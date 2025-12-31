ट्रम्पनंतर आता चीनचा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केल्याचा दावा
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा हा दावा भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेच्या अगदी विरुद्ध आहे, ज्याने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाला सातत्याने नकार दिलाय.
नवी दिल्ली- ऑपरेशन सिंदूरनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याचे एकमेव दावेदार होते. आता चीननेही याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केलाय. 2025 मध्ये चीनने मध्यस्थीची भूमिका बजावलेल्या प्रमुख वादांपैकी भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव होता, असं चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी मंगळवारी सांगितलंय. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा हा दावा भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेच्या अगदी विरुद्ध आहे, ज्याने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाला सातत्याने नकार दिलाय.
'शांतता दूत' बनण्याची चीनची चाल : बीजिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि चीनच्या परराष्ट्र संबंधांवरील एका परिसंवादात परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, या वर्षी जगात दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वाधिक सीमापार संघर्ष आणि स्थानिक युद्धे झालीत. भू-राजकीय अशांतता वाढतेय. चीनने चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत दृष्टिकोन स्वीकारलाय, असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुढे म्हटले की, चीनच्या हॉटस्पॉट समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनानुसार, आम्ही उत्तर म्यानमार, इराणी अणुप्रश्न, भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव, पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलमधील मुद्दे आणि कंबोडिया आणि थायलंडमधील अलिकडच्या संघर्षात मध्यस्थी केलीय.
ट्रम्प यांनी हा दावा डझनभर वेळा केला : आतापर्यंत फक्त डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारत-पाकिस्तान वाद सोडवण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केलाय. ते विविध व्यासपीठांवरून वारंवार मध्यस्थीबद्दल बोललेत. इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्याशी झालेल्या अलिकडच्या भेटीनंतर त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा सांगितलाय. याचे खोटे श्रेय घेण्याच्या शर्यतीत चीन देखील सामील झालाय.
भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीची वास्तविकता काय? : भारताने आतापर्यंत कोणत्याही मध्यस्थीला नकार दिलाय. भारत सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मे महिन्यात ऑपरेशन सिंदूरनंतर दोन्ही देशांच्या लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालक (DGMO) यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान पाकिस्तानच्या पुढाकाराने युद्धबंदीवर सहमती झाली होती आणि त्यानंतर हल्ला थांबवण्यात आला होता. भारताने सातत्याने असे म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आहेत आणि अमेरिका किंवा चीनसारख्या कोणत्याही तिसऱ्या देशाची त्यात कोणतीही भूमिका नाही.
चीनचा दावा हास्यास्पद : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याचा चीनचा दावा देखील हास्यास्पद आहे, कारण संपूर्ण जगाला माहीत आहे की, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानने चिनी शस्त्रे वापरली होती. त्यावेळी चीनने त्याचा मित्र पाकिस्तानला सर्वतोपरी मदत केल्याचे वृत्तदेखील आले होते. अशा परिस्थितीत चीन आता "शांतता प्रस्थापित करणारा" असल्याचे भासवत आहे हे आश्चर्यकारक आहे.
