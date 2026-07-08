ETV Bharat / bharat

मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसची विमानं आमने-सामने, आपत्कालीन ब्रेकिंगमुळे अपघात टळला

एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान उतरल्यानंतर अजून धावपट्टीवरून निघाले नव्हते, तर दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान त्याच धावपट्टीवरून उड्डाण करण्याच्या तयारीत होते.

Air India and Air India Express planes face of
एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसची विमानं आमने-सामने (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मंगळवारी रात्री मुंबई विमानतळावर एक मोठा अपघात टळला. एकाच धावपट्टीवर एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसची दोन विमानं समोरासमोर आली आणि प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आणि गोंधळ उडाला, पण सुदैवाने एक मोठी दुर्घटना टळली. हवाई वाहतूक नियंत्रकांच्या सूचनेनुसार, एअर इंडियाच्या विमानाने उड्डाण रद्द केले, ज्यामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. ही घटना मुंबई विमानतळावर घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली. त्यावेळी, एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान उतरल्यानंतर अजून धावपट्टीवरून निघाले नव्हते, तर दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान त्याच धावपट्टीवरून उड्डाण करण्याच्या तयारीत होते.

एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरकडून टेकऑफचा आदेश : एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सिलीगुडीहून येणारे एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान धावपट्टीवरून नुकतेच बाहेर पडत होते. एटीसीकडून सूचना मिळताच दिल्लीला जाणाऱ्या AI816 विमानाच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ धावपट्टीवरील उड्डाण रद्द केले आणि विमान पार्किंग क्षेत्रात परत आणले. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात सांगितले की, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरच्या सूचनेनंतर टेकऑफ रन रद्द करण्यात आला आहे.

मुंबई ते दिल्ली विमानसेवा : प्रवक्त्याने सांगितले की, 7 जुलै रोजी मुंबई ते दिल्लीला जाणाऱ्या AI816 विमानातील कर्मचाऱ्यांनी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलकडून सूचना मिळाल्यानंतर टेकऑफची प्रक्रिया रद्द केली आणि विमान परत पार्किंगमध्ये आणले. टेकऑफ रन म्हणजे विमान टेकऑफचा वेग गाठण्यापूर्वी धावपट्टीवर धावण्याचा टप्पा होय. प्रवक्त्याने सांगितले की, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOPs) नुसार विमानाची आवश्यक तपासणी केली जाणार आहे. एअर इंडियाने असेही सांगितले की, प्रवासी शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचावेत, यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे. एअरलाइनने या घटनेबद्दल कोणताही विशिष्ट तपशील दिला नाही. दोन्ही विमानांमधील प्रवाशांची संख्या तात्काळ कळू शकली नाही.

TAGGED:

MUMBAI AIRPORT
AIR INDIA EXPRESS PLANES
AIR INDIA
मुंबई विमानतळ
AI AND EXPRESS PLANES FACE OFF

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.