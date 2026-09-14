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हैदराबादमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पोलिसांनी आठ आरोपींना अटक केली असून या आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

Alwal Horror Minor Girl Assaulted by Gang POCSO Case Filed Against 8 Accused in Hyderabad
हैदराबादमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल (File Photo - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 3:34 PM IST

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हैदराबाद : तेलंगणातील हैदराबादमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सतत लैंगिक अत्याचार केल्याची एक धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आठ आरोपींना अटक केली असून आता या आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, ही घटना अलवाल इथं घडली.

मुलीवर सतत लैंगिक अत्याचार : पोलिसांनी सांगितलं की, पीडित मुलगी 16 वर्षांची असून सध्या हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहे. ती दहावीत असताना सोशल मीडियावर एका मुलासोबत तिची मैत्री झाली. काही महिन्यांपूर्वी, त्यानं तिला अमली पदार्थ मिसळलेले चॉकलेट खाऊ घातलं आणि आपल्या गाडीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर आरोपीनं पीडितेची ओळख दुसऱ्या एका व्यक्तीशी करून दिली. त्यानं तिला दारू, सिगारेट आणि गांजाचे व्यसन लावले आणि कोमपल्ली परिसरात तिच्यावर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले.

मुलगी रागाने घरातून निघून गेली होती : अलीकडेच, मुलीच्या वडिलांना तिच्या वागण्यावर संशय आला आणि त्यांनी या महिन्याच्या 8 तारखेला तिला याबाबत जाब विचारला. त्यानंतर, ती मुलगी रागाने 9 तारखेला घरातून निघून गेली आणि बोलारम रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली. बोलारम रेल्वे स्टेशनवर मुलीची भेट दुसऱ्या एका व्यक्तीसोबत झाली. त्यानं आपल्या मित्राला घटनास्थळी बोलावले. दोघांनी मिळून पीडितेला गुंगीचे औषध दिलं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर तो व्यक्ती दुसऱ्या मित्राच्या मदतीनं, तिला दुलापल्ली इथं घेऊन गेला. तिथं आणखी दोन व्यक्ती त्यांच्यासोबत सामील झाले आणि त्यांनी हॉटेलच्या खोलीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.

मुलीला ओलीस ठेवण्यात आलं : अखेरीस, पीडितेला बोलारम येथील या प्रकरणातील आरोपीच्या घरी नेण्यात आले. तिथं 9 तारखेच्या रात्री, त्या मुलीला ओलीस ठेवण्यात आलं. मात्र, आरोपीच्या घरातून ती पळून जाण्यात यशस्वी झाली आणि १० तारखेला बोलारम रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली. पण, आरोपींपैकी दोघांनी तिला अडवले. त्यांनी तिला जबरदस्तीनं तिला गुंगीचे औषध दिलं आणि मेडचल रेल्वे स्टेशनवर नेले. तिथं त्यांनी तिला मलकाजगिरीला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये जबरदस्तीने बसवले आणि तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचार केला. नंतर, मुलीला ऑटो-रिक्षातून धुळेपेटला नेत असताना ती मोठ्यानं ओरडू लागली. त्यामुळं घाबरून आरोपीनं तिला तिथंच सोडून पळ काढला.

आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल : दरम्यान, घरी परतल्यावर मुलीनं आपल्या कुटुंबीयांना या घटनेबद्दल सांगितलं. तिच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. या महिन्याच्या 12 तारखेला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलिसांनी आठ जणांना ताब्यात घेतलं. तसंच पोलिसांनी हॉटेल मालकालाही अटक केली. त्यानंतर 13 तारखेला आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यानंतर न्यायालयाच्या रिमांड आदेशानंतर, सर्व आठ आरोपींना चंचलगुडा तुरुंगात पाठवण्यात आले.

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TAGGED:

POCSO CASE
ALWAL
CRIME NEWS
पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल
HYDERABAD

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