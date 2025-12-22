दिल्ली-मुंबई एअर इंडियाच्या विमान AI-887चे दिल्ली विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग, टेकऑफनंतर परतले

ETV Bharat / bharat

दिल्ली-मुंबई एअर इंडियाच्या विमान AI-887चे दिल्ली विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 2:48 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्लीहून मुंबईला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI-887 सोमवारी टेकऑफनंतर लगेचच दिल्लीला परतले. विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर मानक कार्यप्रणाली (SOP) नुसार हा निर्णय घेण्यात आलाय. दिलासादायक बाब म्हणजे विमान दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, टेकऑफनंतर लगेचच तांत्रिक समस्या उद्भवल्यानंतर वैमानिकांनी पुढे जाण्याऐवजी खबरदारी म्हणून दिल्लीला परतण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षिततेला प्राधान्य देत विमान सुरक्षितपणे दिल्लीत उतरले. लँडिंगनंतर सर्व प्रवाशांना विमानातून उतरवण्यात आले.

लँडिंगनंतर सर्व प्रवाशांना आवश्यक मदत पुरवण्यात आली : एअर इंडियाच्या ग्राऊंड टीमने घटनेला तात्काळ प्रतिसाद देत प्रवाशांना मदत दिलीय. प्रवाशांना विमानतळावर आवश्यक मदत पुरवण्यात आलीय. याव्यतिरिक्त मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी पर्यायी उड्डाणांची व्यवस्था करण्यात आलीय. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअरलाइनने माफी मागितली आणि म्हटले की, ही एक अनपेक्षित तांत्रिक परिस्थिती होती, परंतु अशा परिस्थितीत सुरक्षिततेशी तडजोड करता येणार नाही. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, प्रश्नातील विमानाची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे आणि सर्व आवश्यक सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच ते पुन्हा सुरू होणार आहे. एअर इंडियासाठी प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची आहे, म्हणूनच हा वेळेवर निर्णय घेण्यात आल्याचंही एअर इंडियाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

एअरलाइन कर्मचारी प्रवाशांशी सतत संपर्कात : उड्डाणादरम्यान कोणतीही भीती नव्हती. कर्मचाऱ्यांनी शांतपणे परिस्थितीची माहिती दिली. विमान दिल्लीला परतल्यानंतर एअरलाइन कर्मचारी विमानतळावरील प्रवाशांशी सतत संपर्कात राहिले. प्रवाशांना त्यांच्या पुढील प्रवासाबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली. विमान वाहतूक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी वैमानिकांनी जलद आणि सावध निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

प्रवाशांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू : तांत्रिक बिघाड झाल्याचा संशय येताच विमान परत पाठवणे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांना धरून आहे. सध्या एअर इंडियाने पर्यायी व्यवस्था वापरून प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केलीय. या घटनेवरून पुन्हा एकदा हे सिद्ध होते की,उड्डाणांना विलंब झाला किंवा गैरसोय झाली तरीही विमान वाहतूक क्षेत्रात सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

