एम्समध्ये हरीश राणा यांना इच्छामरण देण्याची प्रक्रिया सुरू; पहिल्या टप्प्यात नळीद्वारे होणारा अन्नपुरवठा थांबवला
एम्समध्ये हरीश राणा यांना इच्छामरण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात नळीद्वारे होणारा त्यांचा अन्नपुरवठा थांबवण्यात आला आहे.
Published : March 17, 2026 at 11:11 AM IST
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाकडून इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाल्यानंतर गाझियाबादमधील हरीश राणा यांच्यावर दिल्ली एम्समध्ये इच्छामृत्यूची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून हरीश राणा अंथरुणाला खिळलेल्या अवस्थेत आहेत.
वास्तविक, 32 वर्षीय हरीश राणा यांच्या इच्छामृत्यूसाठी त्यांच्या वडिलांनी याचिकेवर 11 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टानं एम्समध्ये निश्चित प्रक्रियेनुसार इच्छामृत्यू देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शनिवारी (14 मार्च) त्यांना एम्सच्या आयआरसीएच (इन्स्टिट्यूट ऑफ रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल) येथील पॅलिएटिव्ह केअर वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आलं.
संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी तज्ञ डॉक्टरांची समिती : एम्सनं स्थापन केलेल्या डॉक्टरांच्या समितीने सोमवारी (16 मार्च) बैठक घेऊन प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार हरीश यांना ट्यूबद्वारे दिलं जाणारं पोषण बंद करण्यात आलं आहे. पुढील टप्प्यात त्यांना पाणी देणंही थांबवले जाईल. शेवटच्या क्षणी त्यांना शारीरिक त्रास होऊ नये, यासाठी पॅलिएटिव्ह केअर दिली जात आहे.
कृत्रिम पोषणासाठी पोटात ट्यूब बसवण्यात आली होती : हरीश राणा यांच्या पोटात कृत्रिम पोषणासाठी ट्यूब बसवण्यात आली होती आणि गेली 13 वर्षे त्याद्वारेच त्यांना अन्न-पाणी दिलं जात होतं. त्यांच्या श्वसननलिकेतही ट्यूब आहे. तसेच, कॅथेटर लावलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जीवनरक्षक साधनं टप्प्याटप्प्यानं काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
एम्स प्रशासनानं यासाठी विविध विभागांतील डॉक्टर आणि पॅलिएटिव्ह केअर तज्ञांचा समावेश असलेली समिती तयार केली आहे. एम्समध्ये निष्क्रिय इच्छामृत्यूसाठी आधीपासून प्रोटोकॉल तयार असून त्यास भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (ICMR) ची मान्यता आहे.
13 वर्षांपासून आई-वडिलांनी सांभाळलं : 13 वर्षांपूर्वी चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना हरीश राणा चौथ्या मजल्यावरून पडले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून ते कोमामध्ये आहेत. त्यांच्या आई-वडिलांनी इतकी वर्षे त्यांची सेवा केली आहे.
