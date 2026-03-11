एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, तिरुअनंतपुरममध्ये आपत्कालीन लँडिंग!
एअर ट्रॅफिक कंट्रोलनं विमानाला धावपट्टीवर परतण्यासाठी ताबडतोब परवानगी दिली आणि विमान तिरुअनंतपुरम विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले.
Published : March 11, 2026 at 3:13 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरमहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळं या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं. वृत्तानुसार, उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच वैमानिकांना विमानाच्या एका इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळला. त्यानंतर, वैमानिकांनी 'PAN-PAN' असा आपत्कालीन कॉल केला. त्यामुळं तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच विमानाचं आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं.
काही मिनिटांतच तांत्रिक बिघाड : डझनभर प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सना घेऊन जाणारे AI-830 Airbus A321 या विमानाने सकाळी 5:30 वाजता उड्डाण केले, परंतु काही मिनिटांतच गंभीर तांत्रिक बिघाड झाल्याचं समोर आले. विमानाच्या एका इंजिनमध्ये तेल कमी असून तेलाचा दाब शून्य आहे, त्यामुळं ऑपरेशन सुरू राहिल्यास इंजिन सील होण्याचा किंवा आग लागण्याचा गंभीर धोका निर्माण होण्याचा इशारा विमानाच्या कर्मचाऱ्यांना कॉकपिटमधून मिळाला.
धावपट्टीवर परतण्यासाठी ताबडतोब परवानगी : विमान वाहतूक सुरक्षा नियमांचे पालन करून, वैमानिकांनी हवेत असतानाच बिघाड झालेले इंजिन ताबडतोब बंद केले आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) ला 'PAN-PAN' आपत्कालीन कॉल पाठवला. या सिग्नलमुळं एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला एका गंभीर परिस्थितीची सूचना दिली, जी जरी तात्काळ जीवघेणी नसली तरी, प्राधान्यानं लक्ष देण्याची आवश्यकता होती. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलनं विमानाला धावपट्टीवर परतण्यासाठी ताबडतोब परवानगी दिली आणि विमान तिरुअनंतपुरम विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. दरम्यान, सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित असल्याचं वृत्त आहे.
एअरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड घोषित : दरम्यान, या घटनेबाबत तिरुअनंतपुरम विमानतळाचे जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्तन यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधीनं संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, विमानाला "एअरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड" (AOG) घोषित करण्यात आलं आहे. तसंच विमानाची सखोल तपासणी करण्यात येत आहे. एअरलाइन अभियंते सध्या तेल गळतीमुळे प्रेशर कमी झाला का? याचा तपास करत आहेत. याचबरोबर, बिघाड झालेल्या विमानातील प्रवाशांना दिल्लीला जाणाऱ्या इतर विमानांमधूल पाठवण्याची व्यवस्था केली जात आहे."
हेही वाचा :