सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात केलं दाखल, जंतर मंतरवरुन आंदोलकांना हटवलं
पर्यावरणशास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवण्यात आलं आहे. सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाचा आजचा 21वा दिवस होता.
Published : July 18, 2026 at 7:56 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 8:35 AM IST
नवी दिल्ली - परीक्षेतील कथित फेरफार आणि अनियमिततेच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे उपोषणाला बसलेल्या पर्यावरणशास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवण्यात आलं आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 21वा दिवस होता. मात्र, आंदोलनस्थळावरुन हटवून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त जंतर-मंतरवर तैनात केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ पाहायला मिळतोय. आंदोलनकर्ते आक्रमक झाल्याचंही पाहायला मिळत आहे.
#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, "In compliance with the Honorable High Court's order, and based on health conditions and medical advice, Mr Sonam Wangchuk has been moved from here to an appropriate government hospital for much-needed medical intervention and is… https://t.co/uWMVZOykIH pic.twitter.com/RZbVUvtZZb— ANI (@ANI) July 18, 2026
सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केलं - जंतर-मंतरवर गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात नेल्यानंतर तेथील निदर्शकांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यात आलं आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आलं आहे. ते शुद्धीवर असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
#WATCH | Delhi: Protesters being removed from the Jantar Mantar protest site after Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike for the last 20 days at Jantar Mantar, was taken to the hospital by the police. pic.twitter.com/ADUruHG54x— ANI (@ANI) July 18, 2026
"दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तसंच वैद्यकीय पथकांच्या देखरेखीखाली सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे." - सचिन शर्मा, डीसीपी, दिल्ली पोलीस
सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात केलं दाखल - नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मा म्हणाले, "माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत, तसेच आरोग्यविषयक स्थिती आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, सोनम वांगचुक यांना अत्यंत आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी येथून एका योग्य सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. ते सध्या वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत."
#WATCH | Delhi: Protesters being removed from the Jantar Mantar protest site after Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike for the last 20 days at Jantar Mantar, was taken to the hospital by the police. pic.twitter.com/ZfYuczShhN— ANI (@ANI) July 18, 2026
"उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला लक्षात घेऊन, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. जंतर मंतर येथील आंदोलकांना विनंती करतो की, त्यांनी लवकरात लवकर आणि शांततापूर्ण मार्गाने ती जागा रिकामी करावी." - दिल्ली पोलीस
#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, " at 7 am, when i stepped out to freshen up, police goons arrived here. they dragged sonam sir away while hurling abuse at him. a 60-year-old man, who had been on a hunger strike for 20 days and… pic.twitter.com/Z21kIV68sd— ANI (@ANI) July 18, 2026
आंदोलकांनी केले आरोप - "सकाळी-सकाळी सुमारे दहा पोलीस अधिकारी आले आणि ते वैद्यकीय पथक असल्याचं सांगितलं. ते डॉक्टरसारखे दिसत नसल्यामुळं आणि त्यांनी सर्व स्वयंसेवकांना बाजूला होण्यास सांगितल्यामुळं ते पोलीस आहेत हे आमच्या लक्षात आलं. आम्ही त्यांना थांबण्याची विनंती करत राहिलो, पण अचानक त्यांनी सांगितलं की, सोनम वांगचुक यांना घेऊन जाण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे," अशी माहिती उपस्थित आंदोलकांनी दिली. "अभिजीत दिपके याला अटक केली आहे, म्हणूनच तो इथे येऊ शकत नाही आणि त्याचा फोनही लागत नाहीये. सर्व पोलीस साध्या वेशभूषेत होते," अशी शंका आंदोलकांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा -
- 'पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात एकही मर्द नाही का'-सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल
- उपोषणाचा 21 वा दिवस! सोनम वांगचुक यांना काँग्रेसचा पाठिंबा; पवन खेरांनी जंतर मंतरवर घेतली भेट
- आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं सोनम वांगचुक यांना दिला पाठिंबा, '3 इडियट्स'मधील फुन्सुख वांगडू पात्राबद्दल आलं 'हे' समोर विधान...