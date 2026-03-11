ETV Bharat / bharat

आसाममध्ये झामुमो विधानसभा निवडणूक लढवणार का?, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सध्या आसामच्या दौऱ्यावर आहेत.

Hemant Soren in Exclusive Interview with ETV Bharat
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 6:48 PM IST

By : प्रणब कुमार दास

तेजपूर : आसाममध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू आहे. अशात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) पक्ष देखील विधानसभा निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. कारण, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सध्या आसामच्या दौऱ्यावर आहेत. आसाम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या शक्यतेबाबत हेमंत सोरेन यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. तेजपूरमधील एका हॉटेलमध्ये दिलेल्या विशेष मुलाखतीत हेमंत सोरेन यांनी सांगितलं की, "आघाडीसंदर्भात चर्चा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि अंतिम निर्णय झालेला नाही."

आघाडीबाबत चर्चा सुरुवातीच्या टप्प्यात : परिस्थिती चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी विविध नेत्यांशी आणि स्थानिक समुदायांशी भेटत असल्याचं हेमंत सोरेन यांनी सांगितलं. तसंच जय भारत पक्षासोबत संभाव्य आघाडीची कबुली दिली, परंतु कोणतीही औपचारिक घोषणा करणं घाईचं ठरेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "सध्या, आम्ही लोकांना भेटत आहोत आणि अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करत आहोत. अनेक गोष्टी अद्याप अनिर्णित आहेत. आघाडी किंवा निवडणूक रणनीतीबद्दल निश्चितपणे काहीही सांगणं घाईचं ठरेल."

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत (ETV Bharat)

निवडणूक रणनीतीवर चर्चा सुरू : पुढं हेमंत सोरेन म्हणाले की, "आसाम निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा सुरू आहे. नेते स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणे किंवा प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करणे, यासारख्या पर्यायांवर विचार करत आहेत. तसंच सविस्तर चर्चा आणि सल्लामसलत केल्यानंतरच आम्ही पुढचा मार्ग ठरवू," असं हेमंत सोरेन यांनी सांगितलं.

जय भारत पक्षासोबक बैठक : बुधवारी हेमंत सोरेन यांनी जय भारत पक्षाच्या अनेक नेत्यांची भेट घेतली. या बैठकीतील माहिती गुप्त ठेवण्यात आली आणि माध्यमांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. दरम्यान, जय भारत पक्ष ही आसामी राजकारणातील एक नवीन संघटना आहे, जी प्रामुख्यानं आदिवासी नेत्यांनी बनलेली आहे. या भागात टी-ट्राइब समुदायाचं मोठं अस्तित्व आहे. हेमंत सोरेन यांची भेट आणि त्यांची विधानं आसाममध्ये राजकीय गोंधळ निर्माण करत आहेत, कारण 2026 च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना पक्ष आघाडी आणि रणनीतींमध्ये सक्रिय होत आहेत.

आदिवासी समुदायांच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आदिवासी समुदायांच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, अनेक आदिवासी अजूनही आपल्या कायदेशीर हक्कांपासून आणि जमिनीच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. तसंच आदिवासी समुदायांना न्याय आणि पाठिंबा सुनिश्चित करण्यासाठी या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा आणि योग्य कारवाई आवश्यक असल्याचं हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, आसामच्या भेटीतील आपले अनुभव सांगत हेमंत सोरेन यांनी हे राज्य एक सुंदर ठिकाण आणि येथील लोक उबदार आणि स्वागतशील असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी सांगितलं की, या प्रदेशातील लोकांशी त्यांचे संवाद सकारात्मक होते.

