माझं रक्त निघत होतं, माझी 7 वर्षांची मुलगी शॉकमध्ये होती... दिल्ली विमानतळावर पायलटची प्रवाशाला रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण
दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या एका ऑफ ड्युटी पायलटनं एका प्रवाशाला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. पीडित अंकित दिवाण हे त्यांच्या कुटुंबासह प्रवास करत होते.
Published : December 20, 2025 at 9:51 AM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी (19 डिसेंबर) एक धक्कादायक घटना घडली. एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या पायलटनं एका प्रवाशाला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एअरलाइन्सनं चौकशीचे आदेश दिले असून मारहाण करणाऱ्या पायलटला तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी पायलट ड्युटीवर नव्हता.
वास्तविक, दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 वर एका छोट्याशा घटनेचं रूपांतर हाणामारीत झालं. एका प्रवाशानं सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे. ड्युटीवर नसलेल्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या पायलटनं आपल्यावर हल्ला केल्याचं प्रवाशानं सांगितलं. सोबतच, रक्तबंबाळ झालेल्या चेहऱ्याचे फोटोही पोस्ट केले आहेत.
नेमकं काय घडलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित व्यक्तीचं नाव अंकित दिवाण आहे. तो त्याच्या कुटुंबासह (त्याची पत्नी, 7 वर्षांची आणि 4 महिन्यांची मुलगी) सुट्टीसाठी स्पाइसजेटच्या विमानानं प्रवास करणार होते. त्यांच्या लहान बाळाच्या स्ट्रॉलरमुळे विमानतळारील स्टाफनं त्यांना स्टाफसाठी असलेली विशेष सिक्युरिटी लाइन वापरण्याची परवानगी दिली होती.
यावेळी रांगेत उभे असलेले काही स्टाफ सदस्य पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत होते. यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा एअर इंडिया एक्सप्रेसचे कॅप्टन वीरेंद्र सेजवाल संतापले. यानंतर दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि परिस्थिती चिघळली. या बाचाबाचीचं रुपांतर हाणामारीत झालं. अंकित यांनी पायलट वीरेंद्र सेजवाल यांच्यावर मारहाणीचा आरोप केला.
अंकित दिवाण यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांच्या रक्तबंबाळ झालेल्या चेहऱ्याचे फोटोदेखील पोस्ट केले आहेत. "माझ्या चेहऱ्यातून रक्त येत होतं. माझ्या 7 वर्षांच्या मुलीनं सर्व काही पाहिलं आहे आणि ती अजूनही धक्क्यात आहे."
Here is a short video of Capt. Virender Sejwal looking at me lying on the floor, covered in blood, and probably realising the gravity of the situation for the first time.— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 20, 2025
And a few more things that I did not mention in my earlier post:
🔸 My wife kept requesting for first aid.… https://t.co/CXlrqchhxC pic.twitter.com/x49XtWvfpE
अंकित यांच्याकडून पत्र लिहून घेतलं : या घटनेनंतर अंकित यांनी असाही आरोप केला की, त्यांना जबरदस्तीनं एक पत्र लिहायला लावलं गेलं. यामध्ये म्हटलं होतं की, ते या घटनेचा पाठपुरावा करणार नाहीत. अन्यथा त्यांची फ्लाइट मिस झाली असती आणि त्यांची 1.2 लाख रुपयांची हॉलिडे बुकिंग वाया गेली असती. त्यांनी दिल्ली पोलिसांना टॅग करत प्रश्न विचारला केला की, "मी परत आल्यावर तक्रार दाखल करू शकत नाही का? सीसीटीव्ही फुटेज गायब होईल का?"
@ankitdewan We profoundly regret this incident at Delhi Airport, involving one of our employees who was traveling as a passenger on another airline. We extend our heartfelt empathy for the distress it has caused, and strongly condemn such behaviour. The concerned employee has…— Air India Express (@AirIndiaX) December 19, 2025
एअर इंडिया एक्सप्रेसनं काय सांगितलं? : दरम्यान, एअर इंडिया एक्सप्रेसनं तत्काळ प्रतिसाद दिला. एअरलाइननं एक निवेदन जारी करून म्हटलं आहे की, "दिल्ली विमानतळावर झालेल्या घटनेमुळे आम्हाला खूप दु:ख झालं आहे. या घटनेत आमचा एक कर्मचारी होता, जो दुसऱ्या एका एअरलाइननं प्रवासी म्हणून प्रवास करत होता. या घटनेमुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही मनापासून दिलगीर आहोत आणि अशा वर्तनाचा तीव्र निषेध करतो. संबंधित कर्मचाऱ्याला तत्काळ अधिकृत कर्तव्यावरून काढून टाकण्यात आलं आहे आणि सखोल चौकशीनंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल."
एअरलाइनने पुढे म्हटलं आहे की, "कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणावर सार्वजनिकरित्या भाष्य करणार नाही, परंतु कृपया खात्री बाळगा की, हे प्रकरण आमच्याकडून बारकाईनं तपासलं जाईल. निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना आमचं पूर्ण सहकार्य करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत."
