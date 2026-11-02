'अर्णब'नंतर आता 'मुरासू' चक्रीवादळाचे संकट; आज रात्री विध्वंस घडवण्याची शक्यता, IMDचा इशारा
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, 'मुरासू' चक्रीवादळ आज सोमवार 2 नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.
Published : November 2, 2026 at 10:54 AM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): 'अर्णब' चक्रीवादळाच्या तडाख्यातून सावरण्याआधीच या प्रदेशासमोर आता 'मुरासू' (Murasu) चक्रीवादळाचे संकट उभे ठाकले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेले हे चक्रीवादळ हळूहळू वायव्य दिशेकडे सरकत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, 'मुरासू' चक्रीवादळ आज सोमवार 2 नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान जोरदार वारे वाहतील आणि मुसळधार पाऊस पडेल.
पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात हे वादळ अधिक तीव्र होणार : गेल्या सहा तासांत हे वादळ ताशी सुमारे 27 किमी वेगाने पुढे सरकत आहे. सध्या पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात असलेले हे तीव्र चक्रीवादळ चेन्नईपासून 480 किमी, नेल्लोरपासून 550 किमी, मछलीपट्टणमपासून 560 किमी, ओंगोलपासून 600 किमी आणि विशाखापट्टणमपासून 610 किमी अंतरावर आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सोमवारी सकाळपर्यंत पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात हे वादळ अधिक तीव्र होईल. त्यानंतर वायव्य दिशेकडे प्रवास करत सोमवारच्या मध्यरात्री ते मंगळवार सकाळच्या दरम्यान हे वादळ नेल्लोर आणि नरसपूरच्या दरम्यान किनारपट्टी ओलांडेल. या चक्रीवादळाला 'मुरासू' असे नाव देण्यात आले आहे.
वाऱ्याचा वेग ताशी 120 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता : किनारपट्टीवर धडकताना वाऱ्याचा वेग ताशी 100 ते 110 किमी असू शकतो, तर काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी 120 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. नेल्लोर आणि नरसपूर दरम्यान किनारपट्टी ओलांडल्यानंतर याचा फटका आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील अनेक जिल्ह्यांना बसेल. त्यानंतर हे वादळ हैदराबाद, वारंगल आणि करीमनगरमार्गे महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकण्याचा अंदाज आहे. मंगळवार सकाळपर्यंत हे वादळ अधिक तीव्र होईल आणि 4 नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत हळूहळू कमकुवत होईल.
काही भागांत मुसळधार पावसाचाही अंदाज : या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवरील प्रदेशांत आणि रायलसीमा जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन दिवसांत अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर काही भागांत मुसळधार पावसाचाही अंदाज आहे. सोमवार दुपारपासून किनारपट्टीच्या भागात 80 ते 90 किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. सोमवारी कृष्णा, गुंटूर, बापटला, मार्कापुरम, प्रकाशम आणि नेल्लोर जिल्ह्यांच्या काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाचाही अंदाज आहे.
चित्तूर जिल्ह्यांतील काही भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता : एलुरू, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, एनटीआर (NTR), पलनाडू, तिरुपती आणि चित्तूर जिल्ह्यांतील काही भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त अल्लुरी सीताराम राजू, पोलावरम, काकीनाडा, डॉ. बी. आर. आंबेडकर कोनासीमा, नंदियाल, वायएसआर कडपा आणि अन्नमय्या जिल्ह्यांच्या काही भागांतही मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मंगळवारी अल्लुरी सीताराम राजू, पोलावरम आणि एलुरू जिल्ह्यांत काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच विजयनगरम, एनटीआर (NTR), पलनाडू, मार्कापुरम, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपती, चित्तूर आणि अन्नमय्या जिल्ह्यांतील काही भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
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