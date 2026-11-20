रायबरेलीमध्ये महाराष्ट्रातील यात्रेकरूंच्या वाहनाचा अपघात, चालकाचा मृत्यू, 11 जण जखमी
जखमींपैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळं त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
Published : November 20, 2026 at 5:58 PM IST
रायबरेली : उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यातील जगतपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गंगा द्रुतगती मार्गावर गुरुवारी (19 नोव्हेंबर) यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या एका व्हॅनचा अपघात झाला. या अपघातात चालकाचा मृत्यू झाला, तर 11 यात्रेकरू जखमी झाले. हे सर्वजण महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातून काशी विश्वनाथच्या दर्शनासाठी आले होते. सर्व जखमींना रुग्णवाहिका आणि पोलिसांच्या मदतीनं जगतपूर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. जखमींपैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळं त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
व्हॅनवरील नियंत्रण सुटले आणि डिव्हायडरला धडकली : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॅनमध्ये गणराज यांच्यासह त्यांचा मेहुणा रवींद्र आणि कुटुंबातील इतर सदस्य प्रवास करत होते. जगतपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गंगा द्रुतगती मार्गाच्या 505 किलोमीटरजवळ चालकाचे व्हॅनवरील नियंत्रण सुटले आणि ती डिव्हायडरला धडकली. या अपघातात चालकासह सर्व प्रवासी जखमी झाले. दरम्यान, अपघाताची माहिती समजताच पोलीस आणि द्रुतगती मार्गावरील रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी सर्व जखमींना जगतपूर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले.
चालकाचा मृत्यू, 11 जण जखमी : जगतपूर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर लईक अहमद यांनी चालक उमेश (27) याला मृत घोषित केलं. तर जखमींपैकी केजू (35), रवींद्र (40) आणि योगिता (36) यांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळं त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. इतर जखमींवर सामुदायिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. प्रभारी ठाणेदार अजय मलिक यांनी सांगितलं की, या अपघातात व्हॅन चालकाचा मृत्यू झाला असून, इतर 11 जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी तिघांना गंभीर अवस्थेत जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.
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