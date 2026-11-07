"माझी आई मला मारहाण करते", 15 वर्षीय मुलानं घेतली गुजरात उच्च न्यायालयात धाव
मुलानं त्याच्या आजीमार्फत या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
Published : November 7, 2026 at 4:17 PM IST
अहमदाबाद : एका 15 वर्षीय मुलानं आपल्या आईवर शारीरिक आणि मानसिक छळाचा आरोप करत गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बाल न्याय कायद्याचा हवाला देत, या मुलानं संरक्षण आणि योग्य देखभालीची मागणी केली आहे. तसंच उच्च न्यायालयाला त्यानं अशीही विनंती केली आहे की, आईऐवजी मोरबी येथील आजी-आजोबांसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी आणि आईविरोधात पोलिसात तक्रार (एफआयआर) दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
मारहाण आणि छळ केल्याचा दावा : दरम्यान, 2020 मध्ये मुलाच्या आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला होता. यानंतर या मुलाचा ताबा त्याच्या आईला मिळाला. त्याची आई अहमदाबादच्या सरखेज परिसरात राहते, तर त्याच्या वडिलांचे कुटुंब मोरबीमध्ये राहते. मुलाचे वडील आफ्रिकेतील अंगोला इथं कामाला आहेत. मुलानं आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, त्याची आई त्याला घरातील कामं करण्यास भाग पाडते, त्याला वारंवार मारहाण करते आणि त्याचा अपमान करते, तसंच त्याचा मानसिक छळही करते. गेल्या तीन महिन्यांत अनेकदा मारहाण आणि छळ करण्यात आल्याचा त्याचा दावा आहे.
आजी-आजोबांकडे राहण्यासाठी पाठवावं, अशी विनंती : या मुलानं एक गंभीर आरोपही केला आहे. त्याच्या आईनं एकदा त्याच्यावर चाकूनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर त्यानं पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन करून सरखेज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, असं या मुलाची बाजू मांडणारे वकील रफीक लोखंडवाला यांनी सांगितलं. दरम्यान, त्याच्या तक्रारीच्या आधारे कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप आहे. यापूर्वी, त्या अल्पवयीन मुलानं बाल कल्याण समितीकडे (CWC) त्याला सुरक्षित वातावरण मिळावं आणि त्याला मोरबी येथील त्याच्या आजी-आजोबांकडे राहण्यासाठी पाठवावं, अशी विनंती केली होती. त्या अल्पवयीन मुलानं सांगितलं की, जर तो त्याच्या आजी-आजोबांसोबत राहिला तर तो सुरक्षित राहील आणि त्याची योग्य काळजी घेतली जाईल.
न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल : या मुलानं त्याच्या आजीमार्फत या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. एका याचिकेत, त्यानं मागणी केली आहे की बाल कल्याण समितीनं, त्याचा 13 ऑक्टोबरचा अर्ज आणि 21 ऑक्टोबर रोजी नोंदवलेला त्याचा जबाब विचारात घेऊन, त्याच्या सर्वोत्तम हितासाठी योग्य निर्णय घ्यावेत आणि त्याच्या कल्याणासाठी व सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत. दुसऱ्या याचिकेत, त्यानं 19 ऑक्टोबरच्या त्याच्या लेखी तक्रारीच्या आणि 24 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेच्या (BNSS) कलम 173(4) अंतर्गत त्याच्या आईविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढील सुनावणी 28 डिसेंबरला होणार : न्यायमूर्ती एम. सी. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यागी यांनी दोन्ही याचिकांसंदर्भात संबंधित अधिकारी, बाल कल्याण समिती आणि शहर पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. अल्पवयीन मुलाच्या पूर्वीच्या तक्रारींवर आतापर्यंत केलेल्या कारवाईबाबत आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी उचललेल्या पावलांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 28 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
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