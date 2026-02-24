ETV Bharat / bharat

उपचाराकरिता 8 लाखांचे कर्ज काढून एअर रुग्णवाहिका केली होती बुक; दुर्घटनेत रुग्णासह सात जणांचा मृत्यू

चतरा विमान अपघातातील बळी संजय साओ हे त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर घर सांभाळत होते. 8 लाख रुपये खर्चून त्यांनी एअर रुग्णवाहिका बुक केली होती.

air ambulance crash in chatra plane
मृत संजय साव पत्नीसमवेत (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : February 24, 2026 at 1:52 PM IST

लातेहार (रांची) - चतरा जिल्ह्यातील सिमरिया ठाण्यांतर्गत करमटांड जंगलात झालेल्या एअर रुग्णवाहिकेच्या अपघातात संजय साव तथा त्यांच्या कुटुंबातील दोन जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे साव कुटुंबीयावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. संजय साव यांच्यासोबत त्यांची पत्नी अर्चना देवी आणि त्यांचे पुतणे ध्रुव कुमार यांचा मृत्यू झाला. संजय हे अत्यंत सरळ आणि मनमिळावू स्वभावाचे होते.

संजय साव यांचा बकोरिया येथे हॉटेल व्यवसाय होता. आठवडाभरापूर्वी हॉटेलमधील दुर्घटनेत ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्यावर देवकमल रुग्णालयात उपचार सुरू होते. चांगले उपचार करण्यासाठी एअर रुग्णवाहिकेतून दिल्लीत नेण्यात येत असताना दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला.

2004 मध्ये पित्याची नक्षलवाद्यांनी केली होती हत्या- संजय साव हे लातेहार जिल्ह्यातील चंदवा ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या रखात गावामधील रहिवासी होते. ते पित्यांचे हॉटेल चालवित होते. 2004 मध्ये नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या पित्याची हत्या केली होती. त्यानंतर त्यांचे कुटुंब हे चंदवा येथे राहण्यासाठी आले होते. बकारिया येथे त्यांनी हॉटेल व्यवसायाला सुरुवात केली होती. पित्याच्या मृत्यूनंतर त्यांनी मानसिकदृष्ट्या खचून न जाता कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली होती. मात्र, आठ दिवसांपूर्वी हॉटेलमधील शॉर्टसर्किटमध्ये लागलेल्या आगीत गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या देवकमल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिल्लीमध्ये उपचार करण्याचा सल्ला दिला होता.

संजय साव यांच्या वडिलांची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)

दोन्ही मुले झाली अनाथ- संजय साव यांच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी सल्ला दिल्यानंतर 8 लाखांची एअर रुग्णवाहिका बुक केली होती. एअर रुग्णावाहिकेतून त्यांची पत्नी आणि भाचा जात होते. बिरसा मुंडा विमानतळावरून एअर रुग्णवाहिकेनं उड्डाण केले. रात्री उशिरा एअर रुग्णवाहिका कोसळल्यानं त्यामधील सर्वांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेमुळे संजय साव यांची दोन्ही मुले अनाथ झाली आहेत. त्यांनी आई-वडील दोन्ही गमाविले आहेत. दुर्घटना झाल्याची माहिती मिळताच संजय यांची आई बेशुद्ध पडली आहे.

दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat Reporter)

वातावरण होते खराब- पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळ आणि आजूबाजूच्या परिसराला वेढा घातला आणि तपास सुरू केला. घटनेच्या प्रत्येक संभाव्य पैलूची सखोल चौकशी करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीमलाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेड बर्ड एव्हिएशन कंपनीचे विमान रांचीहून दिल्लीला जात होते. सायंकाळी साडेसात वाजता वाजता छत्र जिल्ह्यातील सिमरिया पोलीस स्टेशन परिसरातील कर्माटंड जंगलाजवळ अचानक एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी (एटीसी) विमानाचा संपर्क तुटला. त्यानंतर विमान नियंत्रणाबाहेर जाऊन कोसळले. विमानाचा संपर्क तुटल्यानंतर लगेचच विमान प्रशासनानं हाय अलर्ट जारी केला. बेपत्ता विमानाचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शोध आणि बचाव मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

भाजपा नेत्याची झारखंड सरकारवर टीका- स्थानिकांच्या माहितीनुसार विमान अपघाताच्या वेळी जोरदार वारा आणि वीजेसह मुसळधार पाऊस पडला होता. अपघातानंतर झारखंडमधील राजकारण तापलं आहे. घटनास्थळी पोहोचलेले भाजपा नेते विद्यासागर आर्य यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. भाजल्यासारख्या प्रकरणांमध्येही उपचार मिळत नसल्यानं झारखंडमध्ये रुग्णांना चांगले उपचार मिळण्याऐवजी दिल्लीला पाठवले जाते.

