी वाटल्या आहेत?
उत्तर : मी जे काही पाहिलं आणि वाचलं त्यावरून, मला असं वाटतं की, रतन टाटा यांनी त्यांच्या प्रत्येक कामात देशाचं हित प्रथम ठेवलं. टाटा समूहाचे नेतृत्व करताना त्यांनी जे काही निर्णय घेतले, ते सर्व प्रथम त्यांनी स्वतःला हा प्रश्न विचारला : "हे भारतासाठी चांगले आहे का?" त्यांच्यासाठी, जे भारतासाठी चांगलं होतं, ते टाटांसाठीही चांगलं होतं आणि अशाप्रकारे ते अनेकदा योग्य ते ठरवत असत. त्यामुळं मला वाटतं की आपण प्रत्येकानं, तरुण उद्योजक आणि भविष्यातील नेत्यांसह, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे : आपण जे काही काम करतो, त्याद्वारे आपल्या देशाच्या प्रगतीत योगदान देणं हा आपला सर्वात मोठा विशेषाधिकार आणि जबाबदारी आहे.
प्रश्न : जर तुम्हाला रतन टाटांचा एक शेवटचा संदेश शेअर करायचा असेल जो कोणीही त्यांच्या आयुष्यात स्वीकारू शकेल, तर तो कोणता असेल आणि का?
उत्तर : रतन टाटा एकदा म्हणाले होते, "प्रत्येक वेळी, स्वतःला विचारा की तुम्ही योग्य काम करत आहात का." हा एक सोपा प्रश्न आहे आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आपला विवेक आपल्याला प्रामाणिक उत्तर देईल. मला वाटतं की आपण जे काही करायचे निवडतो त्यावर ही चाचणी लागू करणं योग्य आहे, कारण जेव्हा आपण योग्य काम करतो, तेव्हा आपण चांगलं, आनंदी जीवन जगतो आणि रात्री चांगली झोप येते.
