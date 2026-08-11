एअर इंडिया फुकेत-दिल्ली विमान टर्ब्युलन्स : पायलट होते नशेत? पुराव्यांची AAIB कडून तपासणी!
गेल्या आठवड्यात दिल्ली ते फुकेत प्रवासादरम्यान एअर इंडियाच्या (Air india) विमानात धक्कादायक घटना घडली होती.
Published : August 11, 2026 at 9:55 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात दिल्ली ते फुकेत प्रवासादरम्यान एअर इंडियाच्या (Air india) विमानात धक्कादायक घटना घडली होती. 4 ऑगस्ट रोजी एअर इंडियाचे विमान AI-2379 अचानक हलू लागले. या विमानाला हादरा बसल्याने सर्वच प्रवासी घाबरले होते. विमान काही क्षणांसाठी अचानक खाली आले. मात्र, वैमानिकांनी तत्काळ परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत विमान सुरक्षितपणे दिल्ली विमानतळावर उतरवलं.
आता यासंदर्भानं तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एअर इंडिया फुकेत-दिल्ली विमानाच्या पायलट-इन-कमांड (PIC) ची दुसरी डोप चाचणीही पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, वैमानिक नशेत होते का? याचा तपास सुरू झाला आहे.
एअर इंडियाच्या फुकेत-दिल्ली विमान प्रवासादरम्यान गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटनेशी संबंधित सर्व तांत्रिक, कार्यान्वयनविषयक (Operational), वैद्यकीय आणि मानवी घटकांशी निगडित पुरावे गोळा करणे, जतन करणे आणि त्यांची तपासणी करणे या प्रक्रियेत व्यस्त असल्याचे विमान अपघात तपासणी संस्था 'एएआयबी'ने (AAIB) मंगळवारी सांगितले.
"यात विमान आणि त्याच्या प्रणालींची तपासणी, नोंदवलेला उड्डाण डेटा, संबंधित कार्यान्वयन आणि देखभाल नोंदी, वैद्यकीय माहिती आणि संबंधित व्यक्तींची विचारपूस यांचा समावेश आहे. कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व भौतिक पुराव्यांची सखोल तपासणी केली जाईल," असे संस्थेने म्हटले आहे.
AAIB ने सांगितले की, लागू असलेल्या तरतुदी आणि ICAO (आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटना) च्या कार्यपद्धतींनुसार, ते विहित मुदतीत प्राथमिक निष्कर्ष जाहीर करतील. तपासाच्या योग्य टप्प्यावर पुढील माहिती सार्वजनिक केली जाईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
4 ऑगस्ट रोजी फुकेत ते दिल्ली अशी 'एआय 2379' ही सेवा देणाऱ्या एअर इंडियाच्या एअरबस ए320 (नोंदणी क्रमांक VT-EXO) या विमानाची उंची 'क्रूझ' (स्थिर उड्डाण) अवस्थेत असताना अचानक सुमारे 300 फुटांनी बदलली. त्यानंतर विमान पुन्हा स्थिर झाले आणि दिल्लीत सुरक्षितपणे उतरले.
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