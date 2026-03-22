'जबाबदारीनं वागा': देशांतर्गत विमान भाड्यावर सोमवारपासून नाही मर्यादा ; सरकारनं हटवले निर्बंध

सरकारनं देशांतर्गत विमान भाड्यावरील मर्यादा सोमवारपासून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडिगो विमानाच्या उड्डाणात अडथळे येत असल्यानं सरकारनं भाड्यावर मर्यादा घातली होती.

No Limit On Domestic Airfare
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 3:30 PM IST

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं देशांतर्गत विमान भाड्यांवर लागू केलेली तात्पुरती कमाल मर्यादा (fare caps) हटवली आहे. मागील वर्षी इंडिगो विमानसेवेत झालेल्या मोठ्या अडथळ्यांमुळे ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं जारी केलेल्या आदेशानुसार, विमान भाड्यांवरील ही मर्यादा हटवण्याचा निर्णय सोमवार २३ मार्चपासून अंमलात येणार आहे.

जबाबदारीनं वागा, सरकारनं दिला सल्ला : "यापूर्वी ६ डिसेंबर २०२५ ला नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं इंडिगोच्या विमानसेवेत मोठ्या प्रमाणावर अडथळे येत असताना, काही विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उच्च विमान भाड्यांची गंभीर दखल घेतली. प्रवाशांचं हित जपण्यासाठी विमान प्रवास परवडणारा राहावा, यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली होती," असं मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. देशांतर्गत 'इकॉनॉमी' श्रेणीतील विमान भाड्यांवर अंतराच्या आधारे लागू करण्यात आलेली ही कमाल मर्यादा ७,५०० रुपयांपासून (५०० किमीपेक्षा कमी अंतरासाठी) ते १८,००० रुपयांपर्यंत (१,५०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी) होती. जेव्हा पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर मोठ्या व्यत्ययांचा सामना करावा लागत आहे,अशा वेळी हा निर्णय आला आहे. आपल्या आदेशात मंत्रालयानं असंही नमूद केलं आहे की, विमान कंपन्यांनी भाडं निश्चितीबाबत शिस्त पाळणं आणि "जबाबदारीनं वागणं" आवश्यक आहे."विमान भाडे वाजवी, पारदर्शक आणि बाजारातील परिस्थितीशी सुसंगत राहील, तसेच प्रवाशांच्या हितावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची खात्री विमान कंपन्यांनी करावी," असं मंत्रालयानं नमूद केलं आहे.

देशांतर्गत विमान भाड्यांवर तात्पुरती मर्यादा : विमान भाड्यांमध्ये होणारी कोणतीही अवाजवी किंवा अन्यायकारक वाढ विमानसेवेत व्यत्यय आल्यास किंवा एखादी आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास गंभीरतेनं पाहिली जाईल. "मंत्रालय विमान भाड्यांच्या प्रवृत्तींवर (trends) 'रिअल-टाइम' आधारावर, म्हणजेच सातत्यानं बारकाईनं लक्ष ठेवून राहील," असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. इंडिगोच्या विमानसेवेत झालेल्या मोठ्या व्यत्ययांमुळे तिकिटांच्या दरात झालेली असामान्य वाढ रोखण्यासाठी ६ डिसेंबर रोजी देशांतर्गत विमान भाड्यांवर ही तात्पुरती मर्यादा लागू करण्यात आली होती. परिस्थिती आता स्थिर झाली आहे. विमान कंपन्यांची क्षमता पूर्ववत झाली असून संपूर्ण क्षेत्रात कामकाज पुन्हा सुरळीत झालं आहे. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, लागू करण्यात आलेली विमान भाड्यांची कमाल मर्यादा २३ मार्च २०२६ पासून मागे घेण्यात येत आहे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स' (FIA) नं मंत्रालयाला पत्र लिहून सावध केलं होतं. या पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, विमान भाड्यांवरील ही कमाल मर्यादा दीर्घकाळापर्यंत कायम ठेवल्यामुळे, वाढत्या परिचालन खर्चामुळे विमान कंपन्या आर्थिक संकटाच्या दिशेनं ढकलल्या जात आहेत. FIA नं MoCA च्या, ६० टक्के जागांची निवड मोफत असणं अनिवार्य करणाऱ्या निर्देशाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, याला त्यांनी 'नियामक अधिकारांचं अतिक्रमण' (regulatory overreach) असं संबोधलं आहे.

DOMESTIC AIRFARE HIKE
CIVIL AVIATION MINISTRY
देशांतर्गत विमान भाड्यावर मर्यादा
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय
NO LIMIT ON DOMESTIC AIRFARE

