घटस्फोट झाला नसेल तर दुसऱ्या जोडीदाराकडून देखभाल खर्च मिळणार नाही, अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय
पहिल्या पतीपासून घटस्फोट झाला नसेल तर दुसऱ्या जोडीदाराकडून देखभाल खर्च मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
Published : December 17, 2025 at 1:03 PM IST
प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आज बुधवारी (17 डिसेंबर) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालात म्हटलं आहे की, 'एखाद्या महिलेचा पहिल्या नवऱ्यासोबत घटस्फोट झाला नसेल तर तिला दुसऱ्या जोडीदाराकडून देखभाल खर्च मिळणार नाही'. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला महिलेनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, "जरी लग्न झालं असलं तरी ते अवैध राहील, कारण अर्जदाराचं पहिलं वैवाहिक नातं अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे, ती दीर्घकालीन नात्यामुळे कलम 125 सीआरपीसी अंतर्गत देखभाल खर्चाचा दावा करू शकत नाही."
न्यायालयानं काय म्हटलं? : देखभाल खर्च देण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती मदन पाल सिंह यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, जर समाजात ही प्रथा स्वीकारली गेली की एखादी महिला कायदेशीररित्या विवाहित असताना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहू शकते आणि नंतर त्याच्याकडून पोटगीदेखील मागू शकते, तर कलम 125 सीआरपीसीचा मूळ उद्देश आणि विवाह संस्थेची कायदेशीर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा कमकुवत होईल.
पुनर्विचार याचिका फेटाळताना न्यायालयानं नोंदवलं निरीक्षण : याचिकाकर्त्यानं दावा केला होता की, तिनं जून 2009 मध्ये प्रतिवादीशी लग्न केलं होतं, कारण त्यानं ऑगस्ट 2005 मध्ये कराराद्वारे त्याच्या पहिल्या पत्नीपासून वेगळं झाल्याचं सांगितलं होतं.
10 वर्षे पती-पत्नी म्हणून राहिले : तिनं सांगितलं की, ते सुमारे 10 वर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले. पत्नी म्हणून आधार कार्ड आणि पासपोर्टसारख्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये याची नोंद आहे. तिनं आरोप केला की 10 वर्षांनंतर, मार्च 2018 मध्ये, तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. तिला सोडून देण्यात आलं, म्हणून तिला देखभाल खर्चासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
प्रतिवादीनं दाव्यावर आक्षेप घेतला : दुसरीकडे, प्रतिवाद्यानं तिच्या दाव्यावर आक्षेप घेतला आणि म्हटलं की, याचिकाकर्ता ही त्याची दूरची नातेवाईक होती. त्यांचं कायदेशीररित्या लग्न झालेलं नव्हतं. तसंच, याचिकाकर्त्यानं कधीही तिच्या पहिल्या पतीला घटस्फोट दिला नाही. म्हणून, ती कायदेशीररित्या दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी असल्यानं ती त्याच्याकडून पोटगी मागू शकत नाही.
रेकॉर्ड तपासल्यानं सत्य उघड : युक्तिवादांच्या आधारे, उच्च न्यायालयानं केस रेकॉर्ड तपासलं आणि असं आढळून आले की, याचिकाकर्ता आधीच विवाहित होती. जरी तिनं घटस्फोटाची याचिका दाखल केली असली तरी ती डिफॉल्टनुसार फेटाळण्यात आली. न्यायालयानं असंही म्हटलं की, तिचं पहिलं लग्न कायद्याच्या दृष्टीनं अजूनही टिकून आहे. तसंच, प्रतिवादीचं देखील पूर्वी एका महिलेशी लग्न झालं होतं आणि ते लग्न अद्याप संपलेलं नाही.
'दोघेही आधीच विवाहित': न्यायालयानं म्हटलं की, दोन्ही पक्षांनी इतर व्यक्तींशी विवाह केला असल्यानं, त्यांच्या नात्यामुळे त्यांच्यामध्ये पती-पत्नीचा कायदेशीर दर्जा निर्माण होऊ शकत नाही. न्यायालयानं म्हटलं की, याचिकाकर्त्यानं स्वतः कबूल केलं की त्याचं लग्न अजूनही टिकून आहे आणि घटस्फोटाचा कोणताही हुकूम जारी केलेला नाही. न्यायालयानं पोटगी अर्ज फेटाळण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवत याचिका फेटाळली आहे.
हेही वाचा