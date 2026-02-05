ETV Bharat / bharat

हरिद्वारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अजित पवार यांच्या अस्थींचे गंगा नदीत विसर्जन

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचं गंगा नदीत विसर्जन करण्यात आलं. हरिद्वार येथे आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा विधी पार पाडला.

अजित पवार यांच्या अस्थींचे गंगा नदीत विसर्जन
अजित पवार यांच्या अस्थींचे गंगा नदीत विसर्जन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
हरिद्वार : महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थी गुरुवारी हरिद्वारला आणण्यात आल्या. व्हीआयपी घाटावर विधीनुसार अस्थींचं विसर्जन करण्यात आलं. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा आणि पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते अस्थींचा कलश घेऊन हरिद्वारला पोहोचले. पुजारी सुमित, अभिषेक आणि सचिन यांनी वैदिक मंत्रोच्चार करून अस्थिंचं विसर्जन केलं. विसर्जनाच्या वेळी अजित पवार यांच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य उपस्थित नव्हता, तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला.

अजित पवार यांच्या अस्थींचं विसर्जन - धीरज शर्मा म्हणाले की, अजित पवार हे महाराष्ट्रात प्रेमाने अजितदादा म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या अचानक निधनानं संपूर्ण देशाचं भरुन न निघणारं नुकसान झालं आहे. अजितदादांचं नेतृत्व केवळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं. त्यांच्या विचारसरणीचे अनुयायी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत राहतात. ते म्हणाले की, अनेक लोक अजित पवारांना अंतिम श्रद्धांजली अर्पण करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अस्थी देशभरातील प्रमुख पवित्र नद्यांमध्ये विसर्जन करण्याची विनंती कुटुंबातील सदस्यांना करण्यात आली.

अपघाताची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे - अजित पवार यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करण्यासाठी हरिद्वारमधील गंगा, काशीमधील गंगा, मध्य प्रदेशातील नर्मदा, काश्मीरमधील चिनाब आणि महाराष्ट्रातील गोदावरी यासह अनेक पवित्र नद्यांमध्ये अस्थि विसर्जन केलं जाईल. शर्मा यांनी सांगितलं की त्यांचं निधन विमान अपघातात झालं होतं, ज्याची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे जेणेकरून देशाला सत्य कळेल. शर्मा यांनी असंही म्हटलं की अजित पवारांना महिला आणि मुलींबद्दल विशेष प्रेम होतं. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसारखे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू केले. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची मागणी आहे की, या योजनेला त्यांचं नाव देण्यात यावं. पुजारी उज्ज्वल पंडित म्हणाले की, अजित पवार हे एक लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांचं अकाली निधन कधीही भरून न येणारं नुकसान आहे.

माजी महापौर मनोज गर्ग, अंकित चौधरी, युवराज सिंग, ब्रिजेश यादव, अमित नाथ, प्रशांत काळे, नरेश रावत, गौरव शिंदे आणि विमल शर्मा यांच्यासह राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

