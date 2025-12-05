धार्मिक चोर? लुटीनंतर पळून जाण्यापूर्वी भगवद्गीतेवर ठेवली ५० रुपयांची नोट
दुकानात भगवद्गीता ग्रंथ चोरांना दिसला. चोरांनी त्यावर चक्क ५० रुपयांची नोट ठेवली आणि पोबारा केला. या चोरांना धार्मिक म्हणावे का. त्यासाठी ही बातमी वाचा...
Published : December 5, 2025 at 9:09 PM IST
बर्दवान (पश्चिम बंगाल) : जिल्ह्यातील एका शहरात रात्री उशिरा सलग पाच दुकानांवर दरोडा पडला. चोरांच्या टोळीने चार दुकानांच्या कॅश बॉक्समध्ये असलेलं सर्व काही पळवून नेलं. अपवाद फक्त एक दुकान होता. तिथे चोरांच्या टोळीने कॅश बॉक्समधून सर्व पैसे काढले. त्यापैकी दुकानात भगवद्गीता ग्रंथ चोरांना दिसला. चोरांनी त्यावर चक्क ५० रुपयांची नोट ठेवली आणि पोबारा केला.
बुधवारी रात्री पूर्व बर्दवानच्या कलना शहरातील जुन्या बस स्टँड परिसरात ही घटना घडली. मात्र, हे प्रकरण कालच उघडकीस आलं. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कॅश बॉक्समधून काढलेली एक नोट भगवद्गीतेवर ठेवल्याचं दृश्यही त्यात आहे. त्यानंतर या चोरीची चर्चा सुरू झाली आहे. चोरही धार्मिक आहेत का? असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. चोरीचे पैसे देवाच्या ग्रंथावर टेवून चोर आपल्या पापांचे प्रायश्चित्त घेऊ इच्छित होता का? दुसरीकडे चोराने मागे सोडलेली नोट फाडकी होती. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, फाटलेल्या नोटेमुळे चोराने ती भगवद्गीतेवर ठेवली का? याचं उत्तर चोरच देवू शकेल.
पोलिसांकडे या संपूर्ण चोरीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. आरोपी पकडल्यानंतर सर्व माहिती सार्वजनिक केली जाईल. चोर किती धार्मिक आहे? ज्या दुकानात ही घटना घडली त्या दुकानाचा मालक यादव सौ आहे. तो म्हणाला, "मी आलो तेव्हा मला दिसलं की दुकानाचा दरवाजा तुटलेला होता, आत सर्व काही अस्तव्यस्त अवस्थेत पडलेलं होतं. पैसे आणि सामान पळवून नेलं होतं. परिसरात आणखी चार दुकानं होती जिथे लुटमार झाली होती. माझ्या दुकानात दोन चोर घुसले. पोलिसांना कळवल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी सर्व काही तपासले. आरोपींचा ते शोध घेत आहेत." त्यानंतर, दुकान मालकानं चोराच्या अफलातून पराक्रमाबद्दल माहिती दिली. त्यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, "कॅश बॉक्समध्ये ५० रुपयांच्या नोटांचा एक बंडल होता. एकूण १७५० रुपये होते. त्या बंडलमध्ये फाटलेली पन्नास रुपयांची एक नोट होती. मी पाहिलं की चोराने ती नोट घेतली नाही. त्याने दुकानात ठेवलेल्या भगवद्गीतेवर ती नोट सोडली.''
चोराची कृती पाहून स्थानिक व्यापारी म्हणतात की, चोर धार्मिक व्यक्ती वाटत असला तरी तो खरंच धार्मिक असावा का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण तो धार्मिक वाटत असला तरी त्यानं नेमकी फाटकी नोट गीतेवर ठेवली. खरंतर हिवाळा सुरू झाल्यापासून यापूर्वीही लहान चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. यावेळी पाच दुकानांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. व्यापारी याबद्दल घाबरले आहेत. स्थानिक व्यापारी अनिंद्य भट्टाचार्य म्हणाले, ''मी जे पाहिलं त्यावरून, पहाटेच्या आधी चोरी झाल्या. बहुतेक चोरी राष्ट्रीय दुकानांमध्ये झाल्या आहेत. परिणामी, या लहान व्यापाऱ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. आम्हीही घाबरलो आहोत. आज त्यांच्या दुकानात घडले, उद्या आमच्या दुकानातही चोरी होऊ शकते. आम्हाला पोलिसांवर विश्वास आहे. आशा आहे की, चोरांची टोळी पकडली जाईल.''
कालना एसडीपीओ राकेश चौधरी म्हणाले, ''कालना येथे अनेक दुकानांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. पोलीस घटनास्थळी गेले. घटनेचा तपास सुरू आहे.'' पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासकर्त्यांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मिळाले आहे. फुटेज पाहिल्यानंतर त्यांनी आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू केले आहे. लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल.