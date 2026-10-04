‘अनधिकृत वाहनातून’ ताब्यात घेतलेल्या AISA अध्यक्षा नेहा बोरा यांची अखेर सुटका
नेहा बोरा यांना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पोलीस ठाण्यात सोडण्यात आल्याची माहिती AISA नं दिली.
Published : October 4, 2026 at 7:55 PM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अधिकृत क्रमांक नसलेल्या वाहनातून पोलिसांनी त्यांना अज्ञात ठिकाणी नेल्याचा दावा AISAने केला आहे.
या कारवाईदरम्यान वाहनात एकही महिला पोलीस कर्मचारी उपस्थित नव्हती, असा आरोपही संघटनेनं केला. AISA ने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवरून याबाबत पोस्ट करत दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. मात्र, या आरोपांवर दिल्ली पोलिसांकडून तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, नेहा बोरा यांना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पोलीस ठाण्यात सोडण्यात आल्याची माहिती AISA नं दिली. मात्र, त्यांचा मोबाईल फोन आणि बॅग अद्याप त्यांच्याकडे नसल्याचा दावा संघटनेनं केला आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी वकिलांचं पथक पोलीस ठाण्यात पाठवत असल्याचंही AISA ने सांगितलं.
Where is Delhi Police taking Neha on their own? This is not detention it is kidnapping! https://t.co/dFBBh1EaLa— Neha (@neha_aisa) October 4, 2026
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी AISAचे आंदोलन :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित हुकूमशाही कारभाराचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या AISAच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी (4 ऑक्टोबर) सलग तिसऱ्या दिवशी जंतर-मंतरकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेडिंग आणि सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली होती.
आंदोलनकर्त्यांनी अशोक रोडवरील आंध्र भवन सर्कल येथून जंतर-मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढत घोषणाबाजी केली. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना बॅरिकेड्स ओलांडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये काही काळ झटापट झाली. दरम्यान, समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये नेहा बोरा बॅरिकेडवरून जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यांना पोलीस अधिकारी रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही दिसून आलं.
शनिवारीही पोलिसांनी 150 हून अधिक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्याच्या आदल्या दिवशी, शुक्रवारी केंद्रीय दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांसह 500 हून अधिक जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. यामध्ये नेहा बोरा, आम आदमी पक्षाचे नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचाही समावेश होता.
🚨SOS🚨 AISA President Neha Bora has been picked up by Delhi Police in an unauthorised vehicle, WITHOUT A SINGLE FEMALE CONSTABLE! WE DO NOT KNOW WHERE THEY ARE TAKING THEM! THEIR WHEREABOUTS ARE UNKNOWN! @DelhiPolice has crossed EVERY LIMIT!— AISA (@aisa_official_) October 4, 2026
SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेदांचा दावा :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेला परवानगी नाकारली होती. तसेच, मध्य दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या अनेक मार्गांवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते. आंदोलनादरम्यान परिसरातील काही मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेशही तात्पुरता मर्यादित करण्यात आला होता.
दरम्यान, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका अलीकडील तपासणी अहवालानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाला अधिक तीव्रता आल्याचं सांगितलं जात आहे. या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIR संदर्भातील निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवला. हे निर्णय किंवा आदेश आपली माहिती अथवा शिफारस नसताना जारी करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
SIR प्रक्रियेबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवरून निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित होत असताना आयोगानं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळी मतं आणि निरीक्षणं नोंदवली जाणं ही सामान्य बाब असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. तसेच, आयोगाचे सर्व आदेश कायदेशीरदृष्ट्या वैध असून, ते निर्धारित वैधानिक प्रक्रियेनुसारच जारी करण्यात आल्याचा दावा निवडणूक आयोगानं केला आहे.