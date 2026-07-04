राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणानंतर आता बद्रीनाथ धाम चर्चेत, BKTC कर्मचाऱ्यावर गंभीर आरोप, चौकशीचे आदेश
भैरव सेनेनं बीकेटीसीच्या एका कर्मचाऱ्यावर आर्थिक चोरी आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले असून, तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
Published : July 4, 2026 at 5:06 PM IST
डेहराडून : देशात अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. अशात बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीच्या (बीकेटीसी) कथित आर्थिक अनियमिततेवरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. हिंदू संघटना भैरव सेनेनं बीकेटीसीच्या एका कर्मचाऱ्यावर आर्थिक चोरी आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले असून, तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. भैरव सेनेनं बीकेटीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (सीईओ) पत्र पाठवून आरोपी कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाची आणि या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
बीकेटीसी अध्यक्षांच्या वैयक्तिक सचिवावर आरोप : दरम्यान, मंदिर समितीनं हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं असून चौकशी सुरू केल्याचं म्हटलं आहे. भैरव सेना संघटनेचं संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री यांनी जारी केलेल्या एका पत्रानुसार, बद्रीनाथ मंदिरातील कथित आर्थिक अनियमिततेमध्ये मंदिर समितीचा एक कर्मचारी गुंतलेला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, संदीप खत्री यांनी बीकेटीसीच्या एका कर्मचाऱ्यावर विशिष्ट वेळी बद्रीनाथ मंदिरात चोरी केल्याचा आरोप केला आहे.
भैरव सेनेची मागणी : भैरव सेनेनं बीकेटीसीकडे त्या विशिष्ट कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचा आरोप आहे की, हे प्रकरण केवळ आर्थिक अनियमिततेपुरते मर्यादित नाही, तर लाखो भक्तांकडून अत्यंत आदरानं पाहिलेल्या एका धार्मिक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. पत्रात संघटनेनं म्हटले आहे की, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्यानं आर्थिक अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार केला असेल, तर त्यांच्यावर तत्काळ विभागीय कारवाई करण्यात यावी. संबंधित व्यक्तीला त्यांच्या पदावरून तात्काळ निलंबित करावं आणि संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी.
भैरव सेनेचा इशारा : भैरव सेनेनं अशीही मागणी केली आहे की, मंदिर समितीनं कथित आर्थिक अपहार आणि चोरीच्या प्रकरणात स्थानिक पोलीस प्रशासनाला पत्र पाठवून योग्य कलमांखाली एफआयआर दाखल करावा, जेणेकरून दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित करता येईल. याचबरोबर, देशभरातील धार्मिक संस्थांच्या पारदर्शकतेबाबत आणि उत्तरदायित्वाबाबत जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. परिणामी, बद्रीनाथ धामसारख्या महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राशी संबंधित प्रकरणात वेळेवर कारवाई न केल्यास, मंदिर समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असंही आपल्या पत्रात भैरव सेनेनं म्हटलं आहे. तसंच तातडीनं कारवाई न केल्यास संघटनेला सार्वजनिक आंदोलन आणि निदर्शनांचा मार्ग अवलंबण्यास भाग पडेल, असा इशारी देखील देण्यात आला आहे.
मंदिर समितीच्या अध्यक्षांचे निवेदन : दरम्यान, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "आरोप करणारी संघटना आणि त्यांनी अलीकडेच जारी केलेले पत्र प्रसारमाध्यमांद्वारे त्यांच्या निदर्शनास आलं आहे. मंदिर समिती हे आरोप गांभीर्यानं घेत असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे."
"तपासानंतर समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. जर कोणी दोषी आढळल्यास, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. आरोप निराधार सिद्ध झाल्यास, निराधार आरोप करून मंदिर समिती आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल." - हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी
कोणत्याही तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं जाणार नाही : बीकेटीसीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी म्हणाले की, "संस्थानाची पारदर्शकता आणि भक्तांचा विश्वास टिकवून ठेवणं हे समितीचं प्राधान्य आहे. त्यामुळं कोणतीही तक्रार किंवा आरोप दुर्लक्षित केला जाणार नाही. चौकशी प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्षपणे पार पाडली जाईल आणि कोणतेही निष्कर्ष सार्वजनिक केले जातील." याचबरोबर, हेमंत द्विवेदी यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या कर्मचाऱ्याला त्यांचे वैयक्तिक सचिव म्हणून संबोधलं जात आहे, ते चुकीचं आहे. संबंधित कर्मचारी मंदिर समितीचे एक नियमित सरकारी कर्मचारी असून, त्यांनी यापूर्वी तीन मंदिर समिती अध्यक्षांचे सहाय्यक म्हणून काम केलं आहे.
समिती स्थापन करण्याबाबत अहवाल : दरम्यान, बीकेटीसी अध्यक्षांच्या सहाय्यकाला आणि त्यावेळी कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्याला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी केली जात आहे, असं बीकेटीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोहन रंगड यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी पुढे सांगितलं की, "अध्यक्षांच्या निर्देशांचे पालन करून, संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवलं जात आहे. या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीसाठी अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबतचा अहवाल अध्यक्षांना पाठवला जात आहे. एकदा स्थापन झाल्यावर, ही समिती सर्व तथ्ये, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित पक्षांच्या जबाबांच्या आधारे सविस्तर चौकशी करून आपला अहवाल सादर करेल."
"तपासादरम्यान कोणतीही प्रतिकूल तथ्ये किंवा अनियमितता उघडकीस आल्यास श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती अधिनियम, 1939 आणि कर्मचारी आचारसंहिता नियमांमधील तरतुदींनुसार दोषींवर आवश्यक कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई केली जाईल." - सोहन रंगड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकेटीसी
सर्वांचे लक्ष प्रस्तावित चौकशीकडे : दरम्यान, देशात अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. अशात बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीच्या (बीकेटीसी) कथित आर्थिक अनियमिततेचं प्रकरण समोर आलं आहे. सध्या भैरव सेनेचे आरोप आणि बीकेटीसीच्या प्रतिक्रियेनंतर हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनलं आहे. आता सर्वांचे लक्ष प्रस्तावित चौकशीकडे लागलं आहे. ज्यामुळं आरोपांमागील सत्य आणि पुढील संभाव्य पावले समोर येतील.
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