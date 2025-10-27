ETV Bharat / bharat

दिल्लीतील तरुणीवर अ‍ॅसीड अटॅक : विद्यार्थी संघटना आक्रमक, नराधमावर कठोर कारवाईची मागणी

दिल्लीतील लक्ष्मीबाई कॉलेजबाहेर एका नराधमानं विद्यार्थिनीवर अ‍ॅसीड अटॅक केला. या घटनेचा विविध विद्यार्थी संघटनांनी निषेध केला.

ACID ATTACK ON DU STUDENT
दिल्ली विद्यापीठात लावलेला बंदोबस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 2:56 PM IST

नवी दिल्ली : रविवारी दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीवर एका नराधमानं अ‍ॅसिड हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या हल्ल्यामुळे दिल्लीत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. विद्यार्थी संघटनांमध्ये या घटनेनं संतापाची लाट उसळली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ (NSUI) या दोघांनीही या घृणास्पद घटनेचा तीव्र निषेध केला. या नराधमावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

हल्ला दुर्दैवी आणि भयानक - अभाविप : यामुळे महिला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. विद्यापीठ प्रशासन आणि दिल्ली पोलिसांनी तातडीनं दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अभाविपनं केली आहे. अभाविप दिल्लीचे राज्यमंत्री सार्थक शर्मा म्हणाले की, "लक्ष्मीबाई कॉलेजबाहेर दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीवर झालेला अ‍ॅसिड हल्ला भयानक आणि दुर्दैवी आहे. महिला सक्षमीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या समाजात अशा घटना लज्जास्पद आहेत. कॉलेज कॅम्पसमध्ये आणि आजूबाजूला सुरक्षा व्यवस्थेकडं सतत दुर्लक्ष केल्यानं महिला आणि विद्यार्थ्यांना असुरक्षित वाटलं आहे. प्रशासनानं तातडीनं सीसीटीव्ही फुटेजची चौकशी करावी, दोषींना अटक करावी आणि पीडितेला न्याय मिळावा अशी आमची मागणी आहे."

महिला सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह - एनएसयूआय : एनएसयूआयनं या घटनेला दिल्लीतील महिला सुरक्षेवर मोठं प्रश्नचिन्ह म्हटलं आहे. महिला सुरक्षेवरुन संघटनेनं भाजपा सरकारलाही अडचणीत आणलं आहे. एनएसयूआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी म्हणाले की, "दिल्ली विद्यापीठातील एका विद्यार्थिनीवर दिवसाढवळ्या अ‍ॅसिड फेकण्यात आलं. नराधमानं तिचा पाठलाग केला. यावेळी तिनं विरोध केल्यामुळे तिच्यावर हल्ला करण्यात आली. दिल्ली पोलीस आणि सरकार दोघंही झोपेत आहेत. जर भाजपानं खरोखरच महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिलं असतं, तर अशा घटना घडल्या नसत्या." पुढं बोलताना वरुण चौधरी म्हणाले की, "एनएसयूआय पीडिता आणि तिच्या कुटुंबासोबत ठामपणे उभी आहे. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवेल. महिला विद्यार्थिनी भीतीनं जगतात, मात्र दिल्लीला असे शहर बनू दिले जाऊ शकत नाही. महिलांना सुरक्षितता, आदर आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे."

एसआफआयनं व्यक्त केला निषेध : लक्ष्मीबाई कॉलेजबाहेर दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याबद्दल स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियानं (SFI) तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या महिला महाविद्यालयाबाहेर अशा प्रकारचा हल्ला सरकार, दिल्ली पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेचं अपयश दर्शवतो. दिल्ली विद्यापीठाच्या एसआफआयनं नमूद केलं आहे की, ही घटना एक वेगळी घटना नाही, तर सत्तेत असलेल्यांचा सततचा निष्काळजीपणा आणि उदासीनतेचा परिणाम आहे. काही वर्षांपूर्वी मिरांडा हाऊसजवळ अ‍ॅसिडची बाटली देखील सापडली होती, परंतु तरीही, कोणतीही ठोस सुरक्षा उपाय केले गेले नाहीत. दोषींवर त्वरित कठोर कारवाई करण्याची आणि कॉलेज कॅम्पसभोवती महिला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्याची मागणी केली आहे."

