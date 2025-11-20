ETV Bharat / bharat

कुख्यात मडावी हिडमाचा खात्मा : नक्षलवाद्यांनी घातपातासाठी पेरला दहा किलोचा आयईडी; सतर्क जवानांनी केला निकामी

कुख्यात नक्षलवादी मडवी हिडमा याचा खात्मा केल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलातील जवानांच्या विरोधात घातपात करण्याचं षडयंत्र केलं. मात्र सतर्क असलेल्या जवानांनी नक्षलवाद्यांचा डाव उधळून लावला.

संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
Published : November 20, 2025 at 10:58 PM IST

रायपूर: तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागात जवानांबरोबर झालेल्या चकमकीत कुख्यात नक्षलवादी मडवी हिडमा मारला गेला. हिडमाच्या मृत्यूनंतर, सुरक्षा दलाचे जवान बस्तरमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात शोधमोहीम राबवत आहेत. मात्र आज जवानांना भैरामगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या कटाला उधळून लावलं. नक्षलग्रस्त भैरामगडमध्ये शोध घेताना जवानांना 10 किलो वजनाचा आयईडी सापडला. जवानांनी वेळीच घटनास्थळी हा आयईडी बॉम्ब निकामी केला. नक्षलवाद्यांनी जवानांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणी हा आयईडी बॉम्ब पेरला होता. मात्र सतर्क जवानांनी वेळीच नक्षलद्यांच्या कटाला उधळून लावलं, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

दहा किलोचा आयईडी केला निकामी : "बुधवारी भैरामगड पोलीस ठाण्यातील जवानांचं पथक आणि बिजापूर इथलं बीडीएस पथक शोध मोहिमेवर निघालं. शोध घेताना जवान चिहका आणि उपरी रस्त्यावर पोहोचले. यावेळी त्यांना एक विद्युत तार दिसली. जवानांनी तातडीनं परिसराला वेढा घातला. यावेळी आजूबाजूच्या परिसरात शोध मोहीम सुरू केली असता, बीडीएस पथकाला जमिनीखाली ठेवलेला आयईडी बॉम्ब आढळला. बीडीएस पथकानं तातडीनं घटनास्थळीच बॉम्ब निकामी केला. जवानांनी मोठा कट उधळून लावला. जवानांनी निकामी केलेला आयईडी बॉम्ब तब्बल 10 किलो वजनाचा कमांड आयईडी बॉम्ब होता. नक्षलवाद्यांनी लावलेला हा बॉम्ब अनेकदा गावकऱ्यांना आणि त्यांच्या गुरांना धोकादायक ठरतो," असं एएसपी चंद्रकांत गोवर्णा यांनी सांगितलं.

कुख्यात मडावी हिडमाचा खात्मा केल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी पेरला दहा किलोचा आयईडी: सतर्क जवानांनी केला निकामी (ETV Bharat)

सतर्क जवानांनी उधळला कट : जवानांच्या सतर्कतेमुळे वेळीच नक्षलवाद्यांचा मोठा कट उधळून लावता आला. सुरक्षा दलातील जवान भविष्यातही अशाच प्रकारची शोध मोहीम राबवत राहतील. गावकऱ्यांना जंगलात काही संशयास्पद आढळल्यास पोलिसांना तत्काळी माहिती देण्याचं आवाहन केलं आहे, अशी माहिती एएसपी चंद्रकांत गोवर्णा यांनी दिली.

