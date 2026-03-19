गुजरातमध्ये बनावट नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश, एका महिलेसह सात आरोपींना अटक
कारच्या झडतीदरम्यान, कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात 500 रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्या.
Published : March 19, 2026 at 8:47 PM IST
अहमदाबाद : गुजरातच्या अहमदाबाद शहर गुन्हे शाखेनं बनावट नोटांच्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी कारवाईदरम्यान एका महिलेसह सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, 18 मार्चला गुप्त माहितीच्या आधारे, अमराईवाडी परिसरातील टॉरेंट पॉवरजवळ एक पांढरी फॉर्च्युनर कार थांबवण्यात आली. कारच्या झडतीदरम्यान, कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात 500 रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्या. तसंच काळ्या पिशव्या आणि लपवलेल्या पाकिटांमध्ये नोटा सापडल्यानंतर सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली.
एका महिलेसह सात आरोपींना अटक : मुकेश थुम्मर, अशोकभाई धनजीभाई मवानी, रमेश बलार, दिव्येश राणा, प्रदीपभाई जोटांगिया अष्टांग योग गुरु, कटरगाम (सुरत) येथील महिला आरोपी आणि भरतभाई काकडिया अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, ही टोळी गेल्या चार महिन्यांपासून सुरतमधील एका निवासी इमारतीत बनावट नोटा छापत होती. या संपूर्ण ऑपरेशनचे नेतृत्व मुकेशभाई लखाभाई थुम्मर करत होता, त्यानं नोटा छपाईसाठी आवश्यक उपकरणं आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या होत्या.
चीनमधून मागवला सिक्योरिटी थ्रेड पेपर : या आरोपींनी एका ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे चीनमधून 'आरबीआय' आणि 'इंडिया' अशी चिन्हे असलेला सिक्योरिटी थ्रेड पेपर मागवला होता. बनावट नोटा अधिक खऱ्या वाटाव्यात यासाठी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेअर आणि एआय-आधारित साधनांचाही वापर करण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रकरणी, अहमदाबाद गुन्हे शाखेचे डीसीपी अजित राजियान यांनी सांगितलं की, "या कारवाईमुळं केवळ बनावट नोटाच नव्हे, तर संपूर्ण छपाई नेटवर्क उद्ध्वस्त झाले आहे. आरोपी तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय स्रोतांचा वापर करून नोटांचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु वेळीच कारवाई केल्यामुळं मोठं आर्थिक नुकसान टळलं आहे."
2.10 कोटींच्या बनावट 500 रुपयांच्या नोटा : पुढं डीसीपी अजित राजियान यांनी सांगितलं की, "या प्रकरणात आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध असण्याची शक्यता असून, त्या दिशेनं पुढील तपास सुरू आहे. कारवाईदरम्यान अहमदाबादमधून जवळपास 2.10 कोटींच्या बनावट 500 रुपयांच्या नोटा, एक फॉर्च्युनर कार, एक मोबाईल फोन आणि काही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसंच सुरतमधून 28 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा, प्रिंटर, लॅपटॉप, कटिंग मशीन आणि इतर उपकरणं जप्त करण्यात आली आहेत." दरम्यान, डीसीबी पोलीस ठाण्यात सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. पोलीस आता या टोळीच्या इतर संबंधांचा आणि त्यांच्या आर्थिक गुन्हेगारीच्या जाळ्याचा तपास करत आहेत.
