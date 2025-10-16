ETV Bharat / bharat

गुजरातमध्ये मोठे राजकीय फेरबदल! मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांनी दिला राजीनामा

गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वगळता सर्व मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी शुक्रवारी होणार आहे.

Bhupendra Patel
गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read
अहमदाबाद (गुजरात) All Gujarat Ministers Resign : गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. नवीन मंत्रिमंडळ स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची भेट घेतील आणि नवीन सरकार स्थापनेचा दावा करतील.

शुक्रवारी होणार मंत्रिमंडळ विस्तार : सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 'पीटीआय'नं वृत्त दिलंय, नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी समारंभ शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) सकाळी ११:३० वाजता गांधीनगर येथील महात्मा मंदिरात होणार आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत नवनियुक्त मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.

गुजरात सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्री : भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, या मंत्रिमंडळ विस्तारात अंदाजे १० नवीन चेहरे समाविष्ट होऊ शकतात. सध्याच्या मंत्र्यांपैकी जवळजवळ निम्मे मंत्र्यांना बदलले जाऊ शकते. सध्या, गुजरात सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्री आहेत, ज्यामध्ये आठ कॅबिनेट मंत्री आणि तेवढेच राज्यमंत्री आहेत. संविधानानुसार, १८२ सदस्यांच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त २७ मंत्री असू शकतात.

सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे : या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील यांच्या जागी गुजरातचे राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा यांची भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. अखेर गुरुवारी सर्व मंत्र्यांनी आपले राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे दिले आहेत.

तीन वर्षांत कोणतेही बदल नाहीत : भूपेंद्र पटेल यांची 2022 मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून, तीन वर्षांसाठी कोणतेही मंत्रिमंडळ बदल झाले नाहीत. 2027 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. याला निवडणुकीची तयारी म्हणून पाहिले जात आहे. राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या सरकारमधील बहुतेक मंत्री भाजपा हायकमांडच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

हेही वाचा - 'पंतप्रधान मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरतात', राहुल गांधींचा हल्लाबोल

