आफ्रिकन स्वाइन फीव्हरचा धुमाकूळ; 300 डुकरांचा मृत्यू, जाणून घ्या आजार किती धोकादायक?
संसर्गाची खातरजमा झाल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने पावले उचलली आणि 150 बाधित डुकरांना इंजेक्शनद्वारे मृत्युमुखी पाडले.
Published : April 7, 2026 at 3:16 PM IST
दुर्ग: दुर्ग जिल्ह्यातील नारधा मुडपार भागात 'आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर'चा (African Swine Fever) शिरकाव झालाय. आतापर्यंत या धोकादायक विषाणूमुळे 300 हून अधिक डुकरांचा मृत्यू झालाय. संसर्गाची खातरजमा झाल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने पावले उचलली आणि 150 बाधित डुकरांना इंजेक्शनद्वारे मृत्युमुखी पाडले. त्यानंतर सर्व डुकरांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करून लावण्यात आली.
चाचणी नमुने पॉझिटिव्ह आल्यानंतर फार्म सील : फार्मचे मालक पी. ओ. जॉय यांच्या माहितीनुसार, 29 मार्च रोजी नमुने गोळा करण्यात आले होते. 1 एप्रिलपासून डुकरांचा मृत्यू होण्यास सुरुवात झाली आणि 6 एप्रिलपर्यंत बहुतांश डुकरांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या अहवालात चाचणीचे निष्कर्ष 'पॉझिटिव्ह' (संसर्ग झाल्याचे निश्चित) आल्याची खातरजमा झाली. परिणामी, 'पीपीई किट्स' (PPE kits) परिधान केलेल्या आरोग्य पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली आणि फार्म पूर्णपणे रिकामे करण्याचे आदेश दिलेत. फार्म रिकामे केल्यानंतर संपूर्ण फार्म सील करण्यात आलेत.
"डुकरांना होणारा 'आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर' नावाचा आजार आढळून आलाय. फार्महाऊसवरील डुकरांचा मृत्यू होत होता. चाचणी नमुने पॉझिटिव्ह आल्यानंतर फार्म सील करण्यात आले असून, बाधित डुकरांना जमिनीत गाडून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे." — वसीम शम्स, उपसंचालक (आरोग्य विभाग)
फार्म मालकाचे मोठे आर्थिक नुकसान : या घटनेमुळे फार्म मालकाचे अंदाजे 1.20 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालंय. आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर हा अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार असून, डुकरांमध्ये याचा मृत्युदर जवळपास 100 टक्के असतो. सध्या या आजारावर कोणतीही लस किंवा उपचार उपलब्ध नाही. हा आजार मानवांसाठी धोकादायक नसला तरीही बाधित डुकरांचे मांस (pork) खाणे पूर्णपणे निषिद्ध मानले जाते आणि तसे न करण्याचा कडक सल्ला दिला जातो. हे फार्म या भागातील डुकरांच्या मांसाच्या पुरवठ्याचे एक प्रमुख केंद्र होते; येथूनच इतर जिल्हे आणि राज्यांमध्ये मांसाचा पुरवठा केला जात असे.
विषाणूचा प्रसार कसा झाला? : तज्ज्ञांच्या मते, या विषाणूचा प्रसार प्रामुख्याने बाधित प्राणी किंवा इतर राज्यांतून आणलेल्या दूषित मांसाद्वारे होतो. संसर्गाचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने आजूबाजूच्या परिसरातील देखरेख (निगराणी) वाढवली असून, इतर जिल्ह्यांनाही सतर्कतेचा इशारा (Alert) जारी केला आहे.
हा विषाणू धोकादायक का आहे? : आफ्रिकन स्वाइन फीव्हरचा विषाणू पर्यावरणात दीर्घकाळ टिकून राहण्याची (अस्तित्वात राहण्याची) प्रचंड क्षमता बाळगून असतो. याचा अर्थ असा की, हा विषाणू कपडे, पादत्राणे, वाहनांची चाके आणि इतर वस्तूंवरही जिवंत राहू शकतो. हे विविध डुक्कर मांस उत्पादनांमध्ये जसे की हॅम, सॉसेजेस किंवा बेकनमध्ये देखील टिकून राहू शकते. त्यामुळे जर पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नाही, तर हा रोग मानवी हालचालींद्वारे पसरू शकतो.
