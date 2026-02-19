अजित पवारांच्या विमान अपघाताची कशी चौकशी सुरूय ? ; रोहित पवारांच्या आरोपानंतर मंत्रालयानं प्रथमच दिलं स्पष्टीकरण
एएआयबी तपासणी तांत्रिक व पुराव्यावर आधारित आहे. यामध्ये अवशेषांची पद्धतशीर तपासणी, ऑपरेशनल आणि देखभाल रेकॉर्ड आणि आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळेत चाचणी करण्यात येते, असे मंत्रालयानं म्हटलं .
Published : February 19, 2026 at 10:26 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 10:46 PM IST
नवी दिल्ली- उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बारामती येथील विमान अपघाताबाबत त्यांचे पुतणे तथा आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केले होते. त्यावर केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रालयानं प्रथमच सविस्तर स्पष्टीकरण देत तपास कशा पद्धतीनं सुरू आहे, याची सविस्तर माहिती दिली.
बारामती येथे 28 जानेवारी रोजी झालेल्या लिअरजेट 45 (व्हीटी-एसएसके) अपघाताच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल हा आयसीएओच्या नियमांनुसार अपघात झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत जारी केला जाईल. तसेच अंतिम अहवाल योग्य वेळी येईल, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं गुरुवारी जाहीर केलं.
विमानात दोन स्वतंत्र फ्लाइट रेकॉर्डर होते. एल३ कम्युनिकेशन्सद्वारे निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (डीएफडीआर) हानवी दिल्लीतील एएआयबीच्या सुविधेत यशस्वीरित्या डाउनलोड करण्यात आला आहे. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला (सीव्हीआर) थर्मल नुकसान झालं. हनीवेलने हे विमान बनवले असल्यानं आयसीएओच्या (आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना) नियमांनुसार डिझाइन/उत्पादनाच्या स्थितीकडून तांत्रिक मदत मागितली आहे. 2025 दरम्यान, नियामक, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयनं (DGCA) नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्सचे 51 नियामक ऑडिट केले होते. याव्यतिरिक्त, मेसर्स VSR व्हेंचर्सचे उड्डाण सुरक्षा प्रणाली, उड्डाण कर्तव्य वेळेची मर्यादा, देखभाल अनुपालन (CAR M आणि CAR 145), कागदपत्रे आणि स्टेशन सुविधा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये देखरेख करण्यात आली होती.
व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विशेष ऑडिट- अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं डीजीसीएला नियामक अनुपालन, ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम, देखभाल पद्धती, क्रू प्रशिक्षण मानके, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली आणि CVR/FDR देखरेखीचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विशेष ऑडिट करण्यास सांगितलं होतं. ऑडिट 4 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेले विशेष ऑडीट हे लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. निष्कर्षांचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. डीजीसीएच्या अंमलबजावणी धोरण आणि प्रक्रिया मॅन्युअलनुसार कारवाई केली जाईल, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं निवेदनात म्हटलं आहे.
वैधानिक तपास आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण होऊ द्यावी- डीजीसीएला व्हीआयपी/व्हीव्हीआयपी ऑपरेशन्समध्ये गुंतलेल्या इतर प्रमुख नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स आणि एअरोड्रोम्सचे विशेष ऑडिट करण्यास सांगितलं होतं. हे ऑडिट टप्प्याटप्प्यानं केले जात आहेत. आवश्यकतेनुसार योग्य अंमलबजावणीची कारवाई केली जाईल. लिअरजेट 45 अपघाताची चौकशी एएआयबीकडून विमान (अपघात आणि घटनांची चौकशी) नियम, 2025 आणि आयसीएओच्या मानके आणि शिफारस केलेल्या पद्धतींनुसार काटेकोरपणे केली जात आहे. मंत्रालय आणि त्याच्या नियामक संस्था पारदर्शकता, सुरक्षा देखरेख आणि जबाबदारीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. संबंधितांनी अफवांपासून दूर राहत वैधानिक तपास आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण होऊ द्यावी, असे मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी काय केले होते आरोप?- आमदार रोहित पवार यांनी ऐनवेळी वैमानिक बदलणे, फ्यूएल टँक जास्त असणे, ब्लॅक बॉक्स नष्ट होणे यासह विविध गोष्टीबाबत जाहीर पत्रकार परिषदेत संशय व्यक्त केला होता. राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण टाळण्यासाठी अपघात घडविला असावा, असा त्यांनी संशय व्यक्त केला.
