'सर्व विद्यार्थी नोंदणी करू शकतात': NALSAR च्या २०२६ मधील पदवीधरांच्या नोंदणीवर बंदीच्या निर्देशात BCI कडून सुधारणा
'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या (NALSAR) २०२६ मधील पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. मात्र मनन कुमार मिश्रांच्या पूर्वीच्या आदेशात बीसीआयनं गुरुवारी सुधारणा केली.
By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 11:02 PM IST
नवी दिल्ली : 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या (NALSAR) २०२६ मधील पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखणाऱ्या, 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'चे (BCI) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या पूर्वीच्या आदेशात बीसीआयनं गुरुवारी सुधारणा केली. विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सहभागाला विरोध करणाऱ्या मोहिमेत सहभागी होण्याचा कोणताही हेतू या विद्यार्थ्यांचा नव्हता. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी निर्दोष आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर बीसीआयनं हा बदल केला.
एका नवीन पत्रकाद्वारे मिश्रा यांनी सांगितले, "बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'चे कुलगुरू आणि सर्व राज्य बार कौन्सिल्सच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रावर कौन्सिलनं सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय केला आहे. सविस्तर चर्चेनंतर सदस्यांचे एकमताने असे मत झाले आहे की, ताज्या अहवालानुसार, नालसारचे (२०२६ मध्ये उत्तीर्ण झालेले) बहुतांश विद्यार्थी निर्दोष आहेत. त्यांचा अनादर करणाऱ्या त्या कृतीत सहभागी होण्याचा कोणताही हेतू नव्हता." या पत्रकात म्हटले आहे की, त्यानुसार, राज्य बार कौन्सिल्सकडे नालसारच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर घातलेल्या बंदीबाबतच्या अध्यक्षांच्या आदेशात कौन्सिल सुधारणा करत आहे.
"सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राज्य बार कौन्सिल्सकडे नोंदणी करण्याचा अधिकार असेल. काही मोजके शिक्षक आणि बाहेरील व्यक्तींनी या विद्यार्थ्यांना चिथावणी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कौन्सिल कुलगुरूंच्या चौकशी अहवालाची वाट पाहणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल," असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या चुकीशिवाय त्रास सहन करावा लागू नये, असे बीसीआयनं स्पष्ट केलं.
यापूर्वी, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सहभागाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थीच्या मोहिमेची चौकशी सुरू होती. त्यातच बीसीआयनं सर्व राज्य बार कौन्सिल्सना हैदराबादेतील 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या २०२६ मधील पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी नालसारचे कुलगुरू आणि सर्व राज्य बार कौन्सिल्स यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, "पुढील आदेशापर्यंत, 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या ज्या विद्यार्थ्यांनी २०२६ मध्ये कायद्याची पदवी प्राप्त केली आहे, त्यांची कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलद्वारे वकील म्हणून नोंदणी केली जाणार नाही." या पत्रव्यवहारात पुढे असं नमूद करण्यात आलं आहे की, 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'ला (NALSAR University of Law) विनंती करण्यात येते की त्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल लवकर सादर करावा. "सर्व राज्य बार कौन्सिल्सना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हा पत्रव्यवहार आपल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि नोंदणी समिती (Enrolment Committee) यांच्यासमोर माहितीसाठी आणि त्यातील निर्देशांची आवश्यक अंमलबजावणी करण्यासाठी मांडावा," कुलगुरूंकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाबाबत १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांबाबत सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीचा संदर्भ देत, पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दीक्षांत समारंभासाठी त्यांना निमंत्रित करण्यास विरोध दर्शवला. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात आलेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर हा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या पत्रानुसार, नालसार (NALSAR) युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या कुलगुरूंना विनंती करण्यात आली आहे. त्यांनी तीन दिवसांच्या आत 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला (BCI) अधिकृत अहवाल सादर करावा. या अहवालात सरन्यायाधीशांच्या प्रस्तावित सहभागाबाबत किंवा निमंत्रणाबाबत विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेलं निवेदन, याचिका इतर कोणताही पत्रव्यवहार यांची संपूर्ण प्रत, तसेच विद्यापीठाच्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांची संपूर्ण यादी समाविष्ट असावी, असंही यात नमूद केलं.
"ज्या विद्यार्थ्यांनी ही मोहीम सुरू करण्यात माध्यमांद्वारे त्याचा प्रसार करण्यात, संबंधित बैठका आयोजित करण्यात, सहभागासाठी समन्वय साधण्यात किंवा लोकांना एकत्र करण्यात, तसेच गटाच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यात मुख्य भूमिका बजावली, अशा व्यक्तींची पडताळणी योग्य पुराव्यांच्या आधारे स्वतंत्रपणे ओळख पटवावी," असे निर्देश या पत्रात देण्यात आले.
या मोहिमेची सुरुवात, समन्वय किंवा प्रसार यामध्ये सहभागी असलेल्या 'स्टुडंट बार कौन्सिल', 'स्टुडंट्स युनियन', विद्यार्थी समिती किंवा इतर मान्यताप्राप्त विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नावं आणि पदं यांचाही अहवालात उल्लेख असावा, असं या पत्रात म्हटलं आहे. एखाद्या प्राध्यापक, संशोधक, माजी विद्यार्थ्यानं किंवा बाहेरील व्यक्तीने या मोहिमेची सुरुवात, समन्वय साधणं, सल्ला देणं किंवा ती मोहीम करण्यात सहभाग घेतला असेल, तर विद्यापीठानं अशा सहभागाचे स्वरूप स्पष्ट करावे, असंही यात नमूद केलं आहे.
"शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांमध्ये गटबाजी आणि गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करुन भडकवण्यात आणि चुकीच्या मार्गाला लावण्यात अत्यंत भूमिका बजावली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शिक्षक आपल्या अध्यापनाच्या कामात लक्ष घालण्याऐवजी कॅम्पसमध्ये गलिच्छ राजकारण करत आहेत. 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया' ही कायदेशीर शिक्षणाचं नियमन करणारी संस्था असल्यानं, अशा गंभीर परिस्थितीकडं मूक प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही," असं या पत्रात म्हटलं आहे.
या पत्रव्यवहारात असे नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ वर नमूद केलेल्या मोहिमेत सहभागी झाल्यामुळेच एखादी व्यक्ती कलम २४ए (Section 24A) अन्वये नावनोंदणीसाठी अपात्र ठरते, असे बीसीआय (BCI) सध्या तरी मानत नाही.
"मात्र ज्या परिस्थितीत एखाद्या विशिष्ट अर्जदाराच्या वर्तणुकीबाबतची माहिती बीसीआयद्वारे सक्रिय वैधानिक तपासणीच्या प्रक्रियेत आहे. अशा तपासणीचा परिणाम या प्रवेशाशी संबंधित नियामक बाबींवर होऊ शकतो. तिथे अशा तपासणीदरम्यान नावनोंदणी पूर्ण केल्यास 'आधीच घडलेली घटना' अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ती वैधानिक तपासणी निष्फळ ठरू शकते," असं त्यात म्हटलं आहे.
या पत्रव्यवहारात असेही नमूद केले आहे की, 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ' (NALSAR University of Law) कडून अधिकृत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्याची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर, ज्या व्यक्तींची वैयक्तिक भूमिका पुढील वैधानिक विचारविनिमयासाठी आवश्यक आहे, अशा व्यक्तींची नावे बीसीआय संबंधित राज्य बार कौन्सिल्सना स्वतंत्रपणे कळवेल.