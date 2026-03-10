ETV Bharat / bharat

सीबीआयनंतर ईडीनंही घेतली उच्च न्यायालयात धाव; केजरीवाल-सिसोदिया यांना पाठवली नोटीस

दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना नोटीस बजावली आहे.

After the CBI, the ED also approached the High Court in the Delhi Excise Scam case
सीबीआयनंतर ईडीनंही घेतली उच्च न्यायालयात धाव; केजरीवाल-सिसोदिया यांना पाठवली नोटीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 3:48 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना नोटीस बजावली आहे. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात तपास यंत्रणेविरुद्ध केलेल्या टिप्पण्यांना आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं सुनावणी केली. यावेळी, तपास यंत्रणेविरुद्ध सामान्य टिप्पण्या करण्यात आल्या आहेत, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं नोंदवलं आहे. यापूर्वी, 9 मार्च रोजी न्यायालयानं सीबीआय प्रकरणात सीबीआयविरुद्धच्या ट्रायल कोर्टाच्या प्रतिकूल टिप्पण्यांना स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयानं दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण पुढं न चालविण्याचे आदेशही ट्रायल कोर्टाला दिले होते. या आदेशानंतर, ईडीनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली.

आरोपपत्रातील विरोधाभास : 9 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा दिल्लीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. तसंच ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला त्यांनी असंवैधानिक असल्याचं सांगत स्थगिती मागितली होती. दरम्यान, 27 फेब्रुवारी रोजी राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं म्हटलं की, आरोपपत्रात लक्षणीय विरोधाभास आहे. तसंच आरोपपत्रातील हजारो पानांमध्ये सादर केलेले तथ्य साक्षीदारांच्या जबाबांशी जुळत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं असं म्हटलं होतं की, या प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांनी जवळपास 530 दिवस तुरुंगात घालवले. अरविंद केजरीवाल यांनी सलग दोन तुरुंगवासात 156 दिवस तुरुंगात घालवले. सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची 13 सप्टेंबर 2024 रोजी सुटका झाली होती. ईडीनं त्यांची चौकशी केल्यानंतर 21 मार्च 2024 रोजी त्यांना अटक केली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर त्यांनी 2 जून 2024 रोजी आत्मसमर्पण केलं होतं.

केजरीवाल यांना 26 जून 2024 रोजी सीबीआयनं अटक केली होती. ईडीनं 10 मे 2024 रोजी सहावे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं होतं, ज्यामध्ये बीआरएस नेत्या के कविता, चनप्रीत सिंग, दामोदर शर्मा, प्रिन्स कुमार आणि अरविंद सिंग यांना आरोपी बनवण्यात आले होतं. न्यायालयानं 29 मे रोजी सहाव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली होती. 27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं के कविता यांना सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला होता. 13 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला होता. त्यापूर्वी, 12 जुलै 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

