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एअर इंडियाचा फुकेट-दिल्ली फ्लाईट टर्ब्युलन्स प्रकरणानंतर वैमानिकांबाबत मोठा निर्णय, डोप टेस्ट अनिवार्य

फुकेट-दिल्ली विमानातील एका पायलटने गांजाचं सेवन केल्याचं टेस्टनंतर समोर आलं होतं. त्यानंतर एअर इंडियाकडून सर्व वैमानिकांसाठी डोप चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

Air India flight
एअर इंडिया (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 9:21 PM IST

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नवी दिल्ली : एअर इंडियाचं फुकेट-दिल्ली विमान मंगळवारी 4 ऑगस्टला टर्ब्युलन्सचं शिकार झालं होतं. फुकेटवरुन दिल्लीच्या दिशेने निघालेलं विमान ट्रब्युलन्सचं शिकार झालं होतं. त्यामुळे विमानातील प्रवाशी घाबरले होते. या टर्ब्युलन्समुळे प्रवाशी आणि क्रू मेंबर जखमी झाले होते. या जखमी प्रवाशांवर आणि क्रू मेंबरवर विमान दिल्लीला सुखरुप उतरल्यानंतर उपचार करण्यात आले. त्यानंतर वैमानिकाची टेस्ट करण्यात आली. या टेस्टनंतर धक्कादायक माहिती समोर आली. वैमानिकाने अमली पदार्थाचं सेवन करुन विमान चालवल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर आता एअर इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

नक्की काय झालं होतं? :- फुकेट-दिल्ली विमान ट्रब्युलन्सचं शिकार झालं. त्यामुळे विमान 300 फूट खाली आलं होतं. या सर्व प्रकारानंतर एअर इंडिया प्रशासनाने एका वैमानिकाच्या 2 टेस्ट करण्यात आल्या. या दोन्ही टेस्टचा रिपोर्ट हा पॉझिटीव्ह आला. त्यापैकी एका टेस्टमध्ये वैमानिकाने गांजाचं सेवन केल्याचं समोर आलं. त्यानंतर एअर इंडियाने आपल्या वैमानिकांची टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वैमानिकांची टेस्ट कुठे होणार? :- एअरलाईन्समधील सूत्रांनुसार, नियमांनुसार प्रतिबंधित असलेल्या सर्व मादक पदार्थ आणि औषधांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचं एअर इंडियाने वैमानिकांना सांगितलं आहे. वैमानिकांची टेस्ट ही गुरुग्राममधील अकादमीमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान करण्यात येणार आहे. तसेच उड्डाणानंतर ब्रीफिंग सेंटर, एअरलाईन्सच्या कार्यालयात आणि संबिधत बेसवर टेस्ट केली जाणार आहे. या निर्णयाची आजपासून (13 ऑगस्ट) अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि प्रवाशांचा एअरलाइन्सवरील विश्वास कायम राहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं एअर इंडियाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

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