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हैदराबादच्या शमशाबादमध्ये भीषण अपघात; व्यावसायिकाच्या कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

शमशाबाद पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित कुटुंब गणेश विसर्जनानंतर महबूबनगर जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाहून परतत होते.

SHAMSHABAD ROAD ACCIDENT
हैदराबादच्या शमशाबादमध्ये भीषण अपघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 10:19 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगणामधील शमशाबाद येथे NH-44 महामार्गावर झालेल्या रस्ते अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला असून, एक जण जखमी झाला आहे. हा अपघात पालमकुला गावाजवळ घडला. मृतांची ओळख व्यावसायिक केथावत लिंब्या (54), त्यांची पत्नी केथावत जमुना (45), कत्रावत मानसिंह (48) आणि केथावत वासरम (45) अशी पटली आहे. शमशाबाद पोलिसांच्या माहितीनुसार, गणेश विसर्जनानंतर हे कुटुंब महबूबनगर जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाहून शमशाबादकडे चारचाकी वाहनातून जात असताना हा अपघात झाला. गाडीतील चौघांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गाडीचा चालक सबावत अशोक याला अपघातात गंभीर दुखापत झाली असून, त्याला शमशाबादमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शमशाबाद पोलीस सध्या अपघाताच्या कारणाचा सखोल तपास करीत आहेत.

मॉर्निंग वॉकदरम्यान वाहनाच्या धडकेत एकाचा मृत्यू : दरम्यान, महाराष्ट्रातील पुण्यात एका वेगळ्या घटनेत शनिवारी सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या 48 वर्षीय व्यक्तीचा भरधाव वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला. पुणे शहर पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी 7 वाजताच्या सुमारास पाषाण भागातील नेकलेस गार्डनजवळील डीआरडीओ (DRDO) रोडवर घडली. मृताची ओळख वीरेंद्र राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी (48) अशी पटली आहे; ते मूळचे मध्य प्रदेशातील रहिवासी होते आणि पाषाण भागातील विवेकानंद सोसायटीमध्ये राहत होते.

मृताच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल : पोलिसांनी सांगितले की, वीरेंद्र नेहमीप्रमाणे मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले असताना एका अज्ञात चालकाने त्यांना मागून धडक दिली. गंभीर दुखापतीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. मृताच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 106(1) आणि 281 तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184, 177 आणि 197 अन्वये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

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SHAMSHABAD ROAD ACCIDENT
हैदराबाद अपघात
ROAD ACCIDENT IN HYDERABAD

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