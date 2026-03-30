क्रौर्याची परिसीमा! प्रेयसीची हत्या करून प्रियकर स्वतःच पोलिसांसमोर हजर
भारतीय नौदलातील एका कर्मचाऱ्याने गजुवाका परिसरात एका 28 वर्षीय तरुणीची निर्घृण पद्धतीनं हत्या केलीय.
Published : March 30, 2026 at 3:12 PM IST
विशाखापट्टणम - आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एक अत्यंत क्रूर आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. भारतीय नौदलातील (Indian Navy) एका कर्मचाऱ्याने गजुवाका परिसरात एका 28 वर्षीय तरुणीची निर्घृण पद्धतीनं हत्या केलीय. इतकेच नव्हे, तर त्याने मृतदेहाची विटंबना करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय. ही माहिती सोमवारी एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली.
चाकूची ऑनलाइन खरेदी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने ऑनलाइन चाकू खरेदी केला आणि तरुणीचा खून करून मृतदेहाची विटंबना केली. त्यानंतर रविवारी त्याने मृतदेह 'अदाविवरम' जवळील एका एकांत ठिकाणी नेऊन जाळून टाकला. पोलिसांनी आरोपीची ओळख 'चिंताडा रविंद्र' अशी केली असून, तो भारतीय नौदलात तंत्रज्ञ (Technician) म्हणून कार्यरत होता. एका 'डेटिंग ॲप्लिकेशन'च्या माध्यमातून ओळख झाल्यानंतर 2011 पासून तो मृत तरुणी 'पोलिपल्ली मौनिका' हिच्या संपर्कात होता. रवींद्रची पत्नी महिनाभरापूर्वीच विझियानगरम येथील तिच्या माहेरी गेली होती. विशाखापट्टणमची रहिवासी असलेल्या मौनिकाशी त्याची मैत्री होती.
वादाचे पर्यवसान हत्येत : एका अधिकाऱ्याने 'पीटीआय'ला (PTI) सांगितले, "रविवारी रवींद्र या नौदल कर्मचाऱ्याने आपल्या राहत्या घरी मौनिकाची हत्या केली. या हत्येमागे त्यांच्यातील वाद हे कारण होते. त्यानंतर त्याने मृतदेहाची विटंबना केली." पोलिसांनी सांगितले की, कालांतराने या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. विशाखापट्टणममधील उद्याने (पार्क्स) आणि चित्रपटगृहे (थिएटर्स) अशा विविध ठिकाणी ते वारंवार भेटत असत. संबंधित अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, मौनिकेने त्याच्याकडून 3.5 लाख रुपये उसने घेतले होते. तसेच ती त्यांचे प्रेमसंबंध रवींद्रच्या पत्नीला सांगण्याची धमकी देत होती; याच कारणामुळे त्यांच्यात वारंवार खटके उडत असत आणि वाद होत असत. अधिकाऱ्याने पुढे स्पष्ट केले की, घटनेच्या दिवशी आरोपीने मौनिकाला आपल्या फ्लॅटवर बोलावले होते. तिथे त्यांच्यात पुन्हा जोरदार वाद झाला आणि त्यानंतर आरोपीने तिची हत्या केली.