एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांची भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती; 31 ऑक्टोबरला पदभार स्वीकारणार
ते भारताचे 29 वे 'चीफ ऑफ एअर स्टाफ' (हवाई दल प्रमुख) असतील. त्यांची ही नियुक्ती 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारपासून लागू होईल.
Published : October 6, 2026 at 7:46 PM IST
नवी दिल्ली: एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांची भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते भारताचे 29 वे 'चीफ ऑफ एअर स्टाफ' (हवाई दल प्रमुख) असतील. त्यांची ही नियुक्ती 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारपासून लागू होईल. संरक्षण मंत्रालयाने 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये माहिती दिली की, ते एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांची जागा घेतील, जे 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी निवृत्त होत आहेत.
The Government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit, PVSM, AVSM, VM, VSM, presently serving as Vice Chief of the Air Staff, as the 29th Chief of the Air Staff, in the rank of Air Chief Marshal, with effect from the afternoon of October 31, 2026. He will succeed Air Chief Marshal Amar Preet Singh, who superannuates on October 31, 2026. An Experimental Test Pilot and Qualified Flying Instructor with over 3,500 hours of flying experience, Air Marshal Dixit has held key operational and strategic appointments, including CISC, HQ IDS and AOC-in-C, Central Air Command— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 6, 2026
विविध प्रकारची विमाने उडवण्याचा दांडगा अनुभव : एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित सध्या 'व्हाइस चीफ ऑफ एअर स्टाफ' म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मिराज 2000, मिग (MiG) ची विविध रूपे, HPT-32, An-32, ॲव्ह्रो (Avro), किरण (Kiran), जॅग्वार (Jaguar), IL-78, हॉक (Hawk) आणि तेजस (Tejas) यांसारख्या विविध प्रकारची विमाने उडवण्याचा दांडगा अनुभव आहे. ते एक 'एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट' (प्रायोगिक चाचणी वैमानिक) आणि पात्र 'फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर' (उडान प्रशिक्षक) आहेत.
आशुतोष यांच्याकडून सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाला आणखी चालना : जवळपास चार दशकांच्या आपल्या सेवाकाळात त्यांनी 'ऑपरेशन सफेद सागर', 'ऑपरेशन रक्षक', 'कोप इंडिया' आणि 'ऑपरेशन सिंधुर' यांसारख्या अनेक मोहिमा आणि सरावांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. एअर मार्शल दीक्षित हे हवाई दलातील स्वदेशी एलसीए (LCA) तेजस आणि इतर स्वदेशी विमान प्रकल्पांना पुढे नेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांच्याकडून सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
3500 तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव : एअर मार्शल दीक्षित 6 डिसेंबर 1986 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या फायटर स्ट्रीममध्ये (लढाऊ विमान विभागात) रुजू झाले. नॅशनल डिफेन्स अकादमी, डिफेन्स सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज (बांगलादेश) आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचे माजी विद्यार्थी असलेल्या दीक्षित यांच्या नावावर 3500 तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव जमा आहे.
आशुतोष दीक्षित यांची उल्लेखनीय कारकीर्द : आपल्या उल्लेखनीय कारकिर्दीत एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी अनेक महत्त्वाची फील्ड आणि स्टाफ पदे भूषवली आहेत. त्यांनी पश्चिम क्षेत्रातील एका आघाडीच्या फायटर एअरबेसचे आणि दक्षिण क्षेत्रातील एका प्रमुख फायटर प्रशिक्षण तळाचे नेतृत्व केले आहे. या हवाई दल अधिकाऱ्याने विविध भूमिकांमध्ये दिलेल्या योगदानामुळे भारतीय हवाई दलाची कार्यात्मक क्षमता वृद्धिंगत झाली आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेची दखल घेऊन त्यांना 2006 मध्ये 'वायु सेना पदक', 2011 मध्ये 'विशिष्ट सेवा पदक', 2023 मध्ये 'अतिविशिष्ट सेवा पदक' आणि 2026 मध्ये 'परम विशिष्ट सेवा पदक' देऊन सन्मानित करण्यात आले.
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