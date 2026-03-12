ETV Bharat / bharat

आदि कैलास यात्रा 8 मे पासून सुरू होणार, एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून परमिट मिळणार!

गेल्या वर्षी 30 हजार हून अधिक यात्रेकरू आले होते. त्यामुळं यावेळी आणखी मोठ्या संख्येनं यात्रेकरू येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Adi Kailash Yatra will begin on May 8
आदि कैलास यात्रा 8 मे पासून सुरू होणार! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 5:12 PM IST

पिथौरागड : उत्तराखंडमध्ये आदि कैलास यात्रेची तयारी सुरू झाली आहे. उत्तराखंडच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील पिथौरागड येथील व्यास खोऱ्यातील भगवान शिवाच्या धामची प्रसिद्ध आदि कैलास यात्रा यावर्षी 8 मे रोजी राज्यातील तीन ठिकाणांहून सुरू होणार आहे.

यात्रेचा पहिला टप्पा 10 जूनला संपेल : हल्द्वानी, टनकपूर आणि धारचुला येथील भाविकांचे एकूण 15 जत्थे आदि कैलास यात्रा करतील, असं या यात्रेची नोडल एजन्सी कुमाऊं मंडळ विकास निगम लिमिटेड (केएमव्हीएन) चे महाव्यवस्थापक विजयनाथ शुक्ला यांनी सांगितलं. तसंच, हल्द्वानी येथून आदि कैलास यात्रा आठ दिवसांची असेल. टनकपूर येथून यात्रा सहा दिवसांत आणि धारचुला येथून पाच दिवसांत पूर्ण होईल. या यात्रेचा पहिला टप्पा 10 जूनला संपेल, असं विजयनाथ शुक्ला यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींनी आदि कैलास यात्रेला दिली चालना : अधिकाऱ्यांच्या मते, पंतप्रधानांच्या भेटीपूर्वी दरवर्षी सुमारे 2000 यात्रेकरू आदि कैलासला भेट देत होतो. 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीनंतर, यात्रेकरूंची संख्या 28,000 वर पोहोचली. गेल्या वर्षी हा आकडा 36,000 पेक्षा जास्त होता.

मोठ्या संख्येनं यात्रेकरू येण्याची शक्यता : उत्तराखंडमधील आदि कैलास यात्रेची तयारी सुरू झाली आहे. जर हवामान अनुकूल राहिले तर प्रशासन एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून इनर लाइन परमिट जारी करू शकते. दरम्यान, गेल्या वर्षी 30 हजार हून अधिक यात्रेकरू आले होते. त्यामुळं यावेळी आणखी मोठ्या संख्येनं यात्रेकरू येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आदि कैलास हे पिथौरागड जिल्ह्यातील धारचुला प्रदेशातील व्यास खोऱ्यात स्थित आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या काळात इथं जोरदार बर्फवृष्टीमुळं प्रवास करण्यास मनाई आहे.

इनर लाइन परमिट : सुरक्षेच्या कारणास्तव, व्यास खोऱ्यातील छायालेखच्या पलीकडे प्रवास करण्यासाठी इनर लाइन परमिट अनिवार्य आहे. तहसील प्रशासन इनर लाइन परमिट जारी करते. आदि कैलास आणि ओम पर्वतसाठी इनर लाइन परमिट धारचुला येथील एसडीएम कार्यालयातून ऑफलाइन मिळू शकते. अर्जासाठी आधार कार्ड, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज देखील उपलब्ध आहे.

भाविकांची संख्या सातत्यानं वाढतेय : अलिकडच्या वर्षांत आदि कैलास आणि ओम पर्वताला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या झपाट्यानं वाढली आहे. 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर, या धार्मिक स्थळाला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली. तेव्हापासून, भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. 2023 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या भेटीदरम्यान आदि कैलास प्रदेशाला भेट दिली. त्यांनी पिथौरागड जिल्ह्यातील आदि कैलास आणि पार्वती कुंड इथं प्रार्थना केली आणि कुमाऊंमधील प्रसिद्ध जागेश्वर धामलाही भेट दिली.

