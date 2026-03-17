इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाचा मोठा निर्णय, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेसाठी 36 अतिरिक्त उड्डाणं चालवणार
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे एअर इंडिया 19 ते 28 मार्च या कालावधीत युरोप आणि उत्तर अमेरिकेसाठी 36 अतिरिक्त विमानं चालवणार आहे.
Published : March 17, 2026 at 1:25 PM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी वाढलेल्या मागणीमुळे विमान कंपनीनं युरोप आणि उत्तर अमेरिकेसाठी अतिरिक्त उड्डाणं सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आठवड्यापासून पुढील आठवड्यापर्यंत एअर इंडिया अधिक उड्डाणं चालवणार आहे. एअर इंडिया 19 मार्च ते 28 मार्चदरम्यान दिल्ली आणि मुंबई येथून लंडन हिथ्रो विमानतळ, टोरोंटो, फ्रँकफर्ट आणि झुरिच या प्रमुख शहरांसाठी एकूण 36 अतिरिक्त उड्डाणं चालवणार आहे. यामुळे या मार्गांवर 10 हजारहून अधिक अतिरिक्त आसनांची उपलब्धता होईल आणि मर्यादित आंतरराष्ट्रीय संपर्काच्या काळात प्रवाशांना अधिक पर्याय मिळतील.
कोणत्या मार्गांवर अतिरिक्त सेवा? : या अतिरिक्त उड्डाणांमध्ये दिल्ली-लंडन (हिथ्रो), मुंबई-लंडन (हिथ्रो), दिल्ली-फ्रँकफर्ट, दिल्ली-झुरिच आणि दिल्ली-टोरोंटो या मार्गांचा समावेश आहे. या उड्डाणांसाठी बुकिंग एअरलाइनच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल अॅप आणि अधिकृत ट्रॅव्हल एजंटमार्फत टप्प्याटप्प्यानं सुरू करण्यात येत आहे. यापूर्वी, नागरी विमान महासंचालनालय (DGCA) ने एअर इंडियाच्या युरोप, अमेरिका आणि कॅनडासाठीच्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये 'फ्लाइट ड्युटी' नियमांमध्ये तात्पुरती सवलत दिली होती. कारण इराणमधील संघर्षामुळे हवाई क्षेत्रावर निर्बंध आले असून, एअरलाइनला लांबच्या मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. अशा स्थितीत कामकाजावर आणि प्रवासी वाहतुकीवर परिणाम होत आहे.
इंडिगोचाही पुढाकार : इंडिगो एअरलाइननंही 16 मार्च ते 28 मार्चदरम्यान भारत आणि पश्चिम आशिया यांना जोडणाऱ्या सुमारे 252 साप्ताहिक उड्डाणांची घोषणा केली आहे. यामध्ये सुमारे 126 उड्डाणं सौदी अरेबियासाठी, 98 उड्डाणे यूएईसाठी आणि 28 उड्डाणं ओमानसाठी असतील. मात्र, इंडिगोनं स्पष्ट केलं आहे की दोहा, कुवैत, बहरीन, दम्माम, फुजैराह, रास अल खैमाह आणि शारजाह या काही ठिकाणांसाठीची उड्डाणे 28 मार्चपर्यंत तात्पुरती स्थगित राहतील.
