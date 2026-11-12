मदर डेअरीनंतर अमूलनेही दुधाच्या किमती वाढवल्या
गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने (GCMMF) देशभरात 12 नोव्हेंबरपासून ताज्या पिशवीबंद दुधाच्या (विविध प्रकारांमधील) किमतीत 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ केल्याचे जाहीर केले.
Published : November 12, 2026 at 11:17 AM IST
नवी दिल्ली: मदर डेअरीपाठोपाठ आता अमूलनेही दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर दोन ते चार रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केलीय. खरं तर हे नवीन दर 12 नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात, गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने (GCMMF) देशभरात 12 नोव्हेंबरपासून ताज्या पिशवीबंद दुधाच्या (विविध प्रकारांमधील) किमतीत 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ केल्याचे जाहीर केले.
GCMMF ने म्हटले आहे की, "आमच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 'अमूल ताजा' (3 टक्के फॅट असलेले टोंड दूध) च्या किमतीत प्रति लिटर 2 रुपयांची (3.3 टक्के वाढ) तर 'अमूल गोल्ड' (6 टक्के फॅट असलेले दूध)च्या किमतीत प्रति लिटर 4 रुपयांची (5.5 टक्के वाढ) वाढ करण्यात आली आहे." फेडरेशनने (GCMMF) या दरवाढीचे कारण देताना सांगितले की, पशुखाद्य, चारा, पॅकेजिंग साहित्य आणि इंधन यांसारख्या उत्पादन आणि प्रक्रिया खर्चात वाढ झाली आहे. या बदलामुळे दूध उत्पादकांना अधिक चांगला परतावा मिळेल आणि वाढलेल्या महसुलातील मोठा हिस्सा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी मे महिन्यात दुधाच्या किमतीत बदल करण्यात आला होता.
दुधाच्या तुटवड्यामुळे दरवाढ : दुधाच्या तुटवड्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत दुधातील फॅटच्या (स्निग्धांश) किमतीत सुमारे 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे दुग्धोत्पादनाचा एकूण खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे पशुखाद्याच्या वाढत्या किमतींमुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना दुग्धोत्पादन वाढवण्यासाठी आणि दुधाचे संकलन सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, दुग्ध कंपन्यांना दूध खरेदीचे दर वाढवावे लागत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमूलने दुधातील फॅटच्या प्रमाणावर आधारित खरेदी दर वाढवून 1000 रुपये प्रति किलो (फॅट) केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधासाठी प्रति लिटर 60 रुपयांपेक्षा जास्त मोबदला मिळणे शक्य होईल.
दुधाच्या उपलब्धतेवर परिणाम : दुधाच्या पुरवठ्याची सध्याची स्थिती पाहता दुभत्या जनावरांच्या उत्पादकतेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुधाची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे दुग्धजन्य फॅटच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे दुग्ध कंपन्यांसाठी पुरवठा पातळी कायम राखणे अधिक महाग झाले आहे. याव्यतिरिक्त, जेव्हा ताज्या दुधाची उपलब्धता अपुरी पडते, तेव्हा दुग्ध कंपन्या सहसा लिक्विड दूध तयार करण्यासाठी मिल्क पावडर आणि दुग्धजन्य फॅटच्या मिश्रणाचा वापर करतात. मात्र, फॅटच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे हा पर्यायही महाग झाला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांवर ग्राहकांसाठी दुधाचे दर वाढवण्याचा दबाव अधिक वाढला आहे.
दुधाच्या दरात प्रति लिटर दोन ते चार रुपयांची वाढ : वाढत्या खर्चामुळे 'मदर डेअरी'ने दुधाच्या दरात प्रति लिटर दोन ते चार रुपयांची वाढ केली आहे. खरं तर हे नवीन दर गुरुवारी 12 नोव्हेंबरपासून लागू होतील. नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये, टोनड दुधाची (मोठ्या प्रमाणात पुरवठा होणारे) किंमत 58 रुपयांवरून 60 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे. फुल-क्रीम दुधाची (पिशवीबंद) किंमत 72 रुपयांवरून 76 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. टोनड दुधाची (पिशवीबंद) किंमत 60 रुपयांवरून 62 रुपये प्रति लिटर, तर डबल-टोनड दुधाची किंमत 54 रुपयांवरून 56 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे. गाईच्या दुधाची किंमत 62 रुपयांवरून 65 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. मदर डेअरी दुधाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी 75 ते 80 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देते. कंपनी दिल्ली-NCR बाजारपेठेत दररोज सुमारे 35 लाख लिटर दुधाची विक्री करते. एकूणच कंपनी दररोज 50 लाख लिटरपेक्षा जास्त दुधाची विक्री करते.
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