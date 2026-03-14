युद्धामुळं विमान प्रवास महागला, अकासा एअर कंपनीनं तिकीट दरात केली मोठी वाढ, जाणून घ्या तिकीट
पश्चिम आशियातील युद्धादरम्यान इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळं १५ मार्चपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर अकासा एअर १९९ ते १ हजार ३०० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार आकारणार आहे.
Published : March 14, 2026 at 4:03 PM IST
नवी दिल्ली - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धानं जगावर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. इराणनं होर्मुझचा मार्ग बंद केल्याने तेल आणि गॅस वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतातील उद्योगांवर दिसून येत आहे. गॅस सिलेंडरची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच आता विमान प्रवासही महाग झाला आहे. युद्धामुळं विमान इंधनाच्या किंमती वाढल्याने तिकीट दरातही मोठी वाढ झाली आहे.
विमान कंपन्यांनी इंधन अधिभार आकारला - पश्चिम आशियातील युद्धादरम्यान जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळं १५ मार्चपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर अकासा एअर १९९ ते १ हजार ३०० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार आकारणार आहे. एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि इंडिगो यांनी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर समान शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
उड्डाणाच्या कालावधीनुसार किंमती बदलणार - शनिवारी एका निवेदनात, अकासा एअरने म्हटले आहे की ते प्रत्येक उड्डाणासाठी इंधन अधिभार आकारणार आणि उड्डाणाच्या कालावधीनुसार त्याचे प्रमाण बदलेल.
इंधन अधिभार किती असेल? - "अकासा एअर १५ मार्च २०२६ रोजी रात्री ००:०१ वाजल्यापासून केलेल्या सर्व बुकिंगसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर १९९ रुपये ते १ हजार ३०० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार लागू करेल," असं निवेदनात म्हटलं आहे.
पश्चिम आशियातील युद्ध घडामोडींमुळं विमान इंधनाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असं एअरलाइननं म्हटलं आहे.
ऑपरेशन्सच्या खर्चावर परिणाम - "इंधन हे विमान कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्यानं, याचा परिणाम संपूर्ण विमान उद्योगातील ऑपरेशन्सच्या खर्चावर होतो," असं निवेदनात म्हटलं आहे. अकासा एअरनं म्हटले आहे की, ते ऑपरेटिंग वातावरणाचे बारकाईने निरीक्षण करत आहेत. वेळोवेळी इंधन अधिभाराचा आढावा घेतील.
हेही वाचा -