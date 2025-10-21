दिल्लीतील प्रदूषण अत्यंत धोकादायक पातळीवर; 'आप'चा सरकारवर हल्लाबोल
दिवाळीतील फटाक्यांच्या प्रदूषणानंतर राजधानीत प्रदूषणानं सर्व विक्रम मोडले आहेत. या मुद्द्यावरून 'आप'नं दिल्ली सरकारवर टीका केली आहे.
नवी दिल्ली: दिवाळीत राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत दिल्लीत सर्व प्रकारचे फटाके फोडले जात होते. दिवाळीनंतरच्या सकाळी दिल्लीत गुदमरल्यासारखे वातावरण झाल्याची स्थिती आहे.
राजधानीतील वायू प्रदूषण इतके वाढले आहे की अनेकांना घराबाहेर पडल्यानंतर डोळ्यांमध्ये जळजळ होत आहे. तर अनेकांना श्वास घेण्याचा त्रास होत आहे. सकाळी आकाशात धुक्याचे थर दिसत होते. प्रदूषणाची नोंद ही AQI 700 च्या पुढे गेल्यानं अत्यंत धोकादायक स्थिती आहे. दिल्लीच्या काही भागात, प्रदूषणाची पातळी AQI गंभीर श्रेणीत आहे. ही हवा वृद्ध आणि आजारी लोकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
- सकाळी 8 वाजता दिल्लीत एकूण AQI 350 होता.
- सकाळी 10 वाजून 52 मिनिटाला वाजता दिल्लीत एकूण AQI 381 होता.
दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी कशी आहे?केंद्रीय प्रदूषण नियंत्र बोर्डाच्या माहितीनुसार (CPCB) सकाळी 8 वाजेपर्यंत बवानामध्ये AQI 423 नोंदवला गेला. जहांगीरपुरीमध्ये AQI 407 आणि वजीरपूरमध्ये 408 नोंदवण्यात आला. हे 'गंभीर' श्रेणीतील हवेच्या गुणवत्तेसह सर्वात जास्त प्रभावित क्षेत्र राहिले. आनंद विहारमध्ये AQI 358, अशोक विहार 389, बुरारी क्रॉसिंग 399, चांदणी चौक 350, IGI विमानतळ (टर्मिनल 3) 302, ITO 342, लोधी रोड 322, मुंडका 366, नजफगढ 336, नरेला 358, पटपडगंज 342 आणि पंजाबी बाग 376 अशी प्रदूषणाची नोंद राहीली आहे.
न्यायालयाकडून फटाक्यांच्या विक्रीवरील निर्बंध शिथील- दिवाळीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील फटाक्यांवरील सरसरकट असलेली बंदी उठवून काही नियम शिथील केले होते. काही अटींसह फटाक्यांच्या विक्री आणि वापरास परवानगी दिली. प्रदूषणाची वाढती पातळी पाहून रविवारी, हवा गुणवत्ता व्यस्थापन आयोगानं (CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅनचा (GRAP) दुसरा टप्पा तात्काळ लागू केला.
उपाययोजना करण्याचं आवाहन- GRAP 2 मध्ये, CAQM काही रस्त्यांवर व्हॅक्यूम क्लीनिंग आणि पाणी शिंपडण्याचे निर्देश दिले आहे. आयोगानं पार्किंग शुल्क वाढवणं, बस आणि मेट्रो सेवांची वारंवारता वाढवणे आणि अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वीज वाचवण्यासाठी सर्व भागात डीजी सेटचे नियमन केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचं आवाहन केलं.
सौरभ भारद्वाज यांची दिल्ली सरकारवर टीका- दिल्लीच्या प्रदूषणावर आपचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी रेखा सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, भाजपा सरकारनं दिवाळीनंतर कृत्रिम पाऊस पाडून प्रदूषण कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु तसे झाले नाही. सरकारला लोक आजारी पडून खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जावे असे वाटते का? खासगी रुग्णालयांना मोठा नफा मिळावा? ग्रीन क्रॅकर्स व्यतिरिक्त, दिल्लीत इतर अनेक फटाकेही फोडण्यात आले. यावरून दिल्ली सरकारवर फटाके उत्पादकांचा दबाव होता, असे दिसून येते, असा आरोप आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी केला.
