हायजॅकच्या अलर्टनंतर फ्रँकफर्टहून दिल्लीला येणाऱ्या विमानाचं जयपूरमध्ये आपत्कालीन लँडिंग
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय हवाई हद्दीजवळ येत असताना विमानाला बॉम्बची धमकी मिळाली.
Published : October 14, 2026 at 2:27 PM IST
नवी दिल्ली : फ्रँकफर्टहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाचे (AI2030) सुरक्षेच्या कारणास्तव बुधवारी सकाळी राजस्थानमधील जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं. बॉम्बची धमकी मिळाल्यानंतर आणि हवेतच विमान हायजॅक करण्याचा अलर्ट दिल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं. दरम्यान, हे विमान जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितपणे लँडिंग करण्यात आल्यानंतर, तिथं सुरक्षा यंत्रणांनी तपासणी सुरू केली आहे. या विमानात प्रवाशांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय हवाई हद्दीजवळ येत असताना विमानाला बॉम्बची धमकी मिळाली. या गंभीर सुरक्षा धोक्याच्या वेळी, वैमानिकानं नकळतपणे किंवा सुरक्षेच्या कारणास्तव, ट्रान्सपॉन्डरवरील 'स्क्वॉक 7500' कोड अॅक्टिव्हेट केला. विमान वाहतुकीमध्ये, जेव्हा विमानाचे अपहरण होते किंवा त्यावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला जातो, तेव्हा वैमानिक हा कोड वापरतात.
An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. More details awaited: Sources— ANI (@ANI) October 14, 2026
दरम्यान, हा अलर्ट फक्त काही सेकंदांसाठीच होता, तरीही अहमदाबाद एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला सिग्नल मिळताच सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क झाल्या. त्यानंतर विमान तत्काळ जयपूरकडे वळवण्यात आलं. जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हे विमान सकाळी सुमारे 9:45 वाजता सुरक्षितपणे उतरले. विमान तत्काळ विमानतळावरील एका विलगीकरण कक्षात नेण्यात आलं. सुरक्षा यंत्रणांनी विमानाला वेढा घातला आणि सर्व प्रवासी व त्यांच्या सामानाची कसून तपासणी सुरू केली.
सौदी अरेबियाला जाणारी विमानं 17 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द : दरम्यान, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव पाहता, भारतीय विमान कंपन्यांनी सौदी अरेबियाला जाणारी आपली विमानं 17 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत स्थगित केली आहेत. येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या रियाध विमानतळावर केलेल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या चिंतेमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो आणि अकासा एअरनं रियाध, दम्माम आणि जेद्दाहला जाणारी सर्व विमानं रद्द केली आहेत. प्रभावित प्रवाशांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांच्या तिकिटांचे पैसे परत करण्याचा किंवा संपूर्ण परतावा मिळवण्याचा पर्याय दिला जात आहे.
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