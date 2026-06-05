अति उष्णतेचा सर्वाधिक धोका असलेल्या जगातील 10 शहरात नागपूरचा समावेश; ऑक्सफोर्डच्या संशोधनात काय दिलीय माहिती?
'सस्टेनेबल सिटीज अँड सोसायटीज'मध्ये प्रकाशित झालेल्या या शोधनिबंधात धोक्याची शक्यता, असुरक्षितता आणि सामना करण्याची क्षमता यांसारख्या जोखमीच्या प्रमुख निर्देशकांचा अभ्यास करण्यात आला.
Published : June 5, 2026 at 8:09 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 9:09 AM IST
हैदराबाद: जगातील 10 शहरांना वाढत्या जागतिक तापमानामुळे (जागतिक तापमानवाढ) सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये अहमदाबाद, नागपूर आणि मदुराई या देशातील तीन शहरांचा समावेश आहे. ही क्रमवारी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे; या संशोधनामध्ये जगभरातील 205 शहरांचे विश्लेषण करण्यात आलं आहे. वाढत्या तापमानामुळे कोणत्या शहरांमधील लोकसंख्या सर्वाधिक धोक्यात आहे, हे निश्चित करण्यात आलं.
गुरुवारी Sustainable Cities and Societies* या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या या शोधनिबंधामध्ये धोक्याचा संपर्क (hazard exposure), संवेदनशीलता (vulnerability) आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता (adaptive capacity) यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांचे तुलनात्मक परीक्षण करण्यात आलं आहे. या यादीमध्ये अहमदाबाद दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर नागपूर चौथ्या आणि मदुराई सातव्या क्रमांकावर आहे. या संशोधनानुसार आणि त्यातील निष्कर्षांनुसार, भारत, पाकिस्तान, नायजेरिया आणि घाना या देशांमध्ये सर्वाधिक 'उच्च-धोका' असलेली शहरे आढळतात. सर्वाधिक धोका असलेल्या शहरांपैकी 95 टक्क्यांहून अधिक शहरे दक्षिण आणि आग्नेय आशिया, तसेच उप-सहारा आफ्रिका या प्रदेशांमध्ये स्थित आहेत.
कैरो (इजिप्त), बँकॉक (थायलंड), हनोई (व्हिएतनाम) आणि जयपूर (भारत) यांसारखी प्रमुख पर्यटन स्थळे सर्वाधिक वाढत्या तापमान वाढत असलेल्या 50 शहरांच्या यादीत आहेत. हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होत असताना लाटादेखील वारंवार येत आहेत. अतिउष्णता हे हवामानाचं सर्वाधिक घातक स्वरूप आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे पाच लाख लोकांचा मृत्यू होतो. उष्णतेशी संबंधित मृत्यूंपैकी एक तृतीयांशाहून अधिक मृत्यूंचे कारण आता हवामान बदल आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजनुसार आगामी महिन्यांत 'एल निनो'ची (El Niño) स्थिती तीव्र किंवा अत्यंत तीव्र स्वरूपात निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे जागतिक तापमानात आणखी वाढ होईल. दक्षिण, आग्नेय आशिया, आग्नेय आफ्रिका तसेच मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागांत अतिउष्णतेची परिस्थिती निर्माण होईल. हवामान बदलामुळे पृथ्वीचे तापमान आधीच औद्योगिक क्रांतीपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे 1.4°C नं वाढले आहे. एल निनोमुळे 2027 पर्यंत जागतिक तापमानवाढ 1.6°C पर्यंत पोहोचू शकते.
उष्णतेचा सर्वाधिक धोका असलेली 10 शहरे
- अल बसरा, इराक
- अहमदाबाद, भारत
- बामाको, माली
- नागपूर, भारत
- क्वेझोन सिटी, फिलीपिन्स
- बगदाद, इराक
- मदुरै, भारत
- फैसलाबाद, पाकिस्तान
- लागोस, नायजेरिया
- हैदराबाद, पाकिस्तान
"धोक्याचा विचार करताना केवळ वाढत्या तापमानाचा परिणामच महत्त्वाचा नसतो," अशी महत्त्वाची बाब ऑक्सफर्ड स्मिथ स्कूल ऑफ एंटरप्राइझ अँड द एन्व्हायर्नमेंटमधील संशोधक आणि या अभ्यासाच्या प्रमुख लेखिका नेथमी जयारत्ने करियावासम यांनी सांगितली.
करियावासम म्हणतात, "आमचा अभ्यास बहुआयामी जागतिक उष्णता जोखीम मूल्यांकनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. त्यातून शहरांमधील उष्णतेची जोखीम कोणत्या विशिष्ट मार्गांनी निर्माण होते, हे स्पष्ट होते. अनेक प्रमुख शहरांमध्ये विशेषतः आशिया आणि आफ्रिकेतील अत्यधिक उष्णता ही उच्च असुरक्षितता आणि उष्णतेचा सामना करण्याची मर्यादित क्षमता यांच्यासोबतच आढळते. हा समन्वय उष्णतेची जोखीम लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, जीवघेण्या परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतो." या अभ्यासात दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 205 शहरांची क्रमवारी आहे. त्यातून जोखीम निर्देशकांचा एक मुख्य संच दर्शवितो. शहरी उष्णतेच्या जोखमीवर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे सविस्तर वर्णन करण्याऐवजी शहरांमध्ये सुसंगत तुलना दाखवून देतो.
उष्णतेशी संबंधित आजार आणि मृत्यूचा धोका वाढवणारे घटक यांचा तसेच वय आणि आर्थिक संसाधने यांसारखी लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार यात केला जातो. याव्यतिरिक्त, वातानुकूलन यंत्रणेसारख्या (AC) थंड राहण्यास मदत करणाऱ्या सुविधांची उपलब्धता आणि वृक्षांसारख्या नैसर्गिक संरक्षणात्मक उपाय यांचाही या विश्लेषणात समावेश केला जातो.
उष्णतेशी संबंधित धोक्यांचे नियोजन करताना केवळ वाढत्या तापमानाचा परिणामच नव्हे, तर लोकांची असुरक्षितता आणि उष्णतेचा सामना करण्याची त्यांची क्षमता याकडं लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण, जगभरात वातानुकूलन यंत्रणेची (AC) मागणी वाढत असली, तरी अनेक लोकांना एसी घेणं परवडत नाही.
त्यांनी पुढे नमूद केलं, "जर आपण थंड ठेवण्याच्या या अत्यंत ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या एसीच्या अतिवापरावर अवलंबून राहिलो, तर आपण अशा एका दुष्टचक्रात अडकण्याची भीती आहे. कारण, त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ अधिकच तीव्र होईल. सर्वांसाठी अनुकूलन (adaptation) आणि उष्णतेपासून आराम (thermal comfort) सुधारण्यासाठी, लोकांना सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने आपण व्यावहारिक दृष्टिकोनाचा विचार केला पाहिजे. 'पॅसिव्ह कूलिंग' (नैसर्गिकरित्या थंड ठेवण्याच्या पद्धती) आणि कमी ऊर्जा वापरणाऱ्या तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देणं हे उपायाच्या दिशेने पहिले पाऊल असायला हवे. उदाहरणार्थ पंखे आणि एअर कूलर्सचा वापर करणे आहे".
ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील असोसिएट प्रोफेसर आणि या संशोधनाचे सह-पर्यवेक्षक जीझस लिझाना म्हणाले, "हा अभ्यास जगभरातील शहरांमधील उष्णतेच्या धोक्याचे (urban heat risk) पहिले जागतिक स्तरावर सुसंगत आणि थेट तुलनात्मक मूल्यांकन आहे. अनुकूलनाचे प्रयत्न कोठे सर्वाधिक आवश्यक आहेत हे ओळखण्यासाठी हे एक प्रभावी माध्य आहे. भविष्यात, जसजशी माहितीची संचये (datasets) अधिक वाढतील, तसतसे या आराखड्याच्या पुढील आवृत्त्या हवामान अनुकूलनातील जागतिक प्रगती आणि शहरी उष्णतेचा सामना करण्याची क्षमता यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करू शकणार आहेत."
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