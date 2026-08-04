एअर इंडियाच्या फुकेट-दिल्ली फ्लाईटला भीषण टर्ब्युलन्स, 134 प्रवाशांचा जीव टांगणीला, नक्की काय झालं?
विमान टर्ब्युलन्सचं शिकार झाल्याने प्रवाशी आणि कर्मचारी घाबरले. काही प्रवाशांना टर्ब्युलन्समुळे दुखापत झाली. मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Published : August 4, 2026 at 4:23 PM IST
नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या फुकेट-दिल्ली फ्लाईटसह धक्कादायक घटना घडली आहे. फुकेटवरुन दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या विमान टर्ब्युलन्सचं शिकार झालं आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे प्रवाशी आणि कर्मचारी भयभीत झाले. प्रवाशांनी आरडाओरडा केला. फ्लाईटमध्ये एकूण 134 प्रवाशी आणि कर्मचारी होते. टर्ब्युलन्समुळे त्यापैकी काही प्रवाशी आणि क्रू-मेंबर जखमी झाले. मात्र सर्व प्रवाशी सुखरुप आहेत. नक्की काय झालं? हे जाणून घेऊयात.
नक्की काय झालं? :- मंगळवारी फुकेटहून एअर इंडियाच विमान (AI2379) दिल्लीच्या दिशेने निघालं होतं. मात्र या दरम्यान विमान टर्ब्युलन्सचं शिकार झालं. वेगवान वाऱ्याचा फटका विमानाला बसला. त्यामुळे विमान जोरात हललं. ध्यानीमनी काहीही नसताना अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे प्रवाशी घाबरले. त्यामुळे प्रवाशांनी आरडाओरडा सुरु केला. या टर्ब्युलन्समुळे काही प्रवाशांसह कर्मचाऱ्यांना दुखापत झालीय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाचं विमान हे सकाळी 11 वाजता नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सकाळी सुरक्षितरित्या उतरलं. त्यानंतर टर्ब्युलन्समुळे जखमी झालेल्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत पुरवण्यात आली. सूत्रांनुसार, खबरदारी म्हणून जवळपास 10 प्रवाशी आणि क्रू मेंबरमधील दोघांना खबरदारी म्हणून तपासणी करण्यासाठी मेदांता मेडीकल सेंटरमध्ये नेण्यात आलं.
एअर इंडियाने काय सांगितलं? :- एअर इंडियाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "विमानाला काही वेळ टर्ब्युलन्सचा सामना करावा लागला. त्यामुळे काही क्षण विमानाची उंची खालावली". "विमान दिल्लीत सुरक्षितपणे उतरलंय. सर्व प्रवाशी आणि कर्मचारी विमानातून सुखरुप बाहेर आले. प्रवाशी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी कुणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही", अशी माहिती एअर इंडियाकडून देण्यात आली आहे.
I was on this flight with my brother and the injuries were quite severe. Many people had really bad injuries and had to be taken out on stretchers and wheelchairs.— pwnmachine 👾 (@princechaddha) August 4, 2026
I’m just very grateful that the flight landed safely. We were really worried if we would be able to land and it… https://t.co/WMaS1hI56f
प्रवाशाने काय सांगितलं? : या सर्व प्रकाराचा साक्षीदार असलेल्या एका प्रवाशाने याबाबत एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे. "मी माझ्या भावासोबत याच विमानात होतो. अनेक जण खूप जखमी झाले होते. त्यांना स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअरच्या मदतीनं बाहेर काढण्यात आलं. विमान सुरक्षितपणे उतरलं याचा मला खूप आनंद आहे. विमान उतरू शकेल की नाही, याबद्दल आम्हाला खूप काळजी वाटत होती. या घटनेची निश्चितपणे सखोल चौकशी व्हायला हवी", असं प्रिन्स चढ्ढा या प्रवाशाने त्याच्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय.
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