CPA घोटाळा प्रकरण : एसीबीकडून माजी सीएमओ विजय कुमार रंगा यांना अटक; आणखी अधिकारी रडारवर
दिल्ली सरकारच्या 'सेंट्रल प्रोक्युरमेंट एजन्सी'द्वारे औषधं आणि शस्त्रक्रियेच्या साहित्याच्या खरेदीमध्ये ६५० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे.
Published : June 19, 2026 at 9:00 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं 'सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजन्सी' (CPA) शी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी डॉ. विजय कुमार रंगा यांना अटक केली आहे. सहपोलीस आयुक्त विक्रमजित सिंग यांच्या माहितीनुसार, "ही अटक एका मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणात करण्यात आली आहे. यामध्ये शेकडो कोटी रुपयांची औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि टेंडर अटींमध्ये फेरफार करण्यात आला. न्यायालयानं विजय कुमार रंगा या आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
वैद्यकीय उपकरणं खरेदीमध्ये कथित घोटाळा : ACB चं पथक आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (DGHS) माजी महासंचालक डॉ. वत्सला अग्रवाल यांनाही अटक करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यांना या प्रकरणात नुकतंच निलंबित करण्यात आलं आहे. ACB च्या पथकानं त्यांच्या निवासस्थानी धडक दिली. या घोटाळ्याप्रकरणी नायब राज्यपालांनी गेल्या आठवड्यात वत्सला अग्रवाल आणि डॉ. रंगा या दोघांनाही निलंबित केलं होतं. डॉ. रंगा यांच्या अटकेबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केलं आहे की, औषधं, शस्त्रक्रियेचं साहित्य, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणाच्या खरेदीमध्ये कथित अनियमिततेबाबत 'व्हिजिलन्स डिरेक्टोरेट'कडून तक्रार प्राप्त झाली होती. ही खरेदी आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (DGHS) अंतर्गत असलेल्या 'सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजन्सी' (CPA) द्वारे करण्यात आली होती. काही सरकारी कर्मचारी आणि खासगी व्यक्तींनी विशिष्ट कंपन्या व पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी खरेदी प्रक्रिया, निविदेच्या अटी आणि तांत्रिक तपशीलात फेरफार करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. याचा परिणाम सरकारी तिजोरीचं नुकसान आणि खासगी व्यक्तींचा फायदा झाला, असा आरोप करण्यात आला होता.
New Delhi: Anti-Corruption Branch (ACB) of the Delhi government arrests Dr Vinod Kumar Ranga, former Head of Office, Central Procurement Agency (CPA), DGHS. The arrest comes in connection with a major corruption case involving alleged large-scale irregularities and manipulated… pic.twitter.com/O8zEb89CRd— ANI (@ANI) June 19, 2026
या वस्तूंच्या खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे आरोप : आरोपांनुसार, पोर्टेबल क्ष-किरण यंत्रं, बेडशीट्स आणि लिनन, सी-आर्म रेडिओलॉजिकल उपकरणं, अॅनेस्थेशिया वर्कस्टेशन्स, ओआरएस, शस्त्रक्रियेचं साहित्य आणि औषधं यांसारख्या वस्तू फेरफार केलेल्या खरेदी प्रक्रियेद्वारे वाढीव दरानं खरेदी करण्यात आल्या. विशिष्ट पुरवठादारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी बनावट तांत्रिक तपशील तयार करणं, निविदा प्रक्रियेतून खऱ्या स्पर्धकांना वगळणं आणि शेकडो कोटी रुपयांचा सरकारी निधी हडपणं असे आरोपही करण्यात आले आहेत.
2 जूनला दाखल करण्यात आला एफआयआर : प्राप्त तक्रारीच्या आधारे, 2 जूनला दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र. 07/2026 दाखल करण्यात आला. यामध्ये 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 आणि 'भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील गुन्हेगारी कट रचण्याशी संबंधित कलमं लागू करण्यात आली. त्यानंतर विविध खरेदी-विषयक नोंदी, अधिकृत कागदपत्र आणि इतर पुराव्यांची छाननी करून तपास सुरू करण्यात आला. तपासादरम्यान असं आढळून आलं की, खरेदीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण फाइल्स यामध्ये पोर्टेबल एक्स-रे मशिन्स, बेडशीट्स आणि लिननच्या वस्तू, सी-आर्म रेडिओलॉजिकल उपकरणं, अॅनेस्थेशिया वर्कस्टेशन्स, ओआरएस, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारं साहित्य आणि औषधं यांच्या खरेदीचा समावेश होता. डॉ. विनोद कुमार रंगा यांनी या फाईल उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यांनी कथितरीत्या या फाइल्स स्वतःच्या वैयक्तिक ताब्यात ठेवल्या होत्या.
न्यायालयानं डॉ रंगा यांना सुनावली पोलीस कोठडी : तपासादरम्यान डॉ. रंगा यांची चौकशी करण्यात आली, मात्र, गहाळ नोंदी आणि प्रकरणातील इतर महत्त्वपूर्ण बाबींबाबत ते समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. गहाळ फाइल्स हस्तगत करणं, कट उघड करणं, इतर लाभार्थी आणि कटात सहभागी असलेल्यांची ओळख पटवणं, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणं आणि गुन्ह्याशी संबंधित कागदोपत्री व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळवणं यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी करणं आवश्यक मानलं गेलं. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं 18 जून रोजी डॉ. रंगा यांना अटक केली. त्यानंतर 19 जून रोजी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं, न्यायालयानं त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. सध्या, या कथित कटात सहभागी असलेल्या इतर सरकारी अधिकारी, खासगी व्यक्ती, पुरवठादार आणि लाभार्थी यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे. हे प्रकरण सीपीए (CPA) मधील 650 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. दिल्ली सरकारच्या 'सेंट्रल प्रोक्युरमेंट एजन्सी' (CPA) द्वारे औषधं आणि शस्त्रक्रियेच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांचा समावेश आहे. नियमांचं उल्लंघन करून विशिष्ट पुरवठादारांना निविदा दिल्या गेल्याच्या इतर विक्रेत्यांच्या तक्रारींनंतर, दिल्ली सरकारच्या दक्षता पथकानं (vigilance team) गेल्या महिन्यात सीपीए कार्यालयावर छापा टाकला होता.
दक्षता पथकानं केली तीन दिवस छाननी : दक्षता पथकानं औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित फाइल्सची दोन ते तीन दिवस सखोल छाननी केली. पथकानं संशयास्पद निविदांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण फाइल्स जप्त केल्या. या फाइल्समध्ये क्ष-किरण यंत्रं आणि अॅनेस्थेशिया वर्कस्टेशन्सच्या खरेदीशी संबंधित निविदांचा समावेश होता. बेडशीट्स, लिनन, उशीची कव्हर्स, ओआरएस (ORS), जीवनावश्यक औषधं, सर्जिकल ड्रेसिंग्ज, टाके घालण्याचे धागे (sutures), कॅन्युला आणि हातमोजे यांसारख्या वस्तूंच्या खरेदीचाही त्यात समावेश होता.
डॉ. रंगा यांच्या विरोधात विक्रेत्यांचे आरोप : विक्रेत्यांचा असा आरोप आहे की, सीपीए (CPA) चे माजी सीएमओ (CMO) डॉ. विजय कुमार रंगा यांनी विशिष्ट विक्रेत्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी, गेल्या सहा महिन्यांत कोणतीही प्रत्यक्ष मागणी नसताना 650 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं खरेदी केली. जेव्हा रुग्णालयांनी हा अनावश्यक साठा स्वीकारण्यास नकार दिला, तेव्हा सीएमओ डॉ. रंगा यांनी तो साठा साठवून ठेवण्यासाठी पाच प्रमुख रुग्णालयांमध्ये इंदिरा गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा समावेश आहे. विशेष साठवणूक व्यवस्था तयार केल्याचे समजते. त्यानंतर डॉ. रंगा रजेवर गेले. दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, नायब राज्यपाल तरणजीत सिंग संधू यांनी डॉ. वत्सला अग्रवाल यांना आरोग्य सेवा संचालक (Director of Health Services) पदावरून हटवलं आहे.
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