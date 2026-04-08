कपडे इस्त्री करणाऱ्या व्यक्तीला आयकर विभागानं पाठवली 598 कोटींची नोटीस; वाचा नक्की काय आहे प्रकरण?

पाली येथील एका व्यावसायिकानं जितेंद्र यांचं हरवलेले पॅन कार्ड वापरून त्यांच्या पॅन कार्डद्वारे हिऱ्यांच्या खरेदीचा व्यवहार केला होता.

Ajmer 'Presswala' Gets Rs 598 Cr IT Notice
Published : April 8, 2026 at 6:19 PM IST

अजमेर : कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असलेला माणूस लोकांचे कपडे का धुवेल आणि इस्त्री करेल? तर अजमेरमध्ये असंच एक प्रकरण समोर आलं आहे. रामनगर परिसरात नाल्याजवळ कपडे इस्त्री करणाऱ्या जितेंद्र कुमार बडोलिया यांना आयकर विभागानं 598 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कर खूप जास्त असेल असं गृहीत धरून, व्यवहाराच्या अंदाजित मूल्याच्या आधारे आयकर विभागानं त्यांना नोटीस बजावली. नोटीस मिळाल्यावर जितेंद्र यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. यानंतर त्यांनी एका वकिलाचा सल्ला घेतला आणि चौकशी केली. यावेळी समजलं की, पाली येथील एका व्यावसायिकानं जितेंद्र यांचं हरवलेले पॅन कार्ड वापरून त्यांच्या पॅन कार्डद्वारे हिऱ्यांच्या खरेदीचा व्यवहार केला होता. दरम्यान, याप्रकरणी जितेंद्र यांनी पाली येथील व्यावसायिक शत्रुघ्न याच्या नावानं गंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

हरवलेल्या पॅन कार्डचा वापर करून जीएसटी क्रमांक मिळवला : वकील राकेश थडा यांनी सांगितलं की, 1 एप्रिल 2026 रोजी आयकर विभागानं रामनगर येथील कपडे इस्त्री करणारे जितेंद्र बडोलिया यांना 598 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये म्हटलं होतं की, जितेंद्र यांच्यावर 598 कोटी 50 लाख 27 हजार 726 रुपये आयकर थकीत आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर जितेंद्र आणि त्यांचं कुटुंब पूर्णपणे खचून गेलं. तसंच वकिलांनी स्पष्ट केलं की, जितेंद्र यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. नोटीस पाहिल्यानंतर सत्य जाणून घेण्यासाठी ते आयकर विभागात गेले आणि तिथं असं समोर आलं की, जितेंद्र कुमार बडोलिया यांचं पॅन कार्ड कुठंतरी हरवलं होतं, ज्याचा गैरवापर करून पाली येथील रहिवासी शत्रुघ्न सिंग यानं जीएसटी क्रमांक मिळवला होता आणि तो जितेंद्र कुमार यांच्या नावानं हिरे आणि दागिने विकत होता.

468 कोटी रुपयांचे व्यवहार : राकेश थडा यांनी सांगितलं की, 9 डिसेंबर 2020 ते 9 फेब्रुवारी 2021 या तीन महिन्यांत 468 कोटींचे व्यवहार दाखवण्यात आले होते. यामध्ये एकूण 598 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पुढं त्यांनी सांगितलं की, आयकर विभागाकडून मिळालेल्या नोटीसला कायदेशीररित्या उत्तर दिलं जाईल. पीडित जितेंद्र कुमार बारोलिया यांनी गंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, त्याचा तपास आना सागर पोलीस चौकीचे प्रभारी राजेंद्र यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. तसंच या प्रकरणी संबंधित बँकेलाही नोटीस पाठवली जाईल, असंही राकेश थडा यांनी सांगितलं.

जितेंद्र कुमार यांचं कपड्यांना इस्त्री करण्याचं काम : दरम्यान, पीडित जितेंद्र कुमार बारोलिया हे आपल्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहतात आणि कपड्यांना इस्त्री करण्याचं काम करतात. ते दररोज जवळपास 500 ते 700 रुपये कमावतात. त्यांनी सांगितलं की, काही वर्षांपूर्वी त्यांचं पॅन कार्ड हरवलं होतं, ज्याचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे बँक खाते उघडण्यात आलं, जीएसटी क्रमांक मिळवण्यात आला आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले. पाली येथील रहिवासी असलेल्या आरोपी शत्रुघ्न याच्या विरोधात गंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयकर विभागाच्या नोटीसला उत्तर देखील देण्यात येत आहे.

पोलीस करतायेत या प्रकरणाचा तपास : या प्रकरणाचा तपास करणारे गंज पोलीस ठाण्याचे एएसआय राजेंद्र प्रसाद यांनी सांगितलं की, जितेंद्र कुमार बारोलिया यांनी त्यांच्या पॅन कार्डचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचे अवैध व्यवहार केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. आयकर विभागानं त्यांना 598 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. तर जितेंद्र कुमार बारोलिया यांचं म्हणणं आहे की, ते लोकांचे कपडे इस्त्री करतात आणि त्यांचा दुसरा कोणताही व्यवसाय नाही. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

